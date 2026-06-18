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Рашисты нанесли ракетный удар по Днепру: повреждено частное предприятие, четверо раненых
Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в результате чего ранения получили как минимум 4 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистических ракет с юго-востока. А впоследствии сообщили о запуске баллистических ракет в сторону Днепра.
По данным корреспондентов "Суспільне", в городе прогремели два взрыва.
Глава ОВА Ганжа подтвердил, что враг атаковал Днепр.
"Повреждено частное предприятие. По предварительным данным, ранения получили четыре человека", - добавил он.
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