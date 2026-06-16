Московський НПЗ горить після дронової атаки на столицю РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 16 червня 2026 року Москву атакували безпілотники. Ймовірно, уражено нафтопереробний завод.

Про це повідомяє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Exilenova+".

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Перші деталі

Телеграм-канал публікує перші кадри, на яких зафіксовано пожежу на об'єкті.











Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

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Оновлена інформація

Як інформує мер Сергій Собянін, атака безпілотників на Москву триває вже понад добу.

Один із дронів пошкодив об’єкт Московського нафтопереробного заводу (МНПЗ). Постраждалих немає", - повідомив він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.

Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.

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