Пошкоджено ключову установку переробки нафти на Московському НПЗ, яка є його "серцем", - СБУ

СБУ разом із іншими Силами оборони уразила Московський нафтопереробний завод - ключовий постачальник пального до столиці РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Уражено "серце" заводу

Як зазначається, внаслідок ураження в районі об’єкта розпочалася масштабна пожежа. За попередньою інформацією, пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти, яка є "серцем" заводу.

"Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ разом із іншими Силами оборони завдали успішного удару по Московському нафтопереробному заводу (московська обл., рф). Відстань до цілі від державного кордону України - близько 500 кілометрів", - уточнили в СБУ.

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Що про підприємство відомо?

Це найбільший нафтопереробний завод Москви. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного палива для регіону, а також пальне для московських аеропортів.

Удар по Краснодарському краю

Окрім того, вночі безпілотники СБУ успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтобази "Полтавская" у Краснодарському краї. Там також спалахнула пожежа.

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"Нагадаємо, нафтова галузь є одним із головних джерел наповнення бюджету рф, з якого фінансується війна проти України. Ураження таких об’єктів завдає державі-агресору багатомільйонних збитків, порушує виробничі та логістичні ланцюги, а також знижує економічний потенціал росії для продовження збройної агресії", - резюмують у СБУ.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.

Згодом стало відомо, що Московський НПЗ горить після дронової атаки на столицю РФ.

Президент Зеленський вже підтвердив ураження Московського НПЗ.

Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.

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