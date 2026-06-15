Тулу атакували безпілотники: спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО
У ніч на 15 червня Тула в Росії опинилася під атакою безпілотників. У місті пролунала серія потужних вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За повідомленнями місцевих жителів у соціальних мережах, атака мала масований характер. Водночас офіційної інформації про місця влучань та наслідки ударів наразі не оприлюднено.
Тула вважається одним із ключових центрів російського військово-промислового комплексу. У місті розташовані підприємства, що виконують державні оборонні замовлення та забезпечують потреби армії РФ.
Серед найбільших оборонних виробництв регіону:
- Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова, яке займається розробкою високоточної зброї та систем протиповітряної оборони;
- Імператорський Тульський збройовий завод, де виробляють стрілецьку зброю;
- "Туламашзавод", що спеціалізується на випуску озброєння для різних видів військ;
- Тульський патронний завод;
- науково-виробниче об’єднання "Сплав", відоме виробництвом реактивних систем залпового вогню;
- підприємства "Тулаточмаш" і "Щегловський вал".
Окрім виробництва та модернізації озброєння, частина фахівців цих підприємств залучається до технічного обслуговування й ремонту військової техніки безпосередньо в районах бойових дій.
Інформація про наслідки атаки, можливі руйнування та постраждалих уточнюється.
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https://www.5.ua/svit/ataka-droniv-u-rf-u-pidmoskovi-palaie-*************-v-tuli-lunaly-vybukhy-378106.html А приблизно за 700 метрів від місця падіння наших БПЛА розташоване т.зв. НВО машинобудування - підприємство російського оборонно-промислового комплексу.
https://www.5.ua/svit/ataka-droniv-u-rf-u-pidmoskovi-palaie-*************-v-tuli-lunaly-vybukhy-378106.html Зрозуміло, що цілились в обороний завод...