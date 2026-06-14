Після ударів порт Туапсе припинив відвантаження нафти, - ВМС

Ураження українськими Силами оборони об’єктів нафтової інфраструктури РФ не лише зменшують ресурси Кремля для ведення війни, а й послаблюють ключову галузь російської економіки.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в телеефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Росія втратила важливий канал експорту нафтопродуктів

За його словами, після серії масованих ударів українських дронів по Туапсинському нафтопереробному заводу (НПЗ) та прилеглому до нього морському терміналу "Роснефти" звідти припинилося відвантаження нафти.

"Минулого місяця Туапсе взагалі нічого не відвантажило з нафти. З огляду на те, що тут відвантажувалося приблизно 20% російської нафти танкерами, то це серйозно. А порт "Туапсе" - найбільший у Російській Федерації", - нагадав Плетенчук.

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Проблеми з логістикою можуть вдарити по всій нафтовій галузі РФ

Речник ВМС зазначив, що це не тільки недоотримана вигода, яка дозволила б Росії фінансувати війну. Йдеться й про технологічні наслідки для всієї галузі.

Видобуток нафти має свої особливості, тому не вийде зупинити видобуток просто тому, що нафту нікуди відвантажити. Може статися ланцюгова реакція, яка вплине на галузь загалом.

"Втрата таких експортних можливостей вплине на загальну картину. Тому що ви не можете просто перекинути цю нафту, наприклад, у порт "Усть-Луга" на Балтиці. Це так не працює. Ця інфраструктура будувалася десятиліттями, і вона була розрахована на стабільну роботу, стабільне постачання нафти. А її немає", - пояснив Плетенчук.

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