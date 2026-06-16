Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 16 июня 2026 года Москву атаковали беспилотники. Вероятно, был поражен нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Exilenova+".
Первые подробности
Телеграм-канал публикует первые кадры, на которых запечатлен пожар на объекте.
Официального подтверждения информации пока нет.
Обновленная информация
Как сообщает мэр Сергей Собянин, атака беспилотников на Москву продолжается уже более суток.
Один из дронов повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Пострадавших нет", – сообщил он.
Что предшествовало?
Топ комментарии
+8 Роман Кравчук #596661
показать весь комментарий16.06.2026 08:32 Ответить Ссылка
+6 Валентин Коваль #620706
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+6 Vitaliy Mauler #573781
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- Е*ааать!
Масквабад.
Вчера приснився сон прекрасний -
Москва сгорела ціликом
Пожар на площади на Красной
И тлеет бывший избирком
Никто не выжил - все сгорели
Все Pussy, Путин и Собчак
И у стены кремлёвской ели
Горели ******* так
[Припев]
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Бум, бум, бум, бум, бум-бум-бум
Бум, бум, бум, бум, бум
Сгорел Медведєв и Навальный
И будущий, и бывший мэр
Лужков приехал, как специально
Но не успел принять он мер
Горели люди на Болотном
ОМОН сгорел и все менты
А с неба дождик шёл кислотный
Ещё для большей красоты
[Припев]
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Бум, бум, бум, бум, бум-бам-бам
Бум, бум, бум, бум, бум
[Куплет 3]
https://genius.com/30906653/Leningrad-moscow Останкино сгорело быстро
А утонуть бы не смогло
Горели замки, что на Истре
Горели медленно назло
И Храм Спасителя, и бани
Хачи сгорели, москвичи
А дома ждали россияне
Когда остынут кирпичи
[Припев]
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Бум, бум, бум, бум, бум-бум-бум
Бум, бум, бум, бум, бум, бум
Тому НАШУ пісню кацапи сприймуть, як просте "злорадство хахлов".
Свою ж пісню вони сприйматимуть, як простий, власний, "погляд у дзеркало" - так, наче алкоголік, після тривалого запою, трохи прочумавшись, подивився у дзеркало, у вітальні, і побачив свою власну морду, сизу та опухлу після перепою...
Тому - що "краще", вирішує кожний для себе, САМ...