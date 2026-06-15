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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Тулу атаковали беспилотники: вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 15 июня город Тула в России подвергся атаке беспилотников. В городе раздалась серия мощных взрывов, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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По сообщениям местных жителей в социальных сетях, атака носила массированный характер. В то же время официальная информация о местах попаданий и последствиях ударов пока не обнародована.

Тула считается одним из ключевых центров российского военно-промышленного комплекса. В городе расположены предприятия, выполняющие государственные оборонные заказы и обеспечивающие потребности армии РФ.

Среди крупнейших оборонных производств региона:

  • Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое занимается разработкой высокоточного оружия и систем противовоздушной обороны;
  • Императорский Тульский оружейный завод, где производят стрелковое оружие;
  • "Туламашзавод", специализирующийся на выпуске вооружения для различных видов войск;
  • Тульский патронный завод;
  • научно-производственное объединение "Сплав", известное производством реактивных систем залпового огня;
  • предприятия "Тулаточмаш" и "Щегловский вал".

Помимо производства и модернизации вооружения, часть специалистов этих предприятий привлекается к техническому обслуживанию и ремонту военной техники непосредственно в районах боевых действий.

Информация о последствиях атаки, возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ударов порт Туапсе прекратил отгрузку нефти, - ВМС

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беспилотник (5322) Удары по РФ (1028) Тула (2)
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Гут
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15.06.2026 06:25 Ответить
Дайде угадаю - НПЗ опять?
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15.06.2026 06:34 Ответить
А ти не "вгадуй" - статтю повністю прочитай...
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15.06.2026 06:55 Ответить
Там по офіцерських общагах треба бити поки не розсредились
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15.06.2026 07:09 Ответить
Армія без зброї та *********** - НАТОВП... Ми позбавляємо армію РФ саме можливості буть АРМІЄЮ...
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15.06.2026 08:04 Ответить
Це все добре,але де балістика на 12 році війни? Німаки під час ДСВ за пару років випустили тисячи ФАУ під постійним бомбардуванням...
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15.06.2026 07:30 Ответить
Фау-1 (V-1): Близько 30 000 одиниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-1 Фау-1 - Вікіпедія. Це були перші у світі крилаті ракети (літаки-снаряди), які масово запускалися з пускових установок у Франції та Нідерландах. До цілі долетіла лише частина, оскільки інші були збиті британською ППО, винищувачами або зруйновані аеростатами загородження Фау-1 - Вікіпедія.Фау-2 (V-2): Близько 3 200 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-2 Фау-2 - Вікіпедія - 4 000 [Нацистські вчені, які втекли в Америку: неочікувані факти ...](https://24tv.ua/natsistski-vcheni-yaki-vtekli-ameriku-novini-********-i-svitu_n1360827] одиниць. Це була перша у світі успішно розроблена балістична ракета дальньої дії Фау-2 - Вікіпедія, https://zn.ua/ukr/HISTORY/shidci-do-neba-344418_.html Східці до неба - ZN.ua.
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15.06.2026 07:49 Ответить
Ех, шкода, https://www.5.ua/svit/ataka-droniv-u-rf-u-pidmoskovi-palaie-*************-v-tuli-lunaly-vybukhy-378106.html сьогодні вночі наші дронщики промазали: в м.Реутов на заМКАДді знищили виробничі цехи та заморозки підприємства «Мириталь-Реутов» - одного з найбільших виробників пельменів та замороженої продукції в рф.

https://www.5.ua/svit/ataka-droniv-u-rf-u-pidmoskovi-palaie-*************-v-tuli-lunaly-vybukhy-378106.html А приблизно за 700 метрів від місця падіння наших БПЛА розташоване т.зв. НВО машинобудування - підприємство російського оборонно-промислового комплексу.
https://www.5.ua/svit/ataka-droniv-u-rf-u-pidmoskovi-palaie-*************-v-tuli-lunaly-vybukhy-378106.html Зрозуміло, що цілились в обороний завод...
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15.06.2026 08:36 Ответить
Нічого - посидять кацапи без пельменів... До того ж, "пельмені" - "нескрєпні"... Вони їх лише у 15 столітті, у удмуртів, украли... А ті, через уральсько-сибірських сусідів, запозичили у китайців...
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15.06.2026 08:47 Ответить
 
 