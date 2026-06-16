Возле Московского НПЗ строили башню для ПВО, однако сам ЗРК, вероятно, не успели установить
Возле Московского НПЗ в районе Капотни недавно возвели башню для комплекса ПВО "Панцирь", однако сам ЗРК, вероятно, на ней ещё не установлен.
Об этом пишет российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
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Спутниковые фото свидетельствуют, что строительство башни началось в середине мая в районе Кузьминки – примерно в километре от нефтеперерабатывающего завода.
На снимке от 14 мая видно, что конструкция уже была готова, но самого "Панциря" на ней не видно.
Следующий ближайший "Панцирь" расположен в селе Апаринки за МКАДом на территории 4-го противоракетного комплекса Минобороны РФ (в/ч 51086).
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