РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10207 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ БпЛА атаковали Туапсе
819 4

После ударов порт Туапсе прекратил отгрузку нефти, - ВМС

Очередной удар по Туапсе: в СБУ рассказали о последствиях

Удары украинских Сил обороны по объектам нефтяной инфраструктуры РФ не только сокращают ресурсы Кремля для ведения войны, но и ослабляют ключевую отрасль российской экономики.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россия потеряла важный канал экспорта нефтепродуктов

По его словам, после серии массированных ударов украинских дронов по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и прилегающему к нему морскому терминалу "Роснефти" оттуда прекратилась отгрузка нефти.

"В прошлом месяце Туапсе вообще ничего не отгрузило из нефти. Учитывая, что здесь отгружалось примерно 20% российской нефти танкерами, то это серьезно. А порт "Туапсе" - крупнейший в Российской Федерации", - напомнил Плетенчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атакованный ВСУ порт Туапсе с апреля не принял ни одного нефтяного танкера или гражданского судна

Проблемы с логистикой могут ударить по всей нефтяной отрасли РФ

Представитель ВМС отметил, что речь идет не только о недополученной выгоде, которая позволила бы России финансировать войну. Речь идет и о технологических последствиях для всей отрасли.

Добыча нефти имеет свои особенности, поэтому не получится остановить добычу просто потому, что нефть некуда отгрузить. Может произойти цепная реакция, которая повлияет на отрасль в целом.

"Потеря таких экспортных возможностей повлияет на общую картину. Потому что вы не можете просто перебросить эту нефть, например, в порт "Усть-Луга" на Балтике. Так не работает. Эта инфраструктура строилась десятилетиями, и она была рассчитана на стабильную работу, стабильные поставки нефти. А их нет", - пояснил Плетенчук.

Смотрите также: Туапсинский курортник, обмазанный мазутом, вылезает из воды: "Я #бал это море в рот!!! Белый песок, говоришь?". ВИДЕО

Что предшествовало?

Автор: 

нефть (2238) НПЗ (526) Плетенчук Дмитрий (208) Туапсе (48) Краснодарский край РФ (75)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё равно надо долбануть ещё разок-другой, чисто ради спортивного интереса...
показать весь комментарий
14.06.2026 15:27 Ответить
інтерес у нас не спортивний, а меркантильний -

"Бий там, де противник слабкий!"
Сунь-Цзи «Мистецтво війни»

.
показать весь комментарий
14.06.2026 16:14 Ответить
Туапсе пора перейменувати у ТуаВсе
показать весь комментарий
14.06.2026 15:57 Ответить
дурік цей туапсе !
треба було одразу припиняти, був би живий
показать весь комментарий
14.06.2026 16:11 Ответить
 
 