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Новини Фото Завербовані агенти ФСБ
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СБУ затримала агента ФСБ у Харкові: виготовив 12 кг вибухівки для терактів у місті. ФОТОрепортаж

СБУ запобігла серії терактів у Харкові. Агент ФСБ виготовив вибухівку та планував підриви в центрі міста. Його затримали під час підготовки вибухових пристроїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Як встановило розслідування, фігурант отримав інструкцію з РФ на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Основою для бомб мали стати 12 кг вибухової речовини, яку він повинен був виготовити власноруч та оснастити мобільними телефонами для дистанційної активації.

Вербування через Telegram-канали

За інформацією СБУ, готові вибухівки зловмисник планував закласти у центральній частині міста і "доповісти" куратору від ФСБ.

Також рашисти сподівалися підірвати закладки в годину пік під час найбільшого зосередження цивільного населення на вулицях Харкова.

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Встановлено, що до співпраці з ворогом був завербований безробітний мешканець Кіровоградської області, який шукав "швидкий заробіток" у телеграм-каналах. Після вербування його відправили до Харкова, де він орендував житло та придбав компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

Затримання та вилучені докази

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 12 кг вибухових речовин, комплектуючі для СВП, а також мобільні телефони, які він регулярно змінював для конспірації зв’язку з російськими кураторами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України - готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Після проведення експертиз планується додаткова кваліфікація дій фігуранта за незаконне виготовлення та поводження з вибуховими речовинами.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теракти в Харкові зірвано: СБУ затримала агента ФСБ з 12 кг вибухівки
Теракти в Харкові зірвано: СБУ затримала агента ФСБ з 12 кг вибухівки
Теракти в Харкові зірвано: СБУ затримала агента ФСБ з 12 кг вибухівки
Теракти в Харкові зірвано: СБУ затримала агента ФСБ з 12 кг вибухівки
Теракти в Харкові зірвано: СБУ затримала агента ФСБ з 12 кг вибухівки

Автор: 

СБУ (13954) ФСБ (1547) Харків (6138) Харківська область (2828) Харківський район (935)
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11.06.2026 10:38 Відповісти
Краще за яйця
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11.06.2026 10:51 Відповісти
квартальна культура ...яку ідеологічно зі сцени втюхував 🤡 у мізкі суспільства від пацанів до продвинутого бомонду , сьогодні проявляє свої наслідкі...тому цю рибу ,треба обезголовити і викинути зі всіма слугами... на смітник ...
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11.06.2026 10:44 Відповісти
Непогано було б спочатку перевірити, чи ці пристрої дієздатні - потрібно прикріпити на цього "кулібіна" його вироби, випустити в поле і подзвонити на відповідний номер мобільного. А то може це все просто імітація і ніякого злого умислу й не було, ну просто хлопець любить майструвати?
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11.06.2026 10:44 Відповісти
Дякую СБУ, навіть не уявляю що цей виродок міг натворити.
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11.06.2026 10:52 Відповісти
Давно вже треба для таких вилупків на час війни повернути смертну кару. Але, на жаль, не має політичної волі керівництва. Бо треба офіційно оформити зостереження до Європейської Конвенції про права людини та основні свободи.
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11.06.2026 12:26 Відповісти
 
 