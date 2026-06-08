15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував підпал електропідстанції у Кропивницькому

Агента ФСБ, який готував підпал електропідстанції у Кропивницькому та шпигував за українськими військовими, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Служба безпеки України. За даними слідства, чоловіка викрили у лютому 2025 року під час підготовки диверсії на одному з енергетичних об'єктів міста.

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Планував підпалити електропідстанцію

У СБУ повідомили, що агентом виявився місцевий безробітний, якого завербували російські спецслужби.

За версією слідства, він проводив розвідку біля опорної електропідстанції, яка забезпечує електроенергією обласну лікарню та житлові квартали Кропивницького.

Чоловік вивчав систему охорони об'єкта, його технічний стан та збирав інформацію для подальшого підпалу.

Після цього він мав отримати від куратора інструкції щодо виготовлення легкозаймистої суміші та використати її для пошкодження обладнання підстанції.

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Збирав дані про українських військових

Окрім підготовки диверсії, фігурант також фіксував координати можливих місць розташування Сил оборони України на території обласного центру.

Співробітники СБУ затримали його під час збору інформації поблизу пункту тимчасової дислокації українських військових.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування у справі проводили співробітники Управління СБУ в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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