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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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РФ атаковала Киевщину: повреждены учебное заведение, ангарное помещение и предприятие

Последствия атаки на Киевскую область 18 июня: что известно?

Российские оккупанты ночью атаковали Киевскую область с помощью беспилотников и баллистических ракет.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В результате ударов РФ обошлось без пострадавших.

"Впрочем, последствия вражеской атаки зафиксированы в двух районах области. В Вышгородском районе повреждено ангарное помещение.

В Бориспольском районе повреждения получили учебное заведение, частный дом и территория предприятия", - говорится в сообщении.

В области уничтожили три десятка вражеских дронов.

На местах уже работают все необходимые службы. Продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация нанесенных повреждений.

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Что предшествовало?

  • В ночь на 18 июня российские войска атаковали баллистическими ракетами Киев и Полтаву. Из-за угрозы применения ракет в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
  • Известно, что РФ запустила 7 баллистических ракет и 239 БПЛА.

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Автор: 

Киевская область (4677) обстрел (33224) Бориспольский район (80) Вышгородский район (83)
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