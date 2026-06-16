Московський НПЗ горить після дронової атаки на столицю РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 16 червня 2026 року Москву атакували безпілотники. Ймовірно, уражено нафтопереробний завод.
Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Exilenova+".
Перші деталі
Телеграм-канал публікує перші кадри, на яких зафіксовано пожежу на об'єкті.
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Оновлена інформація
Як інформує мер Сергій Собянін, атака безпілотників на Москву триває вже понад добу.
Один із дронів пошкодив об’єкт Московського нафтопереробного заводу (МНПЗ). Постраждалих немає", - повідомив він.
Що передувало?
Топ коментарі
+18 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар16.06.2026 08:39 Відповісти Посилання
+16 NGavriluk
показати весь коментар16.06.2026 08:35 Відповісти Посилання
+14 Роман Кравчук #596661
показати весь коментар16.06.2026 08:32 Відповісти Посилання
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Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
- Е*ааать!
Масквабад.
Вчера приснився сон прекрасний -
Москва сгорела ціликом
Пожар на площади на Красной
И тлеет бывший избирком
Никто не выжил - все сгорели
Все Pussy, Путин и Собчак
И у стены кремлёвской ели
Горели ******* так
[Припев]
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Бум, бум, бум, бум, бум-бум-бум
Бум, бум, бум, бум, бум
Сгорел Медведєв и Навальный
И будущий, и бывший мэр
Лужков приехал, как специально
Но не успел принять он мер
Горели люди на Болотном
ОМОН сгорел и все менты
А с неба дождик шёл кислотный
Ещё для большей красоты
[Припев]
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Бум, бум, бум, бум, бум-бам-бам
Бум, бум, бум, бум, бум
[Куплет 3]
https://genius.com/30906653/Leningrad-moscow Останкино сгорело быстро
А утонуть бы не смогло
Горели замки, что на Истре
Горели медленно назло
И Храм Спасителя, и бани
Хачи сгорели, москвичи
А дома ждали россияне
Когда остынут кирпичи
[Припев]
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Москва, по ком дзвонят твои колокола?
Москва, почём твои золотые купола?
Бум, бум, бум, бум, бум-бум-бум
Бум, бум, бум, бум, бум, бум
Тому НАШУ пісню кацапи сприймуть, як просте "злорадство хахлов".
Свою ж пісню вони сприйматимуть, як простий, власний, "погляд у дзеркало" - так, наче алкоголік, після тривалого запою, трохи прочумавшись, подивився у дзеркало, у вітальні, і побачив свою власну морду, сизу та опухлу після перепою...
Тому - що "краще", вирішує кожний для себе, САМ...
Ніхто її не бачить,але вона постійно щось вражає.