Щонайменше два резервуари пошкоджено на території терміналу "Таманьнефтегаз" у Росії. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Українським ударом по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" у Росії пошкоджено щонайменше два резервуари.

Супутникові фото оприлюднило Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На світлинах видно пожежу одного з резервуарів і пошкодження ще однієї ємності (ймовірно, пожежу ліквідували до моменту зйомки супутником).

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Що передувало?

13 червня СБУ повідомила про ураження нафтотерміналу "Таманьнафтогаз" на півдні РФ. Пошкоджено резервуари з нафтопродуктами та інфраструктуру комплексу.

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