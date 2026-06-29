Уже известно о 6 погибших в Днепре в вследствие удара РФ, всего в области 35 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня российские войска более 60 раз нанесли удары по четырём районам Днепропетровской области с помощью беспилотников и ракет, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Удар РФ по Днепру
До шести увеличилось число погибших вследствие атаки на Днепр. В городе разрушены предприятие, училище, частные дома, автомобили. Пострадали 29 человек.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Томаковская и Покровская громады.
Разрушены административное здание, заправка, магазины, частные дома, автомобили.
В тяжелом состоянии в больницу доставили 54-летнюю женщину. 37-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Четверо человек будут лечиться амбулаторно.
Каменский и Синельниковский районы
В Каменском районе пострадала Криничанская громада. Загорелось поле с ячменем.
В Синельниковском районе противник нанес удар по Петропавловской громаде. Повреждена инфраструктура.
Уточненная информация
По уточненной информации, вследствие ночной атаки на Пятихатскую громаду пострадали два человека. 72-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. 41-летняя женщина будет лечиться дома.
Последствия атак
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