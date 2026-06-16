Повреждена ключевая установка по переработке нефти на Московском НПЗ, которая является его "сердцем", - СБУ

СБУ совместно с другими Силами обороны нанесла удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу — ключевому поставщику топлива в столицу РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Поражено "сердце" завода

Как отмечается, в результате удара в районе объекта начался масштабный пожар. По предварительной информации, повреждена ключевая установка первичной переработки нефти, которая является "сердцем" завода.

"Воины Центра спецопераций "Альфа" СБУ вместе с другими Силами обороны нанесли успешный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу (Московская обл., РФ). Расстояние до цели от государственной границы Украины - около 500 километров", - уточнили в СБУ.

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Что известно о предприятии?

Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Предприятие обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.

Удар по Краснодарскому краю

Кроме того, ночью беспилотники СБУ успешно нанесли удар по инфраструктуре нефтебазы "Полтавская" в Краснодарском крае. Там также вспыхнул пожар.

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"Напомним, нефтяная отрасль является одним из главных источников наполнения бюджета РФ, из которого финансируется война против Украины. Поражение таких объектов наносит государству-агрессору многомиллионные убытки, нарушает производственные и логистические цепочки, а также снижает экономический потенциал России для продолжения вооруженной агрессии", - резюмируют в СБУ.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.

Впоследствии стало известно, что Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ.

Президент Зеленский уже подтвердил поражение Московского НПЗ.

Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.

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