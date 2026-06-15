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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Тулу атакували безпілотники: спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО

У ніч на 15 червня Тула в Росії опинилася під атакою безпілотників. У місті пролунала серія потужних вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За повідомленнями місцевих жителів у соціальних мережах, атака мала масований характер. Водночас офіційної інформації про місця влучань та наслідки ударів наразі не оприлюднено.

Тула вважається одним із ключових центрів російського військово-промислового комплексу. У місті розташовані підприємства, що виконують державні оборонні замовлення та забезпечують потреби армії РФ.

Серед найбільших оборонних виробництв регіону:

  • Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова, яке займається розробкою високоточної зброї та систем протиповітряної оборони;
  • Імператорський Тульський збройовий завод, де виробляють стрілецьку зброю;
  • "Туламашзавод", що спеціалізується на випуску озброєння для різних видів військ;
  • Тульський патронний завод;
  • науково-виробниче об’єднання "Сплав", відоме виробництвом реактивних систем залпового вогню;
  • підприємства "Тулаточмаш" і "Щегловський вал".

Окрім виробництва та модернізації озброєння, частина фахівців цих підприємств залучається до технічного обслуговування й ремонту військової техніки безпосередньо в районах бойових дій.

Інформація про наслідки атаки, можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після ударів порт Туапсе припинив відвантаження нафти, - ВМС

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безпілотник БпЛА (5977) Удари по РФ (1031) Тула (2)
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Топ коментарі
+3
А ти не "вгадуй" - статтю повністю прочитай...
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15.06.2026 06:55 Відповісти
+2
Гут
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15.06.2026 06:25 Відповісти
+2
Ех, шкода, https://www.5.ua/svit/ataka-droniv-u-rf-u-pidmoskovi-palaie-*************-v-tuli-lunaly-vybukhy-378106.html сьогодні вночі наші дронщики промазали: в м.Реутов на заМКАДді знищили виробничі цехи та заморозки підприємства «Мириталь-Реутов» - одного з найбільших виробників пельменів та замороженої продукції в рф.

https://www.5.ua/svit/ataka-droniv-u-rf-u-pidmoskovi-palaie-*************-v-tuli-lunaly-vybukhy-378106.html А приблизно за 700 метрів від місця падіння наших БПЛА розташоване т.зв. НВО машинобудування - підприємство російського оборонно-промислового комплексу.
https://www.5.ua/svit/ataka-droniv-u-rf-u-pidmoskovi-palaie-*************-v-tuli-lunaly-vybukhy-378106.html Зрозуміло, що цілились в обороний завод...
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15.06.2026 08:36 Відповісти
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Гут
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15.06.2026 06:25 Відповісти
Дайде угадаю - НПЗ опять?
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15.06.2026 06:34 Відповісти
А ти не "вгадуй" - статтю повністю прочитай...
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15.06.2026 06:55 Відповісти
Там по офіцерських общагах треба бити поки не розсредились
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15.06.2026 07:09 Відповісти
Армія без зброї та *********** - НАТОВП... Ми позбавляємо армію РФ саме можливості буть АРМІЄЮ...
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15.06.2026 08:04 Відповісти
Це все добре,але де балістика на 12 році війни? Німаки під час ДСВ за пару років випустили тисячи ФАУ під постійним бомбардуванням...
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15.06.2026 07:30 Відповісти
Фау-1 (V-1): Близько 30 000 одиниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-1 Фау-1 - Вікіпедія. Це були перші у світі крилаті ракети (літаки-снаряди), які масово запускалися з пускових установок у Франції та Нідерландах. До цілі долетіла лише частина, оскільки інші були збиті британською ППО, винищувачами або зруйновані аеростатами загородження Фау-1 - Вікіпедія.Фау-2 (V-2): Близько 3 200 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-2 Фау-2 - Вікіпедія - 4 000 [Нацистські вчені, які втекли в Америку: неочікувані факти ...](https://24tv.ua/natsistski-vcheni-yaki-vtekli-ameriku-novini-********-i-svitu_n1360827] одиниць. Це була перша у світі успішно розроблена балістична ракета дальньої дії Фау-2 - Вікіпедія, https://zn.ua/ukr/HISTORY/shidci-do-neba-344418_.html Східці до неба - ZN.ua.
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15.06.2026 07:49 Відповісти
Ех, шкода, https://www.5.ua/svit/ataka-droniv-u-rf-u-pidmoskovi-palaie-*************-v-tuli-lunaly-vybukhy-378106.html сьогодні вночі наші дронщики промазали: в м.Реутов на заМКАДді знищили виробничі цехи та заморозки підприємства «Мириталь-Реутов» - одного з найбільших виробників пельменів та замороженої продукції в рф.

https://www.5.ua/svit/ataka-droniv-u-rf-u-pidmoskovi-palaie-*************-v-tuli-lunaly-vybukhy-378106.html А приблизно за 700 метрів від місця падіння наших БПЛА розташоване т.зв. НВО машинобудування - підприємство російського оборонно-промислового комплексу.
https://www.5.ua/svit/ataka-droniv-u-rf-u-pidmoskovi-palaie-*************-v-tuli-lunaly-vybukhy-378106.html Зрозуміло, що цілились в обороний завод...
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15.06.2026 08:36 Відповісти
Нічого - посидять кацапи без пельменів... До того ж, "пельмені" - "нескрєпні"... Вони їх лише у 15 столітті, у удмуртів, украли... А ті, через уральсько-сибірських сусідів, запозичили у китайців...
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15.06.2026 08:47 Відповісти
Та я погодився би на "нічого", якби наші точніше навели б приціл і сьогодні чи завтра рознесли би отой НВО до штопаної маті...
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15.06.2026 09:08 Відповісти
Там не в "прицілі" справа... А у засобах РЕБ...
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15.06.2026 09:09 Відповісти
 
 