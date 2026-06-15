Тулу атакували безпілотники: спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО

У ніч на 15 червня Тула в Росії опинилася під атакою безпілотників. У місті пролунала серія потужних вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За повідомленнями місцевих жителів у соціальних мережах, атака мала масований характер. Водночас офіційної інформації про місця влучань та наслідки ударів наразі не оприлюднено.

Тула вважається одним із ключових центрів російського військово-промислового комплексу. У місті розташовані підприємства, що виконують державні оборонні замовлення та забезпечують потреби армії РФ.

Серед найбільших оборонних виробництв регіону:

Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова, яке займається розробкою високоточної зброї та систем протиповітряної оборони;

Імператорський Тульський збройовий завод, де виробляють стрілецьку зброю;

"Туламашзавод", що спеціалізується на випуску озброєння для різних видів військ;

Тульський патронний завод;

науково-виробниче об’єднання "Сплав", відоме виробництвом реактивних систем залпового вогню;

підприємства "Тулаточмаш" і "Щегловський вал".

Окрім виробництва та модернізації озброєння, частина фахівців цих підприємств залучається до технічного обслуговування й ремонту військової техніки безпосередньо в районах бойових дій.

Інформація про наслідки атаки, можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

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