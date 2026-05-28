Атакованный ВСУ порт Туапсе с апреля не принял ни одного нефтяного танкера или гражданского судна

Порт Туапсе, подвергшийся многочисленным атакам украинских дронов, с 23 апреля не принял ни одного нефтяного танкера или гражданского судна. Ближайший корабль с включенным радаром находится на расстоянии более 35 км от берега.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета Европа", проанализировав данные сервиса VesselFinder и спутниковые снимки.

Что известно

Отмечается, что, вероятно, порт не функционирует уже более месяца.

Так, согласно карте пожаров NASA, последнее возгорание в порту фиксировали ориентировочно 10-11 мая. В среднем порт принимает в сутки примерно 8-10 судов. Скорее всего, танкеры, которые должны были прибыть в Туапсе, сейчас перенаправляют в другие порты - например, в Новороссийск.

Экономический обозреватель Денис Морохин отметил, что по данным на 28 мая, 11 нефтеперерабатывающих заводов в России все еще не функционируют или работают с загрузкой менее половины мощности.

По его словам, ущерб в Туапсе оказался "очень серьезным" - пострадали как мощности НПЗ, так и инфраструктура хранения нефтепродуктов и терминал.

Он отметил, что серьезные ограничения сохраняются и на других заводах, подвергшихся украинским атакам.

