Атакованный ВСУ порт Туапсе с апреля не принял ни одного нефтяного танкера или гражданского судна

Порт Туапсе, подвергшийся многочисленным атакам украинских дронов, с 23 апреля не принял ни одного нефтяного танкера или гражданского судна. Ближайший корабль с включенным радаром находится на расстоянии более 35 км от берега.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета Европа", проанализировав данные сервиса VesselFinder и спутниковые снимки.

Что известно

Отмечается, что, вероятно, порт не функционирует уже более месяца.

Так, согласно карте пожаров NASA, последнее возгорание в порту фиксировали ориентировочно 10-11 мая. В среднем порт принимает в сутки примерно 8-10 судов. Скорее всего, танкеры, которые должны были прибыть в Туапсе, сейчас перенаправляют в другие порты - например, в Новороссийск. 

Экономический обозреватель Денис Морохин отметил, что по данным на 28 мая, 11 нефтеперерабатывающих заводов в России все еще не функционируют или работают с загрузкой менее половины мощности.

Читайте также: Удары по Туапсе уже нанесли РФ ущерб на сумму более $300 млн, - Генштаб

По его словам, ущерб в Туапсе оказался "очень серьезным" - пострадали как мощности НПЗ, так и инфраструктура хранения нефтепродуктов и терминал.

Он отметил, что серьезные ограничения сохраняются и на других заводах, подвергшихся украинским атакам.

Смотрите также: Туапсинский курортник, обмазанный мазутом, вылезает из воды: "Я #бал это море в рот!!! Белый песок, говоришь?". ВИДЕО

Что предшествовало?

НПЗ (509) Удары по РФ (965) Туапсе (47)
Потрібно туапсе перенаправити на новороzійськ.
28.05.2026 17:42 Ответить
СОУ це борці за екологію. Гема в Туапсе НПЗ і нафтоналвного порту - чище будуть море та повітря. Згодом.
28.05.2026 17:43 Ответить
Це москалям до жопи. Вони у нас столицю ******** разом з мешканцями.
28.05.2026 17:47 Ответить
****** на повний туапсець
28.05.2026 17:47 Ответить
Никакого порта там и в помине быть не должно и это аксиома.
28.05.2026 17:57 Ответить
Якщо у середньому порт приймає на добу приблизно 8-10 суден Джерело: https://censor.net/ua/n4005565 , то з кінця квітня не прийняв вже десь 300! І це при такій високій ціні на нафту. А діти її теж немає куди, резервуарні парки та НПЗ гарно прорідили. Ось тому і глушать свердловини. Мені подобаються такі пекельні санкції з мазутними дощами і задимленням
28.05.2026 18:13 Ответить
Та навіщо в Туапсе ще нова нафта? Їм своєї тепер на десятки років вистачить
28.05.2026 18:19 Ответить
 
 