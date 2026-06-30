Удар РФ по Днепру: количество жертв возросло до 7, раненый мужчина умер в больнице

Сегодня утром в больнице умер 59-летний мужчина, получивший тяжелые ранения во время вражеской атаки на Днепр накануне.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Жертвы вражеского удара

Как отмечается, врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти его не удалось.

"Этот ракетный удар унес жизни семи человек - шестерых мужчин и одной женщины", - уточнил глава области.

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Состояние раненых

По его словам, 16 пострадавших горожан остаются в медицинских учреждениях. Из них семеро - в тяжелом состоянии.

Что предшествовало?

29 июня сообщалось, что враг нанес удар по предприятию в Днепре. Сообщалось о погибших и десятках раненых.

К вечеру стало известно о 6 погибших в Днепре в результате удара РФ, всего в области 35 раненых.

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