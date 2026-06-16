Повреждена ключевая установка по переработке нефти на Московском НПЗ, которая является его "сердцем", - СБУ
СБУ совместно с другими Силами обороны нанесла удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу — ключевому поставщику топлива в столицу РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Поражено "сердце" завода
Как отмечается, в результате удара в районе объекта начался масштабный пожар. По предварительной информации, повреждена ключевая установка первичной переработки нефти, которая является "сердцем" завода.
"Воины Центра спецопераций "Альфа" СБУ вместе с другими Силами обороны нанесли успешный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу (Московская обл., РФ). Расстояние до цели от государственной границы Украины - около 500 километров", - уточнили в СБУ.
Что известно о предприятии?
Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Предприятие обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.
Удар по Краснодарскому краю
Кроме того, ночью беспилотники СБУ успешно нанесли удар по инфраструктуре нефтебазы "Полтавская" в Краснодарском крае. Там также вспыхнул пожар.
"Напомним, нефтяная отрасль является одним из главных источников наполнения бюджета РФ, из которого финансируется война против Украины. Поражение таких объектов наносит государству-агрессору многомиллионные убытки, нарушает производственные и логистические цепочки, а также снижает экономический потенциал России для продолжения вооруженной агрессии", - резюмируют в СБУ.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.
- Впоследствии стало известно, что Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ.
- Президент Зеленский уже подтвердил поражение Московского НПЗ.
- Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.
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а не штілефілефірепонти всякі
а підтверджених штілермановських понтів всього одиниці .. де 3000 ? чи хоча б 200 в місяць як кіздить штілерман
ну і може надати відео чи фото саме цих крил де чітко розпізнано? ))
злийся zельоний бот
НДКР, отої фламінги від міндіча з падєльніками🤑🤑🤑, за млрд грн від Західних Партнерів, ще не завершився!! Але своїм ротом ухилят-рецедивіст💩🤮, уже збрехав Українцям про 3.000 ракет🤬🤬🤬‼️‼️‼️