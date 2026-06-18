Рашисты нанесли ракетный удар по Днепру: повреждено частное предприятие, четверо раненых

Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в результате чего ранения получили как минимум 4 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистических ракет с юго-востока. А впоследствии сообщили о запуске баллистических ракет в сторону Днепра.

По данным корреспондентов "Суспільне", в городе прогремели два взрыва.

Глава ОВА Ганжа подтвердил, что враг атаковал Днепр.

"Повреждено частное предприятие. По предварительным данным, ранения получили четыре человека", - добавил он.

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