У РФ заявили про масовану атаку на Москву: вже нібито збили 35 БпЛА. ВIДЕО

Зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Зокрема, він заявив, що сили ППО нібито вже збили щонайменше 35 БпЛА, які прямували в бік Москви.

Такі повідомлення традиційно супроводжуються формулюванням про "збиття" та роботу екстрених служб на місцях падіння уламків.

За даними російських ЗМІ:

зафіксовано роботу ППО над різними районами Московського регіону;

повідомляється про падіння уламків;

частина об’єктів інфраструктури перебувала в режимі підвищеної готовності.

Тим часом НПЗ в Капотні екстрено почав скидати тиск з системи, щоб в разі ураження мінімізувати шкоду.

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