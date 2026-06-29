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Новости Атака на Днепр
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Враг нанёс удар по предприятию в Днепре: есть пострадавшие

удар по Днепру

Утром 29 июня 2026 года враг нанёс удар по Днепру.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По данным ОГА, разрушено частное предприятие.

Предварительно, есть пострадавшие.

Более подробной информации о вражеской атаке на Днепр на данный момент нет.

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Новость будет обновляться

Автор: 

Днепр (4651) обстрел (33408) Днепропетровская область (5361) Днепровский район (425)
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