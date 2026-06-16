В РФ заявили о массированной атаке на Москву: якобы уже сбили 35 БПЛА

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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В частности, он заявил, что силы ПВО якобы уже сбили не менее 35 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.

Такие сообщения традиционно сопровождаются формулировками о "сбивании" и работе экстренных служб на местах падения обломков.

По данным российских СМИ:

зафиксирована работа ПВО над различными районами Московского региона;

сообщается о падении обломков;

часть объектов инфраструктуры находилась в режиме повышенной готовности.

Тем временем НПЗ в Капотне экстренно начал сбрасывать давление из системы, чтобы в случае поражения минимизировать ущерб.

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