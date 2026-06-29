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Враг нанёс удар по предприятию в Днепре: есть пострадавшие
Утром 29 июня 2026 года враг нанёс удар по Днепру.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По данным ОГА, разрушено частное предприятие.
Предварительно, есть пострадавшие.
Более подробной информации о вражеской атаке на Днепр на данный момент нет.
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