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7 баллистических ракет "Искандер" и 239 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО сбила 4 ракеты и 212 БПЛА. ИНФОГРАФИКА

баллистика, искандер

В ночь на 18 июня российские оккупанты запустили по Украине баллистические ракеты и более 200 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

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Так, враг выпустил 7 баллистических ракет из Воронежской, Брянской и Курской областей РФ и 239 БПЛА со следующих направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 216 целей — 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и 212 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 26 ударных БПЛА в 9 точках, а также падение обломков в 7 точках. Информация по ещё одной баллистической ракете уточняется.

Атака противника продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

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Обстрел 18 июня 2026 года: как сработала ПВО?

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