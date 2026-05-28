Новини БпЛА атакували Туапсе
Атакований ЗСУ порт Туапсе із квітня не прийняв жодного нафтового танкера чи цивільного судна

Порт Туапсе, який зазнав численних атак українських дронів, із 23 квітня не прийняв жодного нафтового танкера чи цивільного судна. Найближчий корабель, у якого включено радар, перебуває на відстані від берега більш ніж 35 км.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Новая газета Европа", проаналізувавши дані сервісу VesselFinder і супутникові знімки.

Що відомо

Зазначається, що, імовірно, порт не функціонує вже більш як місяць.

Так, згідно з картою пожеж NASA, востаннє займання в порту фіксували орієнтовно 10-11 травня. У середньому порт приймає на добу приблизно 8-10 суден. Найімовірніше, танкери, які мали прибути в Туапсе, зараз перенаправляють до інших портів - наприклад, до Новоросійська. 

Економічний оглядач Денис Морохін зазначив, що за даними на 28 травня, 11 нафтопереробних заводів у Росії все ще не функціонують або працюють із завантаженням менше половини.

За його словами, збитки в Туапсе виявилися "дуже серйозними" - постраждали як потужності НПЗ, так і інфраструктура зберігання нафтопродуктів і термінал.

Він зауважив, що серйозні обмеження зберігаються і на інших заводах, які зазнали українських атак.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.
  • Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.
  • У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.
  • 1 травня відбулося нове ураження. Зокрема, безпілотники СБУ уразили порт "Туапсе" та НПЗ: виникло займання нафтомазутної суміші

Потрібно туапсе перенаправити на новороzійськ.
28.05.2026 17:42 Відповісти
СОУ це борці за екологію. Гема в Туапсе НПЗ і нафтоналвного порту - чище будуть море та повітря. Згодом.
28.05.2026 17:43 Відповісти
Це москалям до жопи. Вони у нас столицю ******** разом з мешканцями.
28.05.2026 17:47 Відповісти
Ні, далеко не до жопи, підгорає в них знатно. А столицю нашу вони з початку війни ********. Ми не так давно почали хоть Туапсе робити!
28.05.2026 18:42 Відповісти
****** на повний туапсець
28.05.2026 17:47 Відповісти
Никакого порта там и в помине быть не должно и это аксиома.
28.05.2026 17:57 Відповісти
Якщо у середньому порт приймає на добу приблизно 8-10 суден Джерело: https://censor.net/ua/n4005565 , то з кінця квітня не прийняв вже десь 300! І це при такій високій ціні на нафту. А діти її теж немає куди, резервуарні парки та НПЗ гарно прорідили. Ось тому і глушать свердловини. Мені подобаються такі пекельні санкції з мазутними дощами і задимленням
28.05.2026 18:13 Відповісти
Та навіщо в Туапсе ще нова нафта? Їм своєї тепер на десятки років вистачить
28.05.2026 18:19 Відповісти
 
 