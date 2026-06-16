Возле Московского НПЗ строили башню для ПВО, однако сам ЗРК, вероятно, не успели установить

Возле Московского НПЗ в районе Капотни недавно возвели башню для комплекса ПВО "Панцирь", однако сам ЗРК, вероятно, на ней ещё не установлен.

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Спутниковые фото свидетельствуют, что строительство башни началось в середине мая в районе Кузьминки – примерно в километре от нефтеперерабатывающего завода.

На снимке от 14 мая видно, что конструкция уже была готова, но самого "Панциря" на ней не видно.

Следующий ближайший "Панцирь" расположен в селе Апаринки за МКАДом на территории 4-го противоракетного комплекса Минобороны РФ (в/ч 51086).

Читайте: Повреждена ключевая установка переработки нефти на Московском НПЗ, которая является его "сердцем", - СБУ

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.

Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.

Впоследствии стало известно, что горит НПЗ в Московской области.

Читайте: После атаки на НПЗ в Москве зафиксирован масштабный пожар, - ССО