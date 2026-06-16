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Новини Атака дронів на регіони РФ Удар по НПЗ в Москві
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Московський НПЗ горить після дронової атаки на столицю РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 16 червня 2026 року Москву атакували безпілотники. Ймовірно, уражено нафтопереробний завод.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Exilenova+".

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Перші деталі

Телеграм-канал публікує перші кадри, на яких зафіксовано пожежу на об'єкті.

НПЗ Москва
НПЗ Москва
НПЗ Москва
НПЗ Москва
НПЗ Москва

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тулу атакували безпілотники: спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО

Оновлена інформація

Як інформує мер Сергій Собянін, атака безпілотників на Москву триває вже понад добу.

Один із дронів пошкодив об’єкт Московського нафтопереробного заводу (МНПЗ). Постраждалих немає", - повідомив він.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.
  • Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.

Також читайте: Після ударів порт Туапсе припинив відвантаження нафти, - ВМС

Автор: 

безпілотник БпЛА (5984) москва (1333) Удари по РФ (1036)
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Топ коментарі
+18
Попередньо, горить ЕЛОУ АВТ-6, це серце заводу. (с)
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16.06.2026 08:39 Відповісти
+16
- Алладіна я походу сьогодні не поїду на роботу.
- Е*ааать!

Масквабад.
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16.06.2026 08:35 Відповісти
+14
Горіти повинен також і Кремль.
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16.06.2026 08:32 Відповісти
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Горіт родной завод!
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16.06.2026 08:28 Відповісти
Типова ситуація на території андрофагів, яка проходить у них щоліта!!
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
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16.06.2026 09:39 Відповісти
пущай гаріт,***** он в рот..
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16.06.2026 10:18 Відповісти
Горіти повинен також і Кремль.
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16.06.2026 08:32 Відповісти
а смысл? всеравно так из лпров никто не сидит как и верховной зраде)разве что только символически аля многострадальный касьянов флагштоки на кремлятнике теребить)
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16.06.2026 08:37 Відповісти
Ми можемо паралізувати столицю ворога та психологічно зламати. Путіна винесуть вперед ногами. Но нам треба воювати вічно.
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16.06.2026 08:49 Відповісти
Кремль це символ, а рашкою керують зі Старої Площі. За часів срср там був цк кпрс і країною керували звідти. Зараз там адміністрація російського президента.
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16.06.2026 09:19 Відповісти
Треба, щоб вибухали лікеро-горілчані магази.
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16.06.2026 09:43 Відповісти
Це поголів'я расєян не зупинить! Будуть пити все! Від скломийних і антистатичних засобів до клеів і інсектицидів.
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16.06.2026 10:00 Відповісти
АВТ корисніше!
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16.06.2026 09:54 Відповісти
Приємно, але головне, де наші солдати на фронті стоять.
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16.06.2026 08:35 Відповісти
Підійди ближче та подивитись, манкурте.
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16.06.2026 08:48 Відповісти
Не можу, розумний ти наш, фізично не можу. Але у нас же є такі, як ти, все знають, все розуміють. Толку тільки від вас.
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16.06.2026 08:57 Відповісти
Видно, що не для твого розуму ця справа, йолоп!!
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16.06.2026 09:41 Відповісти
- Алладіна я походу сьогодні не поїду на роботу.
- Е*ааать!

Масквабад.
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16.06.2026 08:35 Відповісти
Абломкі.
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16.06.2026 08:36 Відповісти
єсть пробітіє 😁
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16.06.2026 08:36 Відповісти
Бензин на Москві - фсьо.
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16.06.2026 08:37 Відповісти
Та ні, на жаль, це було б дуже просто.
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16.06.2026 08:39 Відповісти
намного жирнее цель это омский нпз,вооот то цель ну и ямальский крест,ну о не дадут сделать куколды партнеры союзнички обосраные)))
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16.06.2026 08:40 Відповісти
у профи зрадойобов из отдела "аряяяяя только бомбежка мацквы" сегодня выходной зп на ботоферме не выдадут)
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16.06.2026 08:39 Відповісти
дивно, а чому ж у профі НЕзрадойобов з кожної праски щодня чути "по маскве бить беспалезна, тама пво сильная"?
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16.06.2026 09:02 Відповісти
3,14дарасы, сэр!
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16.06.2026 09:31 Відповісти
Попередньо, горить ЕЛОУ АВТ-6, це серце заводу. (с)
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16.06.2026 08:39 Відповісти
Тоді чекаємо ажіотажний спрос на бєнзін. У Москві.
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16.06.2026 08:56 Відповісти
«Москва»
Вчера приснився сон прекрасний -
Москва сгорела ціликом
Пожар на площади на Красной
И тлеет бывший избирком
Никто не выжил - все сгорели
Все Pussy, Путин и Собчак
И у стены кремлёвской ели
Горели ******* так

[Припев]
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Бум, бум, бум, бум, бум-бум-бум
Бум, бум, бум, бум, бум

Сгорел Медведєв и Навальный
И будущий, и бывший мэр
Лужков приехал, как специально
Но не успел принять он мер
Горели люди на Болотном
ОМОН сгорел и все менты
А с неба дождик шёл кислотный
Ещё для большей красоты

[Припев]
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Бум, бум, бум, бум, бум-бам-бам
Бум, бум, бум, бум, бум

[Куплет 3]
https://genius.com/30906653/Leningrad-moscow Останкино сгорело быстро
А утонуть бы не смогло
Горели замки, что на Истре
Горели медленно назло
И Храм Спасителя, и бани
Хачи сгорели, москвичи
А дома ждали россияне
Когда остынут кирпичи

[Припев]
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Бум, бум, бум, бум, бум-бум-бум
Бум, бум, бум, бум, бум, бум
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16.06.2026 08:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0f9PZLAJEMI&list=RDQdrD-9d2CxY&index=2 Так краще
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16.06.2026 08:48 Відповісти
Кому - як... Адже ці пісні повинні викликать масу відчуттів. Але тут виникає питання - "У КОГО?". У нас? У нас "відчуття" вже давно "вигоріли" - разом з житловими будинками та лікарнями, і "вмерли" - разом з сотнями тисяч вбитих, та скалічених наших людей ...
Тому НАШУ пісню кацапи сприймуть, як просте "злорадство хахлов".
Свою ж пісню вони сприйматимуть, як простий, власний, "погляд у дзеркало" - так, наче алкоголік, після тривалого запою, трохи прочумавшись, подивився у дзеркало, у вітальні, і побачив свою власну морду, сизу та опухлу після перепою...

Тому - що "краще", вирішує кожний для себе, САМ...
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16.06.2026 09:02 Відповісти
Прокинувся зранку, дивлюся, а там проклятий масквабад горить. Гарно! Але мало
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16.06.2026 08:47 Відповісти
То капотня.
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16.06.2026 08:50 Відповісти
Карту купи, лапоть. Капотня це мацква.
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16.06.2026 09:06 Відповісти
Хорошо горит падлюка теперь надо по Мосфильму долбануть, там собрание северокорейских наёмеиков.
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16.06.2026 08:48 Відповісти
Мацква в агнє!
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16.06.2026 08:52 Відповісти
Скоро чемодан з говном Путлера не буде на чому возить...
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16.06.2026 08:53 Відповісти
Капотня закаптіла 👍
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16.06.2026 08:56 Відповісти
Хай згорить вся росія разом з рашиським бидлом .
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16.06.2026 08:58 Відповісти
Давайте ждуни та капітулянти, починайте скиглить, що це не має сенсу
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16.06.2026 09:04 Відповісти
Їм з дивана видніше.
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16.06.2026 09:16 Відповісти
Як це смішно чути від британського втікача і уклоніста )))
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16.06.2026 09:27 Відповісти
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16.06.2026 09:37 Відповісти
Коли ця балістика полетить?
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16.06.2026 09:41 Відповісти
Какая еще балистика? Откуда мы её возьмем вообще?
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16.06.2026 10:11 Відповісти
То єрунда. Ось якщо б це були "абломки беспилотника"
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16.06.2026 09:46 Відповісти
Це все херня, було б добре, якби горіли будинки мирного населення, яке не цікавиться політикою
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16.06.2026 10:04 Відповісти
"Обломок" - це надсекретна зброя!
Ніхто її не бачить,але вона постійно щось вражає.
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16.06.2026 10:06 Відповісти
 
 