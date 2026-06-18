РФ атаковала Киевщину: повреждены учебное заведение, ангарное помещение и предприятие
Российские оккупанты ночью атаковали Киевскую область с помощью беспилотников и баллистических ракет.
Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
В результате ударов РФ обошлось без пострадавших.
"Впрочем, последствия вражеской атаки зафиксированы в двух районах области. В Вышгородском районе повреждено ангарное помещение.
В Бориспольском районе повреждения получили учебное заведение, частный дом и территория предприятия", - говорится в сообщении.
В области уничтожили три десятка вражеских дронов.
На местах уже работают все необходимые службы. Продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация нанесенных повреждений.
Что предшествовало?
- В ночь на 18 июня российские войска атаковали баллистическими ракетами Киев и Полтаву. Из-за угрозы применения ракет в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
- Известно, что РФ запустила 7 баллистических ракет и 239 БПЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль