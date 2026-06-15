Тулу атаковали беспилотники: вспыхнул масштабный пожар
В ночь на 15 июня город Тула в России подвергся атаке беспилотников. В городе раздалась серия мощных взрывов, после чего вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По сообщениям местных жителей в социальных сетях, атака носила массированный характер. В то же время официальная информация о местах попаданий и последствиях ударов пока не обнародована.
Тула считается одним из ключевых центров российского военно-промышленного комплекса. В городе расположены предприятия, выполняющие государственные оборонные заказы и обеспечивающие потребности армии РФ.
Среди крупнейших оборонных производств региона:
- Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое занимается разработкой высокоточного оружия и систем противовоздушной обороны;
- Императорский Тульский оружейный завод, где производят стрелковое оружие;
- "Туламашзавод", специализирующийся на выпуске вооружения для различных видов войск;
- Тульский патронный завод;
- научно-производственное объединение "Сплав", известное производством реактивных систем залпового огня;
- предприятия "Тулаточмаш" и "Щегловский вал".
Помимо производства и модернизации вооружения, часть специалистов этих предприятий привлекается к техническому обслуживанию и ремонту военной техники непосредственно в районах боевых действий.
Информация о последствиях атаки, возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
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https://www.5.ua/svit/ataka-droniv-u-rf-u-pidmoskovi-palaie-*************-v-tuli-lunaly-vybukhy-378106.html А приблизно за 700 метрів від місця падіння наших БПЛА розташоване т.зв. НВО машинобудування - підприємство російського оборонно-промислового комплексу.
https://www.5.ua/svit/ataka-droniv-u-rf-u-pidmoskovi-palaie-*************-v-tuli-lunaly-vybukhy-378106.html Зрозуміло, що цілились в обороний завод...