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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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У РФ заявили про масовану атаку на Москву: вже нібито збили 35 БпЛА. ВIДЕО

Зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Зокрема, він заявив, що сили ППО нібито вже збили щонайменше 35 БпЛА, які прямували в бік Москви.

Такі повідомлення традиційно супроводжуються формулюванням про "збиття" та роботу екстрених служб на місцях падіння уламків.

За даними російських ЗМІ:

  • зафіксовано роботу ППО над різними районами Московського регіону;
  • повідомляється про падіння уламків;
  • частина об’єктів інфраструктури перебувала в режимі підвищеної готовності.

Тим часом НПЗ в Капотні екстрено почав скидати тиск з системи, щоб в разі ураження мінімізувати шкоду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тулу атакували безпілотники: спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5984) москва (1333) Удари по РФ (1036)
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Топ коментарі
+12
щось та долетить
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16.06.2026 08:08 Відповісти
+11
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16.06.2026 08:09 Відповісти
+10
Це потужна імітація удару "по Москві", хоча абрамовіч дозволу не давав. Думаю, жоден дрон в самій москві нічого не вразить.
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16.06.2026 08:09 Відповісти
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щось та долетить
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16.06.2026 08:08 Відповісти
обломки на голову кацапні
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16.06.2026 08:09 Відповісти
Типова ситуація на території андрофагів, яка проходить у них щоліта!!
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
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16.06.2026 09:43 Відповісти
а запустили 300
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16.06.2026 08:08 Відповісти
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16.06.2026 08:09 Відповісти
ЮНЕСКО сцятиме кипʼятком якщо «історична спадщина» буде знищена.
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16.06.2026 08:16 Відповісти
питання до таксидермістів!!!
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16.06.2026 08:20 Відповісти
"ленін всегда жівой "
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16.06.2026 08:23 Відповісти
А що, наша балістика вже по Москві б'є?
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16.06.2026 08:31 Відповісти
Ваша шляхта скоріше по Києву вдарить..ще ті "братишки"..
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16.06.2026 10:13 Відповісти
Навряд чи буде вважатися знищеним майном, не має ніякої цінності.
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16.06.2026 09:52 Відповісти
Це потужна імітація удару "по Москві", хоча абрамовіч дозволу не давав. Думаю, жоден дрон в самій москві нічого не вразить.
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16.06.2026 08:09 Відповісти
Тобто усі зі самознищенням, при підльоті автоматично детанують?
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16.06.2026 10:08 Відповісти
То у жінки твоєї завжди імітація оргазму..На капотню глянь з вікна, "думатель"...
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16.06.2026 10:16 Відповісти
В Капотню рвуться
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16.06.2026 08:12 Відповісти
Долетіли!
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16.06.2026 08:20 Відповісти
Безтолковая трата дронов. Этого и добивался враг своими ударами по Киеву и Харькову. В Крым враг в это время везет топливо и искандеры и снова что то запустит с мыс Фиолент.
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16.06.2026 08:12 Відповісти
Ну шо, як тобі московський нпз сьогодні зранку, бєстолковая трата дронав? Нитік
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16.06.2026 08:40 Відповісти
Відновлять за місяць
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16.06.2026 09:54 Відповісти
Ну так повторно вразым
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16.06.2026 10:06 Відповісти
Це не для твого розуму справа!! Таке буває у людей!
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16.06.2026 09:44 Відповісти
Для лохторату згодиться!
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16.06.2026 08:15 Відповісти
🔥 Найбільший НПЗ Москви палає після прильотів - прямо під носом у путіна триває атака дронів
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16.06.2026 08:24 Відповісти
https://t.me/voynareal/138287 Фото Відео
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16.06.2026 08:25 Відповісти
Ну нарешті до цього заводу щастя прилетіло, а тут дивані стратеги знову ниють.
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16.06.2026 08:32 Відповісти
Тільки ця калоша загорілася,а секта "наКуїстів" вже тут як тут...
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16.06.2026 10:20 Відповісти
Пишуть, що вже 60 збили.
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16.06.2026 08:32 Відповісти
не треба мене дурить ,я ще не п'яний 🍷🍾
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16.06.2026 08:34 Відповісти
Як там колись Суворов про втрати турок казав: "Пиши, пиши, чего их басурман жалеть".
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16.06.2026 08:38 Відповісти
https://t.me/voynareal/138290 Гарне! Приліт прямо у багатоповерхівку в Москві - це все російська РЕБ 🤫
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16.06.2026 08:32 Відповісти
Доброго ранку, ми з України. Наші дрони вітають маасвквічєй з ранковим енурезом.
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16.06.2026 09:04 Відповісти
виснаження кацапських с-300, 400, 500, 600... проходить успішно. скоро залишиться лише стратегічне ппо - будуть збивати рогами.
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16.06.2026 09:23 Відповісти
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16.06.2026 09:41 Відповісти
москоу невер сліп )))
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16.06.2026 09:42 Відповісти
Дуже надіюся, що Путлера сьогодні стукнуть по голові попільничкою.
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16.06.2026 09:50 Відповісти
Лучше дроном
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16.06.2026 10:12 Відповісти
 
 