СБУ задержала агентку РФ, которая корректировала удары по Днепру

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Днепре ещё одну российскую агентку, которая, по данным следствия, корректировала ракетно-дроновые удары РФ по городу в начале июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Фигуранткой оказалась местная безработная. Российские спецслужбы обратили на неё внимание из-за прокремлёвских комментариев, которые она оставляла в Telegram-чатах.

Собирала данные об оборонных предприятиях

После вербовки женщина получила задание собирать информацию об оборонных предприятиях Днепра. Она отслеживала их расположение и техническое состояние, чтобы помочь российским военным подготовить новые комбинированные удары.

Во время разведывательных выездов агент фотографировала периметры объектов, уделяя особое внимание административным зданиям, производственным цехам и логистическим центрам.

Помимо сбора информации о потенциальных целях, женщина фиксировала последствия российских атак и передавала эти сведения своему куратору. По версии следствия, эти данные использовались для планирования новых или корректировки повторных ударов по городу.

Подозрение в государственной измене

Сотрудники СБУ зафиксировали деятельность подозреваемой и задержали её по месту жительства. Во время обыска правоохранители изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Операцию по разоблачению агентки провели сотрудники Главного управления СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корректировал вражеские удары по Черкасчине: агент ФСБ приговорен к 15 годам лишения свободы, — СБУ