Враг нанёс удар по предприятию в Днепре: есть пострадавшие

Утром 29 июня 2026 года враг нанёс удар по Днепру.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По данным ОГА, разрушено частное предприятие.



Предварительно, есть пострадавшие.

Более подробной информации о вражеской атаке на Днепр на данный момент нет.

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