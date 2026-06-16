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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Удар по НПЗ в Москве
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Возле Московского НПЗ строили башню для ПВО, однако сам ЗРК, вероятно, не успели установить

Атака на Московский НПЗ: россияне строили башню для ПВО

Возле Московского НПЗ в районе Капотни недавно возвели башню для комплекса ПВО "Панцирь", однако сам ЗРК, вероятно, на ней ещё не установлен.

Об этом пишет российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Спутниковые фото свидетельствуют, что строительство башни началось в середине мая в районе Кузьминки – примерно в километре от нефтеперерабатывающего завода.

На снимке от 14 мая видно, что конструкция уже была готова, но самого "Панциря" на ней не видно.

Возле Московского НПЗ строили башню для ПВО: что известно?

Следующий ближайший "Панцирь" расположен в селе Апаринки за МКАДом на территории 4-го противоракетного комплекса Минобороны РФ (в/ч 51086).

Читайте: Повреждена ключевая установка переработки нефти на Московском НПЗ, которая является его "сердцем", - СБУ

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.
  • Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.
  • Впоследствии стало известно, что горит НПЗ в Московской области.

Читайте: После атаки на НПЗ в Москве зафиксирован масштабный пожар, - ССО

Автор: 

НПЗ (528) ПВО (3748) россия (97919)
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Топ комментарии
+5
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16.06.2026 12:13 Ответить
+2
Між іншим, капотня - то вже не "замкадьє".
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16.06.2026 12:07 Ответить
+2
не фламиновая сторона..
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16.06.2026 12:18 Ответить
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Може хоч на космознімку кацапськи боти з зачуханих деревьней,побачать що смердяча капотня знаходиться У маЦкві!
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16.06.2026 12:07 Ответить
"Панцирь" бил нє той сістеми.
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16.06.2026 12:07 Ответить
Між іншим, капотня - то вже не "замкадьє".
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16.06.2026 12:07 Ответить
Нє таво калібра .
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16.06.2026 12:32 Ответить
А отой, 4-й протиракетний комплекс Міноборони РФ (в/ч 51086), саме молився з мощами від сраки рогозина !?!? А воно, он, як неловко запалало у московитів … Скрепно і НЕВІДВОРОТНЬО !!!
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16.06.2026 12:08 Ответить
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16.06.2026 12:08 Ответить
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16.06.2026 12:13 Ответить
не фламиновая сторона..
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16.06.2026 12:18 Ответить
Ще треба місце де немає кривизни Землі.
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16.06.2026 12:34 Ответить
Хто не вспів - той опіздав
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16.06.2026 12:09 Ответить
Опрормінювачі встановити потужні. а Панцирь- дєньгі на вєтер
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16.06.2026 12:19 Ответить
Как только НПЗ сгорит дотла то можно будет и башню построить... это часть движухи...
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16.06.2026 12:21 Ответить
Можна було прямо на авт 6 встановити
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16.06.2026 12:27 Ответить
Ну то треба добивати, поки не встановили і по диму орієнтуватися можна.
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16.06.2026 13:16 Ответить
 
 