Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 16 июня 2026 года Москву атаковали беспилотники. Вероятно, был поражен нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Exilenova+".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

Телеграм-канал публикует первые кадры, на которых запечатлен пожар на объекте.











Официального подтверждения информации пока нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тулу атаковали беспилотники: начался масштабный пожар. ВИДЕО

Обновленная информация

Как сообщает мэр Сергей Собянин, атака беспилотников на Москву продолжается уже более суток.

Один из дронов повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Пострадавших нет", – сообщил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.

Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.

Читайте также: После ударов порт Туапсе прекратил отгрузку нефти, - ВМС