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Новости Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ Удар по НПЗ в Москве
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Повреждена ключевая установка по переработке нефти на Московском НПЗ, которая является его "сердцем", - СБУ

НПЗ Москва

СБУ совместно с другими Силами обороны нанесла удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу — ключевому поставщику топлива в столицу РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Поражено "сердце" завода

Как отмечается, в результате удара в районе объекта начался масштабный пожар. По предварительной информации, повреждена ключевая установка первичной переработки нефти, которая является "сердцем" завода.

"Воины Центра спецопераций "Альфа" СБУ вместе с другими Силами обороны нанесли успешный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу (Московская обл., РФ). Расстояние до цели от государственной границы Украины - около 500 километров", - уточнили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражена установка переработки нефти на Московском НПЗ, пункты управления и склады врага. В Рибинске до сих пор бушует пожар, - Генштаб

Что известно о предприятии?

Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Предприятие обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.

Удар по Краснодарскому краю

Кроме того, ночью беспилотники СБУ успешно нанесли удар по инфраструктуре нефтебазы "Полтавская" в Краснодарском крае. Там также вспыхнул пожар.

Читайте также: После атаки на НПЗ в Москве зафиксирован масштабный пожар, - ССО

"Напомним, нефтяная отрасль является одним из главных источников наполнения бюджета РФ, из которого финансируется война против Украины. Поражение таких объектов наносит государству-агрессору многомиллионные убытки, нарушает производственные и логистические цепочки, а также снижает экономический потенциал России для продолжения вооруженной агрессии", - резюмируют в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере два резервуара повреждены на территории терминала "Таманьнефтегаз" в России. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу РФ массированно атакуют беспилотники.
  • Впоследствии стало известно, что Московский НПЗ горит после дроновой атаки на столицу РФ.
  • Президент Зеленский уже подтвердил поражение Московского НПЗ.
  • Также отмечалось, что в Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза.

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Автор: 

москва (3081) НПЗ (528) СБУ (20770) Удары по РФ (1030)
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Топ комментарии
+11
зауважу що всі ці удари наносяться БПЛА Лютий в більшості ... Розробник та виробник "Антонов"

а не штілефілефірепонти всякі
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16.06.2026 11:26 Ответить
+4
Всі - на електросамокати. На чолі з пукіним !!!
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16.06.2026 11:25 Ответить
+2
Вот это хорошо попали, это вам гнидам ни по гардеробу на Довженко попасть.
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16.06.2026 11:47 Ответить
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Всі - на електросамокати. На чолі з пукіним !!!
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16.06.2026 11:25 Ответить
зауважу що всі ці удари наносяться БПЛА Лютий в більшості ... Розробник та виробник "Антонов"

а не штілефілефірепонти всякі
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16.06.2026 11:26 Ответить
Це не так. На оприлюднених сьогодні https://t.me/c/1686929119/116213 відео від спеціальних кацапських кореспондентів летять як АН-196, так й FP-1. Їх чітко можна розрізнити по формі крил.
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16.06.2026 11:45 Ответить
читаємо уважно - "в більшості"

а підтверджених штілермановських понтів всього одиниці .. де 3000 ? чи хоча б 200 в місяць як кіздить штілерман

ну і може надати відео чи фото саме цих крил де чітко розпізнано? ))

злийся zельоний бот
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16.06.2026 11:48 Ответить
zельоного бота ти у дзеркалі побачило ? Тактика дебіла-одразу у зельоні записувати коли відповісти нічого. Перейди за посиланням та подивись на відео. Не можеш розрізнити крила-то погугли фото як вони виглядають.
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16.06.2026 12:07 Ответить
читаємо нижче про процент влучань .. а відео не мемберам не відкриваються .. не тупи, прокладка штілерманівська )
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16.06.2026 12:08 Ответить
на рахунок zельного бота - я суджу по Вашим словам ..мало хто так вилизує анус паРашному аферисту штілерману і zелені )
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16.06.2026 12:10 Ответить
По яким моїм словам ти судиш, щоб я їх вилизував ? Ну ? Покажи де ? Чи зіллєшся ? Я тобі просто дав посилання де чітко видно що летять не тільки АН-196, а й FP-1. У відповідь ти почав огризатися та хамити. Подібних відео-купа. Наприклад нещодавно по "санкт-пітєрбургу". Якщо ти відмазуєшся тим що не можеш подивится відео за посиланням, то на тобі скріни з цих сьогодняшніх відео. Розрізнити хто з них хто-зможеш ? Що скажеш ?
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16.06.2026 12:40 Ответить
Цензор не дозволяє вставляти скріни. На тобі https://fex.net/uk/s/afkmzz4/5932262754 посилання на 3 скріна на файлообміннику.
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16.06.2026 12:47 Ответить
Удари українським далекобійним дроном-камікадзе «Лютий» наносяться регулярно під час масованих атак на військову та критичну інфраструктуру Росії. Точна кількість запусків тримається в секреті, але на цей безпілотник припадає до 80% усіх точних влучань по російських нафтопереробних заводах (НПЗ).
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16.06.2026 11:56 Ответить
А посилання на цифри чому скромно замовчуєш ? Тобі навести ? https://militarnyi.com/uk/news/80-urazhen-npz-prypadaye-na-drony-lyutyj/ Тримай. Усе вірно. 80%. Але є одне але. На дату подивитись не хочеш ? Якщо не хочеш, то я тобі підкажу-"станом на травень 2024 року".
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16.06.2026 13:09 Ответить
А зовсім недавно "авторитетні" форумні експерти стверджували щось протилежне про атаки на маскву.
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16.06.2026 12:49 Ответить
Я себе до експертів не записував. Подібні речі я писав тим, хто вважає що якщо "масквічі" просто не будуть спати від вибухів збитих дронів-це переломить хід війни. Визнаю, що не вірив, що дрони зможуть пробити кацапську ппо. І повір, що я дуже радий, що це сталося.
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16.06.2026 13:00 Ответить
Кабміндічі, разом із зеленським та шоблою з держсекретарів з КМУ🤬🤬🤬, тотально заблокували, ще з 2019 року, реалізацію Ракетних програм України та ДОЗ з їх виробництва!!
НДКР, отої фламінги від міндіча з падєльніками🤑🤑🤑, за млрд грн від Західних Партнерів, ще не завершився!! Але своїм ротом ухилят-рецедивіст💩🤮, уже збрехав Українцям про 3.000 ракет🤬🤬🤬‼️‼️‼️
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16.06.2026 11:47 Ответить
Вот это хорошо попали, это вам гнидам ни по гардеробу на Довженко попасть.
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16.06.2026 11:47 Ответить
Тимчасово живий підкаблучник скабеєвої, за суміцниством пропагандон і депутат попов вчора в своїй студії на повному серйозі вєщав своєму зомбостаду, що на кіностудії Довженка успішно уражено секретний цех по виробництву бпла.
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16.06.2026 11:52 Ответить
Та то ещё те вещатели хер в какой дурке услышишь такие бредни..
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16.06.2026 11:56 Ответить
Полтавська. Станиця на Краснодарщині (станиці там названі за назвами січових куренів), у якій у 30-ті роки присутнє там населення було заміщене на 100 відсотків привезеними з московії тілами. Станиця була повністю зачищена. Як покарання за опір колективізації.
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16.06.2026 11:48 Ответить
 
 