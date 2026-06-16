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Новости Горит нефтебаза в росиии Атаки по нефтеперерабатывающей отрасли рф
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В Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза. ВИДЕО

В ночь на 16 июня дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ. На объекте начался пожар, а из-за атаки временно перекрыли одну из трасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперштаб Краснодарского края и российские Telegram-каналы.

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"Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района", - заявили в оперштабе.

Отмечается, что к тушению пожара привлекли 32 человека и 7 единиц техники.

пожар на нефтебазе в Краснодарском крае

Также, добавляют в сообщении, после атаки беспилотников временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

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Что это за нефтебаза?

Станица Полтавская расположена примерно в 100 км к северо-западу от Краснодара. Она является административным центром Красноармейского района.

Российские СМИ не уточняют название предприятия. В то же время мониторинговые ресурсы отмечают, что речь идет о нефтебазе, которая используется для хранения и перевалки горюче-смазочных материалов. Независимого подтверждения масштабов повреждений пока нет.

Автор: 

беспилотник (5333) Удары по РФ (1030) Краснодарский край РФ (79)
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Топ комментарии
+5
Це така відповідь за обстріл Києва? Потужно.💪
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16.06.2026 07:06 Ответить
+3
Ранок розпочався з приємної новини . Слава Україні.
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16.06.2026 06:53 Ответить
+3
Це тактіка, но не стратегія перемоги. путін чудово розуміє психологічний тиск, коли кошмарить Київ. Тому має угоду з Зеленським, не чіпати Пітер та Москву. Бо його можуть запросто винести вперед ногами. CNN час від часу про ці дива пишуть, що Москва не відчуває війни, і це дуже подозрітельно (ну це ж столиця ворога). П.С. Тількі не пишіть, що Капотня та Зеленоград це Москва. П.С. Є ще дивна історія, на РФ є гіганські склади та хаби товарів та продовольства, котрі НІХТО не чіпа, хоча горіло би довше НПЗ. Мабуть Абрамовіч не дозволяє, це ж бізнес.
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16.06.2026 07:28 Ответить
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Ранок розпочався з приємної новини . Слава Україні.
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16.06.2026 06:53 Ответить
Це така відповідь за обстріл Києва? Потужно.💪
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16.06.2026 07:06 Ответить
мацкву низзззя....туда тільки двушечки
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16.06.2026 07:41 Ответить
З чого ви вирішили, шо це відповідь, планована робота.
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16.06.2026 08:19 Ответить
І то правда. Відповідь може бути лише у відосіках бубачкі.
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16.06.2026 08:21 Ответить
Аби шось ляпнути?
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16.06.2026 08:27 Ответить
З чого ви вирішили? Аби щось ляпнуто про "планову роботу".
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16.06.2026 09:19 Ответить
Це тактіка, но не стратегія перемоги. путін чудово розуміє психологічний тиск, коли кошмарить Київ. Тому має угоду з Зеленським, не чіпати Пітер та Москву. Бо його можуть запросто винести вперед ногами. CNN час від часу про ці дива пишуть, що Москва не відчуває війни, і це дуже подозрітельно (ну це ж столиця ворога). П.С. Тількі не пишіть, що Капотня та Зеленоград це Москва. П.С. Є ще дивна історія, на РФ є гіганські склади та хаби товарів та продовольства, котрі НІХТО не чіпа, хоча горіло би довше НПЗ. Мабуть Абрамовіч не дозволяє, це ж бізнес.
показать весь комментарий
16.06.2026 07:28 Ответить
Я говорил что после атаки на Киев будет супер Потужная помста в виде удара по 2-3 бочкам с нафтой, но должен признать - я ошибся, так как атака была всего на 1 бочку с нафтой
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16.06.2026 08:03 Ответить
Чудово. Є інші відео. Добре горить. Вогонь до небес. Дякуємо нашим поціновувачам сходження благодатного вогню.
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16.06.2026 08:28 Ответить
Их же там затопило, промокли суки, от теперь пусть сушатся...
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16.06.2026 08:28 Ответить
 
 