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Новости Атака дронов на регионы РФ Удар по НПЗ в Москве
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Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 16 июня 2026 года Москву атаковали беспилотники. Вероятно, был поражен нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Exilenova+".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

Телеграм-канал публикует первые кадры, на которых запечатлен пожар на объекте.

НПЗ
НПЗ
НПЗ
НПЗ
НПЗ

Официального подтверждения информации пока нет.

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Обновленная информация

Как сообщает мэр Сергей Собянин, атака беспилотников на Москву продолжается уже более суток.

Один из дронов повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Пострадавших нет", – сообщил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.
  • Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.

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Автор: 

беспилотник (5333) москва (3081) Удары по РФ (1030)
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Топ комментарии
+8
Горіти повинен також і Кремль.
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16.06.2026 08:32 Ответить
+6
Горіт родной завод!
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16.06.2026 08:28 Ответить
+6
Попередньо, горить ЕЛОУ АВТ-6, це серце заводу. (с)
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16.06.2026 08:39 Ответить
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Горіт родной завод!
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16.06.2026 08:28 Ответить
Горіти повинен також і Кремль.
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16.06.2026 08:32 Ответить
а смысл? всеравно так из лпров никто не сидит как и верховной зраде)разве что только символически аля многострадальный касьянов флагштоки на кремлятнике теребить)
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16.06.2026 08:37 Ответить
Ми можемо паралізувати столицю ворога та психологічно зламати. Путіна винесуть вперед ногами. Но нам треба воювати вічно.
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16.06.2026 08:49 Ответить
Кремль це символ, а рашкою керують зі Старої Площі. За часів срср там був цк кпрс і країною керували звідти. Зараз там адміністрація російського президента.
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16.06.2026 09:19 Ответить
Приємно, але головне, де наші солдати на фронті стоять.
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16.06.2026 08:35 Ответить
Підійди ближче та подивитись, манкурте.
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16.06.2026 08:48 Ответить
Не можу, розумний ти наш, фізично не можу. Але у нас же є такі, як ти, все знають, все розуміють. Толку тільки від вас.
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16.06.2026 08:57 Ответить
- Алладіна я походу сьогодні не поїду на роботу.
- Е*ааать!

Масквабад.
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16.06.2026 08:35 Ответить
Абломкі.
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16.06.2026 08:36 Ответить
єсть пробітіє 😁
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16.06.2026 08:36 Ответить
Бензин на Москві - фсьо.
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16.06.2026 08:37 Ответить
Та ні, на жаль, це було б дуже просто.
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16.06.2026 08:39 Ответить
намного жирнее цель это омский нпз,вооот то цель ну и ямальский крест,ну о не дадут сделать куколды партнеры союзнички обосраные)))
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16.06.2026 08:40 Ответить
у профи зрадойобов из отдела "аряяяяя только бомбежка мацквы" сегодня выходной зп на ботоферме не выдадут)
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16.06.2026 08:39 Ответить
дивно, а чому ж у профі НЕзрадойобов з кожної праски щодня чути "по маскве бить беспалезна, тама пво сильная"?
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16.06.2026 09:02 Ответить
Попередньо, горить ЕЛОУ АВТ-6, це серце заводу. (с)
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16.06.2026 08:39 Ответить
Тоді чекаємо ажіотажний спрос на бєнзін. У Москві.
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16.06.2026 08:56 Ответить
«Москва»
Вчера приснився сон прекрасний -
Москва сгорела ціликом
Пожар на площади на Красной
И тлеет бывший избирком
Никто не выжил - все сгорели
Все Pussy, Путин и Собчак
И у стены кремлёвской ели
Горели ******* так

[Припев]
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Бум, бум, бум, бум, бум-бум-бум
Бум, бум, бум, бум, бум

Сгорел Медведєв и Навальный
И будущий, и бывший мэр
Лужков приехал, как специально
Но не успел принять он мер
Горели люди на Болотном
ОМОН сгорел и все менты
А с неба дождик шёл кислотный
Ещё для большей красоты

[Припев]
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Бум, бум, бум, бум, бум-бам-бам
Бум, бум, бум, бум, бум

[Куплет 3]
https://genius.com/30906653/Leningrad-moscow Останкино сгорело быстро
А утонуть бы не смогло
Горели замки, что на Истре
Горели медленно назло
И Храм Спасителя, и бани
Хачи сгорели, москвичи
А дома ждали россияне
Когда остынут кирпичи

[Припев]
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Бум, бум, бум, бум, бум-бум-бум
Бум, бум, бум, бум, бум, бум
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16.06.2026 08:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0f9PZLAJEMI&list=RDQdrD-9d2CxY&index=2 Так краще
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16.06.2026 08:48 Ответить
Кому - як... Адже ці пісні повинні викликать масу відчуттів. Але тут виникає питання - "У КОГО?". У нас? У нас "відчуття" вже давно "вигоріли" - разом з житловими будинками та лікарнями, і "вмерли" - разом з сотнями тисяч вбитих, та скалічених наших людей ...
Тому НАШУ пісню кацапи сприймуть, як просте "злорадство хахлов".
Свою ж пісню вони сприйматимуть, як простий, власний, "погляд у дзеркало" - так, наче алкоголік, після тривалого запою, трохи прочумавшись, подивився у дзеркало, у вітальні, і побачив свою власну морду, сизу та опухлу після перепою...

Тому - що "краще", вирішує кожний для себе, САМ...
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16.06.2026 09:02 Ответить
Прокинувся зранку, дивлюся, а там проклятий масквабад горить. Гарно! Але мало
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16.06.2026 08:47 Ответить
То капотня.
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16.06.2026 08:50 Ответить
Карту купи, лапоть. Капотня це мацква.
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16.06.2026 09:06 Ответить
Хорошо горит падлюка теперь надо по Мосфильму долбануть, там собрание северокорейских наёмеиков.
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16.06.2026 08:48 Ответить
Мацква в агнє!
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16.06.2026 08:52 Ответить
Скоро чемодан з говном Путлера не буде на чому возить...
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16.06.2026 08:53 Ответить
Капотня закаптіла 👍
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16.06.2026 08:56 Ответить
Хай згорить вся росія разом з рашиським бидлом .
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16.06.2026 08:58 Ответить
Давайте ждуни та капітулянти, починайте скиглить, що це не має сенсу
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16.06.2026 09:04 Ответить
Їм з дивана видніше.
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16.06.2026 09:16 Ответить
 
 