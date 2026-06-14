Уражено нафтоперекачувальну станцію "Палкіно" у Ярославській області, - ССО
Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом у РФ провели успішні спеціальні дії на нафтоперекачувальній станції "Палкіно" в Ярославській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.
Як зазначається, завдяки координації між операторами ССО та представниками повстанського руху було завдано ураження по ключових елементах нафтотранспортної інфраструктури противника. Це вже друга за тиждень спільна операція з повстанським рухом. 12 червня уражено НПЗ "Танеко" в Татарстані.
Що про уражений об'єкт відомо?
НПС "Палкіно" є важливою складовою магістрального нафтопроводу "Сургут - Полоцьк". Через станцію здійснюється транспортування сирої нафти, яка надходить із Сибіру та далі перекачується в напрямку нафтопереробних підприємств і експортних терміналів.
Після введення в експлуатацію Балтійської трубопровідної системи станція увійшла до складу компанії "Транснефть - Балтика" та стала одним із ключових елементів логістичного ланцюга, що забезпечує експорт російської нафти через порт Приморськ у Ленінградській області.
"Ураження об’єктів нафтотранспортної інфраструктури знижує спроможності противника з експорту енергоресурсів та скорочує фінансові надходження, які використовуються для забезпечення війни проти України", - наголошують у ССО.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що уражено комбінат "Темп" Росрезерву в Ярославській області, де зберігалося пальне.
- Також зазначалося, що хімкомбінат "Азот" горить у Новомосковську Тульської області після атаки дронів.
- За даними СБУ, на ураженій нафтобазі росрезерву "Темп" масштабна пожежа, є щонайменше три великих осередки.
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