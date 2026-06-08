15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, готовивший поджог электроподстанции в Кропивницком
Агент ФСБ, который готовил поджог электроподстанции в Кропивницком и шпионил за украинскими военными, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Служба безопасности Украины. По данным следствия, мужчину разоблачили в феврале 2025 года во время подготовки диверсии на одном из энергетических объектов города.
Планировал поджечь электроподстанцию
В СБУ сообщили, что агентом оказался местный безработный, которого завербовали российские спецслужбы.
По версии следствия, он проводил разведку возле опорной электроподстанции, которая обеспечивает электроэнергией областную больницу и жилые кварталы Кропивницкого.
Мужчина изучал систему охраны объекта, его техническое состояние и собирал информацию для последующего поджога.
После этого он должен был получить от куратора инструкции по изготовлению легковоспламеняющейся смеси и использовать ее для повреждения оборудования подстанции.
Собирал данные об украинских военных
Помимо подготовки диверсии, фигурант также фиксировал координаты возможных мест расположения Сил обороны Украины на территории областного центра.
Сотрудники СБУ задержали его во время сбора информации вблизи пункта временной дислокации украинских военных.
Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование по делу проводили сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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