Уражено нафтоперекачувальну станцію "Палкіно" у Ярославській області, - ССО

Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом у РФ провели успішні спеціальні дії на нафтоперекачувальній станції "Палкіно" в Ярославській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Як зазначається, завдяки координації між операторами ССО та представниками повстанського руху було завдано ураження по ключових елементах нафтотранспортної інфраструктури противника. Це вже друга за тиждень спільна операція з повстанським рухом. 12 червня уражено НПЗ "Танеко" в Татарстані.

Що про уражений об'єкт відомо?

НПС "Палкіно" є важливою складовою магістрального нафтопроводу "Сургут - Полоцьк". Через станцію здійснюється транспортування сирої нафти, яка надходить із Сибіру та далі перекачується в напрямку нафтопереробних підприємств і експортних терміналів.

Після введення в експлуатацію Балтійської трубопровідної системи станція увійшла до складу компанії "Транснефть - Балтика" та стала одним із ключових елементів логістичного ланцюга, що забезпечує експорт російської нафти через порт Приморськ у Ленінградській області.

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"Ураження об’єктів нафтотранспортної інфраструктури знижує спроможності противника з експорту енергоресурсів та скорочує фінансові надходження, які використовуються для забезпечення війни проти України", - наголошують у ССО.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що уражено комбінат "Темп" Росрезерву в Ярославській області, де зберігалося пальне.

Також зазначалося, що хімкомбінат "Азот" горить у Новомосковську Тульської області після атаки дронів.

За даними СБУ, на ураженій нафтобазі росрезерву "Темп" масштабна пожежа, є щонайменше три великих осередки.

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