УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11889 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ Удар по НПЗ в Москві
3 338 22

Пошкоджено ключову установку переробки нафти на Московському НПЗ, яка є його "серцем", - СБУ

НПЗ Москва

СБУ разом із іншими Силами оборони уразила Московський нафтопереробний завод - ключовий постачальник пального до столиці РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Уражено "серце" заводу

Як зазначається, внаслідок ураження в районі об’єкта розпочалася масштабна пожежа. За попередньою інформацією, пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти, яка є "серцем" заводу.

"Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ разом із іншими Силами оборони завдали успішного удару по Московському нафтопереробному заводу (московська обл., рф). Відстань до цілі від державного кордону України - близько 500 кілометрів", - уточнили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено установку переробки нафти на Московському НПЗ, пункти управління та склади ворога. У Рибінську досі вирує пожежа, - Генштаб

Що про підприємство відомо?

Це найбільший нафтопереробний завод Москви. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного палива для регіону, а також пальне для московських аеропортів.

Удар по Краснодарському краю

Окрім того, вночі безпілотники СБУ успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтобази "Полтавская" у Краснодарському краї. Там також спалахнула пожежа.

Також читайте: Після атаки на НПЗ в Москві зафіксовано масштабну пожежу, - ССО

"Нагадаємо, нафтова галузь є одним із головних джерел наповнення бюджету рф, з якого фінансується війна проти України. Ураження таких об’єктів завдає державі-агресору багатомільйонних збитків, порушує виробничі та логістичні ланцюги, а також знижує економічний потенціал росії для продовження збройної агресії", - резюмують у СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щонайменше два резервуари пошкоджено на території терміналу "Таманьнефтегаз" у Росії. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.
  • Згодом стало відомо, що Московський НПЗ горить після дронової атаки на столицю РФ.
  • Президент Зеленський вже підтвердив ураження Московського НПЗ.
  • Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.

Також читайте: Після ударів порт Туапсе припинив відвантаження нафти, - ВМС

Автор: 

москва (1333) НПЗ (1018) СБУ (13965) Удари по РФ (1041)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
зауважу що всі ці удари наносяться БПЛА Лютий в більшості ... Розробник та виробник "Антонов"

а не штілефілефірепонти всякі
показати весь коментар
16.06.2026 11:26 Відповісти
+5
Всі - на електросамокати. На чолі з пукіним !!!
показати весь коментар
16.06.2026 11:25 Відповісти
+2
Вот это хорошо попали, это вам гнидам ни по гардеробу на Довженко попасть.
показати весь коментар
16.06.2026 11:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі - на електросамокати. На чолі з пукіним !!!
показати весь коментар
16.06.2026 11:25 Відповісти
зауважу що всі ці удари наносяться БПЛА Лютий в більшості ... Розробник та виробник "Антонов"

а не штілефілефірепонти всякі
показати весь коментар
16.06.2026 11:26 Відповісти
Це не так. На оприлюднених сьогодні https://t.me/c/1686929119/116213 відео від спеціальних кацапських кореспондентів летять як АН-196, так й FP-1. Їх чітко можна розрізнити по формі крил.
показати весь коментар
16.06.2026 11:45 Відповісти
читаємо уважно - "в більшості"

а підтверджених штілермановських понтів всього одиниці .. де 3000 ? чи хоча б 200 в місяць як кіздить штілерман

ну і може надати відео чи фото саме цих крил де чітко розпізнано? ))

злийся zельоний бот
показати весь коментар
16.06.2026 11:48 Відповісти
zельоного бота ти у дзеркалі побачило ? Тактика дебіла-одразу у зельоні записувати коли відповісти нічого. Перейди за посиланням та подивись на відео. Не можеш розрізнити крила-то погугли фото як вони виглядають.
показати весь коментар
16.06.2026 12:07 Відповісти
читаємо нижче про процент влучань .. а відео не мемберам не відкриваються .. не тупи, прокладка штілерманівська )
показати весь коментар
16.06.2026 12:08 Відповісти
на рахунок zельного бота - я суджу по Вашим словам ..мало хто так вилизує анус паРашному аферисту штілерману і zелені )
показати весь коментар
16.06.2026 12:10 Відповісти
По яким моїм словам ти судиш, щоб я їх вилизував ? Ну ? Покажи де ? Чи зіллєшся ? Я тобі просто дав посилання де чітко видно що летять не тільки АН-196, а й FP-1. У відповідь ти почав огризатися та хамити. Подібних відео-купа. Наприклад нещодавно по "санкт-пітєрбургу". Якщо ти відмазуєшся тим що не можеш подивится відео за посиланням, то на тобі скріни з цих сьогодняшніх відео. Розрізнити хто з них хто-зможеш ? Що скажеш ?
показати весь коментар
16.06.2026 12:40 Відповісти
Цензор не дозволяє вставляти скріни. На тобі https://fex.net/uk/s/afkmzz4/5932262754 посилання на 3 скріна на файлообміннику.
показати весь коментар
16.06.2026 12:47 Відповісти
цензор абсолютно спокійно дає виставляти скріни ))

Alex O #513819 - рукожоп )..шо дає аргшументацію про його когнітивні )

ще раз для обдарованих - сказано було "у більшості"..шняги фірепонта може зараз і літають ..аде чи попадають
(фото примкладено як аргумент рукожопності Alex O #513819)

показати весь коментар
16.06.2026 13:24 Відповісти
Удари українським далекобійним дроном-камікадзе «Лютий» наносяться регулярно під час масованих атак на військову та критичну інфраструктуру Росії. Точна кількість запусків тримається в секреті, але на цей безпілотник припадає до 80% усіх точних влучань по російських нафтопереробних заводах (НПЗ).
показати весь коментар
16.06.2026 11:56 Відповісти
А посилання на цифри чому скромно замовчуєш ? Тобі навести ? https://militarnyi.com/uk/news/80-urazhen-npz-prypadaye-na-drony-lyutyj/ Тримай. Усе вірно. 80%. Але є одне але. На дату подивитись не хочеш ? Якщо не хочеш, то я тобі підкажу-"станом на травень 2024 року".
показати весь коментар
16.06.2026 13:09 Відповісти
А зовсім недавно "авторитетні" форумні експерти стверджували щось протилежне про атаки на маскву.
показати весь коментар
16.06.2026 12:49 Відповісти
Я себе до експертів не записував. Подібні речі я писав тим, хто вважає що якщо "масквічі" просто не будуть спати від вибухів збитих дронів-це переломить хід війни. Визнаю, що не вірив, що дрони зможуть пробити кацапську ппо. І повір, що я дуже радий, що це сталося.
показати весь коментар
16.06.2026 13:00 Відповісти
палевно )
показати весь коментар
16.06.2026 13:19 Відповісти
Подібні речі Ви писали в діалозі, відповідаючи форумчанину на його "Де ті мразотні суки які верещали що не можна бити по моцкві ато рашисти у відповідь обстріляють наші міста?" та його претензії у цьому питанні до Зеленського.... Іноді заради інтересу роблю скрини
показати весь коментар
16.06.2026 13:24 Відповісти
Кабміндічі, разом із зеленським та шоблою з держсекретарів з КМУ🤬🤬🤬, тотально заблокували, ще з 2019 року, реалізацію Ракетних програм України та ДОЗ з їх виробництва!!
НДКР, отої фламінги від міндіча з падєльніками🤑🤑🤑, за млрд грн від Західних Партнерів, ще не завершився!! Але своїм ротом ухилят-рецедивіст💩🤮, уже збрехав Українцям про 3.000 ракет🤬🤬🤬‼️‼️‼️
показати весь коментар
16.06.2026 11:47 Відповісти
Вот это хорошо попали, это вам гнидам ни по гардеробу на Довженко попасть.
показати весь коментар
16.06.2026 11:47 Відповісти
Тимчасово живий підкаблучник скабеєвої, за суміцниством пропагандон і депутат попов вчора в своїй студії на повному серйозі вєщав своєму зомбостаду, що на кіностудії Довженка успішно уражено секретний цех по виробництву бпла.
показати весь коментар
16.06.2026 11:52 Відповісти
Та то ещё те вещатели хер в какой дурке услышишь такие бредни..
показати весь коментар
16.06.2026 11:56 Відповісти
Це Курбанова вчора https://www.youtube.com/watch?v=siqUiQQjmfc показувала. На 1:29. Це ж транслюють на центральному кацапському тв-каналі. А для їх бидла зомбоящик-це ж святе. Напевно ще й вірять, що під куполами Лаври ховалося декілька сотень натовських сатанистів-генералів.
показати весь коментар
16.06.2026 13:27 Відповісти
Полтавська. Станиця на Краснодарщині (станиці там названі за назвами січових куренів), у якій у 30-ті роки присутнє там населення було заміщене на 100 відсотків привезеними з московії тілами. Станиця була повністю зачищена. Як покарання за опір колективізації.
показати весь коментар
16.06.2026 11:48 Відповісти
 
 