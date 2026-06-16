В Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза. ВИДЕО

В ночь на 16 июня дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ. На объекте начался пожар, а из-за атаки временно перекрыли одну из трасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперштаб Краснодарского края и российские Telegram-каналы.

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"Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района", - заявили в оперштабе.

Отмечается, что к тушению пожара привлекли 32 человека и 7 единиц техники.

Также, добавляют в сообщении, после атаки беспилотников временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

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Что это за нефтебаза?

Станица Полтавская расположена примерно в 100 км к северо-западу от Краснодара. Она является административным центром Красноармейского района.

Российские СМИ не уточняют название предприятия. В то же время мониторинговые ресурсы отмечают, что речь идет о нефтебазе, которая используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов. Независимого подтверждения масштабов повреждений пока нет.