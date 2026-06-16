У РФ заявили про масовану атаку на Москву: вже нібито збили 35 БпЛА. ВIДЕО
Зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Зокрема, він заявив, що сили ППО нібито вже збили щонайменше 35 БпЛА, які прямували в бік Москви.
Такі повідомлення традиційно супроводжуються формулюванням про "збиття" та роботу екстрених служб на місцях падіння уламків.
За даними російських ЗМІ:
- зафіксовано роботу ППО над різними районами Московського регіону;
- повідомляється про падіння уламків;
- частина об’єктів інфраструктури перебувала в режимі підвищеної готовності.
Тим часом НПЗ в Капотні екстрено почав скидати тиск з системи, щоб в разі ураження мінімізувати шкоду.
Топ коментарі
+12 Oleksiy Tym
показати весь коментар16.06.2026 08:08 Відповісти Посилання
+11 Дід Степан
показати весь коментар16.06.2026 08:09 Відповісти Посилання
+10 Андрій Лавриненко
показати весь коментар16.06.2026 08:09 Відповісти Посилання
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Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!