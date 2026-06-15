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Щонайменше два резервуари пошкоджено на території терміналу "Таманьнефтегаз" у Росії. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Українським ударом по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" у Росії пошкоджено щонайменше два резервуари.
Супутникові фото оприлюднило Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
На світлинах видно пожежу одного з резервуарів і пошкодження ще однієї ємності (ймовірно, пожежу ліквідували до моменту зйомки супутником).
Що передувало?
13 червня СБУ повідомила про ураження нафтотерміналу "Таманьнафтогаз" на півдні РФ. Пошкоджено резервуари з нафтопродуктами та інфраструктуру комплексу.
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