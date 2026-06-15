Тулу атаковали беспилотники: вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 15 июня город Тула в России подвергся атаке беспилотников. В городе раздалась серия мощных взрывов, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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По сообщениям местных жителей в социальных сетях, атака носила массированный характер. В то же время официальная информация о местах попаданий и последствиях ударов пока не обнародована.

Тула считается одним из ключевых центров российского военно-промышленного комплекса. В городе расположены предприятия, выполняющие государственные оборонные заказы и обеспечивающие потребности армии РФ.

Среди крупнейших оборонных производств региона:

Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое занимается разработкой высокоточного оружия и систем противовоздушной обороны;

Императорский Тульский оружейный завод, где производят стрелковое оружие;

"Туламашзавод", специализирующийся на выпуске вооружения для различных видов войск;

Тульский патронный завод;

научно-производственное объединение "Сплав", известное производством реактивных систем залпового огня;

предприятия "Тулаточмаш" и "Щегловский вал".

Помимо производства и модернизации вооружения, часть специалистов этих предприятий привлекается к техническому обслуживанию и ремонту военной техники непосредственно в районах боевых действий.

Информация о последствиях атаки, возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

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