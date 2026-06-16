У Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза. ВIДЕО
У ніч на 16 червня дрони атакували нафтобазу в Краснодарському краї РФ. На об'єкті спалахнула пожежа, а через атаку тимчасово перекривали одну з трас.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперштаб Краснодарського краю та російські телеграм-канали.
"Через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на нафтобазі в станиці Полтавській Красноармійського району", - заявили в оперштабі.
Зазначається, що до гасіння пожежі залучили 32 особи та 7 одиниць техніки.
Також, додають у повідомленні, після атаки безпілотників тимчасово перекрили трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським.
Що це за нафтобаза?
Станиця Полтавська розташована приблизно за 100 км на північний захід від Краснодара. Вона є адміністративним центром Красноармійського району.
Російські ЗМІ не уточнюють назву підприємства. Водночас моніторингові ресурси зазначають, що йдеться про нафтобазу, яка використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів. Незалежного підтвердження масштабів пошкоджень наразі немає.
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Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!