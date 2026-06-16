УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12435 відвідувачів онлайн
Новини Горить нафтобаза в РФ Атаки по нафтопереробній галузі РФ
3 661 16

У Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза. ВIДЕО

У ніч на 16 червня дрони атакували нафтобазу в Краснодарському краї РФ. На об'єкті спалахнула пожежа, а через атаку тимчасово перекривали одну з трас.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперштаб Краснодарського краю та російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на нафтобазі в станиці Полтавській Красноармійського району", - заявили в оперштабі.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучили 32 особи та 7 одиниць техніки.

пожежа на нафтобазу у Краснодарському краю

Також, додають у повідомленні, після атаки безпілотників тимчасово перекрили трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський НПЗ "Татнєфті" зупинив роботу після атаки українських дронів

Що це за нафтобаза?

Станиця Полтавська розташована приблизно за 100 км на північний захід від Краснодара. Вона є адміністративним центром Красноармійського району.

Російські ЗМІ не уточнюють назву підприємства. Водночас моніторингові ресурси зазначають, що йдеться про нафтобазу, яка використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів. Незалежного підтвердження масштабів пошкоджень наразі немає.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5984) Удари по РФ (1036) Краснодарський край РФ (79)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Це така відповідь за обстріл Києва? Потужно.💪
показати весь коментар
16.06.2026 07:06 Відповісти
+5
Це тактіка, но не стратегія перемоги. путін чудово розуміє психологічний тиск, коли кошмарить Київ. Тому має угоду з Зеленським, не чіпати Пітер та Москву. Бо його можуть запросто винести вперед ногами. CNN час від часу про ці дива пишуть, що Москва не відчуває війни, і це дуже подозрітельно (ну це ж столиця ворога). П.С. Тількі не пишіть, що Капотня та Зеленоград це Москва. П.С. Є ще дивна історія, на РФ є гіганські склади та хаби товарів та продовольства, котрі НІХТО не чіпа, хоча горіло би довше НПЗ. Мабуть Абрамовіч не дозволяє, це ж бізнес.
показати весь коментар
16.06.2026 07:28 Відповісти
+3
Ранок розпочався з приємної новини . Слава Україні.
показати весь коментар
16.06.2026 06:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ранок розпочався з приємної новини . Слава Україні.
показати весь коментар
16.06.2026 06:53 Відповісти
Типова ситуація на території андрофагів, яка проходить у них щоліта!!
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
показати весь коментар
16.06.2026 10:05 Відповісти
Це така відповідь за обстріл Києва? Потужно.💪
показати весь коментар
16.06.2026 07:06 Відповісти
мацкву низзззя....туда тільки двушечки
показати весь коментар
16.06.2026 07:41 Відповісти
З чого ви вирішили, шо це відповідь, планована робота.
показати весь коментар
16.06.2026 08:19 Відповісти
І то правда. Відповідь може бути лише у відосіках бубачкі.
показати весь коментар
16.06.2026 08:21 Відповісти
Аби шось ляпнути?
показати весь коментар
16.06.2026 08:27 Відповісти
З чого ви вирішили? Аби щось ляпнуто про "планову роботу".
показати весь коментар
16.06.2026 09:19 Відповісти
Це тактіка, но не стратегія перемоги. путін чудово розуміє психологічний тиск, коли кошмарить Київ. Тому має угоду з Зеленським, не чіпати Пітер та Москву. Бо його можуть запросто винести вперед ногами. CNN час від часу про ці дива пишуть, що Москва не відчуває війни, і це дуже подозрітельно (ну це ж столиця ворога). П.С. Тількі не пишіть, що Капотня та Зеленоград це Москва. П.С. Є ще дивна історія, на РФ є гіганські склади та хаби товарів та продовольства, котрі НІХТО не чіпа, хоча горіло би довше НПЗ. Мабуть Абрамовіч не дозволяє, це ж бізнес.
показати весь коментар
16.06.2026 07:28 Відповісти
Я говорил что после атаки на Киев будет супер Потужная помста в виде удара по 2-3 бочкам с нафтой, но должен признать - я ошибся, так как атака была всего на 1 бочку с нафтой
показати весь коментар
16.06.2026 08:03 Відповісти
Мабуть, це не твого розуму справа!! Так буває у житті!! Природа відпочиває, а московитів НПЗ палають, якби хто і що не говорив!!
показати весь коментар
16.06.2026 10:08 Відповісти
Чудово. Є інші відео. Добре горить. Вогонь до небес. Дякуємо нашим поціновувачам сходження благодатного вогню.
показати весь коментар
16.06.2026 08:28 Відповісти
Их же там затопило, промокли суки, от теперь пусть сушатся...
показати весь коментар
16.06.2026 08:28 Відповісти
А по мирному населення, ні , яке ну слухом, ні духом про війну в Україні
показати весь коментар
16.06.2026 10:12 Відповісти
 
 