СБУ затримала агента ФСБ у Харкові: виготовив 12 кг вибухівки для терактів у місті. ФОТОрепортаж

СБУ запобігла серії терактів у Харкові. Агент ФСБ виготовив вибухівку та планував підриви в центрі міста. Його затримали під час підготовки вибухових пристроїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Як встановило розслідування, фігурант отримав інструкцію з РФ на виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв (СВП). Основою для бомб мали стати 12 кг вибухової речовини, яку він повинен був виготовити власноруч та оснастити мобільними телефонами для дистанційної активації.

Вербування через Telegram-канали

За інформацією СБУ, готові вибухівки зловмисник планував закласти у центральній частині міста і "доповісти" куратору від ФСБ.

Також рашисти сподівалися підірвати закладки в годину пік під час найбільшого зосередження цивільного населення на вулицях Харкова.

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Встановлено, що до співпраці з ворогом був завербований безробітний мешканець Кіровоградської області, який шукав "швидкий заробіток" у телеграм-каналах. Після вербування його відправили до Харкова, де він орендував житло та придбав компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

Затримання та вилучені докази

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 12 кг вибухових речовин, комплектуючі для СВП, а також мобільні телефони, які він регулярно змінював для конспірації зв’язку з російськими кураторами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України - готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Після проведення експертиз планується додаткова кваліфікація дій фігуранта за незаконне виготовлення та поводження з вибуховими речовинами.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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