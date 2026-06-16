У Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза. ВIДЕО

У ніч на 16 червня дрони атакували нафтобазу в Краснодарському краї РФ. На об'єкті спалахнула пожежа, а через атаку тимчасово перекривали одну з трас.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперштаб Краснодарського краю та російські телеграм-канали.

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"Через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на нафтобазі в станиці Полтавській Красноармійського району", - заявили в оперштабі.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучили 32 особи та 7 одиниць техніки.

Також, додають у повідомленні, після атаки безпілотників тимчасово перекрили трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським.

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Що це за нафтобаза?

Станиця Полтавська розташована приблизно за 100 км на північний захід від Краснодара. Вона є адміністративним центром Красноармійського району.

Російські ЗМІ не уточнюють назву підприємства. Водночас моніторингові ресурси зазначають, що йдеться про нафтобазу, яка використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів. Незалежного підтвердження масштабів пошкоджень наразі немає.