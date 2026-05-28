Атакований ЗСУ порт Туапсе із квітня не прийняв жодного нафтового танкера чи цивільного судна
Порт Туапсе, який зазнав численних атак українських дронів, із 23 квітня не прийняв жодного нафтового танкера чи цивільного судна. Найближчий корабель, у якого включено радар, перебуває на відстані від берега більш ніж 35 км.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Новая газета Европа", проаналізувавши дані сервісу VesselFinder і супутникові знімки.
Що відомо
Зазначається, що, імовірно, порт не функціонує вже більш як місяць.
Так, згідно з картою пожеж NASA, востаннє займання в порту фіксували орієнтовно 10-11 травня. У середньому порт приймає на добу приблизно 8-10 суден. Найімовірніше, танкери, які мали прибути в Туапсе, зараз перенаправляють до інших портів - наприклад, до Новоросійська.
Економічний оглядач Денис Морохін зазначив, що за даними на 28 травня, 11 нафтопереробних заводів у Росії все ще не функціонують або працюють із завантаженням менше половини.
За його словами, збитки в Туапсе виявилися "дуже серйозними" - постраждали як потужності НПЗ, так і інфраструктура зберігання нафтопродуктів і термінал.
Він зауважив, що серйозні обмеження зберігаються і на інших заводах, які зазнали українських атак.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.
- Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.
- У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.
- 1 травня відбулося нове ураження. Зокрема, безпілотники СБУ уразили порт "Туапсе" та НПЗ: виникло займання нафтомазутної суміші
