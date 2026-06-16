Пошкоджено ключову установку переробки нафти на Московському НПЗ, яка є його "серцем", - СБУ
СБУ разом із іншими Силами оборони уразила Московський нафтопереробний завод - ключовий постачальник пального до столиці РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Уражено "серце" заводу
Як зазначається, внаслідок ураження в районі об’єкта розпочалася масштабна пожежа. За попередньою інформацією, пошкоджено ключову установку первинної переробки нафти, яка є "серцем" заводу.
"Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ разом із іншими Силами оборони завдали успішного удару по Московському нафтопереробному заводу (московська обл., рф). Відстань до цілі від державного кордону України - близько 500 кілометрів", - уточнили в СБУ.
Що про підприємство відомо?
Це найбільший нафтопереробний завод Москви. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного палива для регіону, а також пальне для московських аеропортів.
Удар по Краснодарському краю
Окрім того, вночі безпілотники СБУ успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтобази "Полтавская" у Краснодарському краї. Там також спалахнула пожежа.
"Нагадаємо, нафтова галузь є одним із головних джерел наповнення бюджету рф, з якого фінансується війна проти України. Ураження таких об’єктів завдає державі-агресору багатомільйонних збитків, порушує виробничі та логістичні ланцюги, а також знижує економічний потенціал росії для продовження збройної агресії", - резюмують у СБУ.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що зранку 16 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ масовано атакують безпілотники.
- Згодом стало відомо, що Московський НПЗ горить після дронової атаки на столицю РФ.
- Президент Зеленський вже підтвердив ураження Московського НПЗ.
- Також зазначалося, що у Краснодарському краї після атаки БпЛА горить нафтобаза.
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а не штілефілефірепонти всякі
а підтверджених штілермановських понтів всього одиниці .. де 3000 ? чи хоча б 200 в місяць як кіздить штілерман
ну і може надати відео чи фото саме цих крил де чітко розпізнано? ))
злийся zельоний бот
Alex O #513819 - рукожоп )..шо дає аргшументацію про його когнітивні )
ще раз для обдарованих - сказано було "у більшості"..шняги фірепонта може зараз і літають ..аде чи попадають
(фото примкладено як аргумент рукожопності Alex O #513819)
НДКР, отої фламінги від міндіча з падєльніками🤑🤑🤑, за млрд грн від Західних Партнерів, ще не завершився!! Але своїм ротом ухилят-рецедивіст💩🤮, уже збрехав Українцям про 3.000 ракет🤬🤬🤬‼️‼️‼️