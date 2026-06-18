РФ атаковала Киевщину: повреждены учебное заведение, ангарное помещение и предприятие

Российские оккупанты ночью атаковали Киевскую область с помощью беспилотников и баллистических ракет.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, сообщает Цензор.НЕТ.

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В результате ударов РФ обошлось без пострадавших.

"Впрочем, последствия вражеской атаки зафиксированы в двух районах области. В Вышгородском районе повреждено ангарное помещение.



В Бориспольском районе повреждения получили учебное заведение, частный дом и территория предприятия", - говорится в сообщении.

В области уничтожили три десятка вражеских дронов.

На местах уже работают все необходимые службы. Продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация нанесенных повреждений.

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Что предшествовало?

В ночь на 18 июня российские войска атаковали баллистическими ракетами Киев и Полтаву. Из-за угрозы применения ракет в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Известно, что РФ запустила 7 баллистических ракет и 239 БПЛА.

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