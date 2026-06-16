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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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В РФ заявили о массированной атаке на Москву: якобы уже сбили 35 БПЛА

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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В частности, он заявил, что силы ПВО якобы уже сбили не менее 35 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы.

Такие сообщения традиционно сопровождаются формулировками о "сбивании" и работе экстренных служб на местах падения обломков.

По данным российских СМИ:

  • зафиксирована работа ПВО над различными районами Московского региона;
  • сообщается о падении обломков;
  • часть объектов инфраструктуры находилась в режиме повышенной готовности.

Тем временем НПЗ в Капотне экстренно начал сбрасывать давление из системы, чтобы в случае поражения минимизировать ущерб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тулу атаковали беспилотники: вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО

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беспилотник (5333) москва (3081) Удары по РФ (1030)
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Топ комментарии
+6
Це потужна імітація удару "по Москві", хоча абрамовіч дозволу не давав. Думаю, жоден дрон в самій москві нічого не вразить.
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16.06.2026 08:09 Ответить
+6
Безтолковая трата дронов. Этого и добивался враг своими ударами по Киеву и Харькову. В Крым враг в это время везет топливо и искандеры и снова что то запустит с мыс Фиолент.
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16.06.2026 08:12 Ответить
+4
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16.06.2026 08:09 Ответить
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щось та долетить
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16.06.2026 08:08 Ответить
обломки на голову кацапні
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16.06.2026 08:09 Ответить
а запустили 300
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16.06.2026 08:08 Ответить
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16.06.2026 08:09 Ответить
ЮНЕСКО сцятиме кипʼятком якщо «історична спадщина» буде знищена.
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16.06.2026 08:16 Ответить
питання до таксидермістів!!!
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16.06.2026 08:20 Ответить
"ленін всегда жівой "
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16.06.2026 08:23 Ответить
А що, наша балістика вже по Москві б'є?
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16.06.2026 08:31 Ответить
Це потужна імітація удару "по Москві", хоча абрамовіч дозволу не давав. Думаю, жоден дрон в самій москві нічого не вразить.
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16.06.2026 08:09 Ответить
В Капотню рвуться
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16.06.2026 08:12 Ответить
Долетіли!
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16.06.2026 08:20 Ответить
Безтолковая трата дронов. Этого и добивался враг своими ударами по Киеву и Харькову. В Крым враг в это время везет топливо и искандеры и снова что то запустит с мыс Фиолент.
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16.06.2026 08:12 Ответить
Ну шо, як тобі московський нпз сьогодні зранку, бєстолковая трата дронав? Нитік
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16.06.2026 08:40 Ответить
Для лохторату згодиться!
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16.06.2026 08:15 Ответить
🔥 Найбільший НПЗ Москви палає після прильотів - прямо під носом у путіна триває атака дронів
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16.06.2026 08:24 Ответить
https://t.me/voynareal/138287 Фото Відео
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16.06.2026 08:25 Ответить
Ну нарешті до цього заводу щастя прилетіло, а тут дивані стратеги знову ниють.
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16.06.2026 08:32 Ответить
Пишуть, що вже 60 збили.
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16.06.2026 08:32 Ответить
не треба мене дурить ,я ще не п'яний 🍷🍾
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16.06.2026 08:34 Ответить
Як там колись Суворов про втрати турок казав: "Пиши, пиши, чего их басурман жалеть".
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16.06.2026 08:38 Ответить
https://t.me/voynareal/138290 Гарне! Приліт прямо у багатоповерхівку в Москві - це все російська РЕБ 🤫
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16.06.2026 08:32 Ответить
Доброго ранку, ми з України. Наші дрони вітають маасвквічєй з ранковим енурезом.
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16.06.2026 09:04 Ответить
 
 