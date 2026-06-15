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Новини Фото Удари по нафтопортах РФ
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Щонайменше два резервуари пошкоджено на території терміналу "Таманьнефтегаз" у Росії. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Українським ударом по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" у Росії пошкоджено щонайменше два резервуари.

Супутникові фото оприлюднило Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На світлинах видно пожежу одного з резервуарів і пошкодження ще однієї ємності (ймовірно, пожежу ліквідували до моменту зйомки супутником).

Дивіться: Тулу атакували безпілотники: спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО

Що передувало?

13 червня СБУ повідомила про ураження нафтотерміналу "Таманьнафтогаз" на півдні РФ. Пошкоджено резервуари з нафтопродуктами та інфраструктуру комплексу.

Також читайте: Уражено нафтоперекачувальну станцію "Палкіно" у Ярославській області, - ССО

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росія (70431) Удари по РФ (1036) Краснодарський край РФ (77)
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Топ коментарі
+9
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15.06.2026 13:44 Відповісти
+2
Два надо срочно помножить на десять.
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15.06.2026 14:06 Відповісти
+2
Фламіндічі, як завжди, на запасних аеродромах Ізраїлю
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15.06.2026 14:12 Відповісти
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15.06.2026 13:44 Відповісти
А це вже радує . По нафтохімії треба лупити а не по машинобудівних заводах , а якщо по заводах то краще по общагах де живуть робітники , ефект буде кращий . Пам'ятайте нафта то кров війни , пішо чи на оленях довго не повоюєш .
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15.06.2026 13:57 Відповісти
Тому ****** і чекає з нетерпінням, на візит вітька і зятька до московії, поки бензин ще є, щоб довести їх до ями де він ховається!!
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15.06.2026 14:51 Відповісти
Два надо срочно помножить на десять.
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15.06.2026 14:06 Відповісти
Фламіндічі, як завжди, на запасних аеродромах Ізраїлю
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15.06.2026 14:12 Відповісти
Там тих бочок((( А ракет катма, за те є двушечки на москву і переможні відосики вовиR1
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15.06.2026 14:14 Відповісти
Після обстрілів Лаври, житлових будинків, заводів і ще невідомо куди влучили під 20 іскандерів - новини про ураження у відповідь 2 резервуарів з нафтою виглядають як знущання.
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15.06.2026 14:28 Відповісти
Скоро, ох скоро уже, після 7 років, зелупень завершить пОтужно з КабМіндічами свій життєвий шлях, і Україна, зможе дати ****** гідну відповідь!!! 73% «насєлєнія», можливо, щось і зрозуміють??…. Правда для більшості, це уже відбулося із запізданням…. Їм уже, Акакаяразніца….
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15.06.2026 14:56 Відповісти
Це не удар у відповідь. Це системна робота, яка носить вже майже щодобовий характер.
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15.06.2026 14:56 Відповісти
Очевидно что дронов все равно мало.
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15.06.2026 14:45 Відповісти
 
 