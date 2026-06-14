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Поражена нефтеперекачивающая станция "Палкино" в Ярославской области, - ССО

нефтеперекачивающая станция Палкино

Силы специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением в РФ провели успешную спецоперацию на нефтеперекачивающей станции "Палкино" в Ярославской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

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Как отмечается, благодаря координации между операторами ССО и представителями повстанческого движения был нанесен удар по ключевым элементам нефтотранспортной инфраструктуры противника. Это уже вторая за неделю совместная операция с повстанческим движением. 12 июня был нанесен удар по НПЗ "Танеко" в Татарстане.

Что известно о пораженном объекте?

НПС "Палкино" является важной составляющей магистрального нефтепровода "Сургут - Полоцк". Через станцию осуществляется транспортировка сырой нефти, поступающей из Сибири и далее перекачиваемой в направлении нефтеперерабатывающих предприятий и экспортных терминалов.

После ввода в эксплуатацию Балтийской трубопроводной системы станция вошла в состав компании "Транснефть - Балтика" и стала одним из ключевых элементов логистической цепочки, обеспечивающей экспорт российской нефти через порт Приморск в Ленинградской области.

Смотрите также: ССО нанесли удары по нефтехранилищам в Крыму: поражены нефтебаза и терминал. ВИДЕО

"Поражение объектов нефтетранспортной инфраструктуры снижает возможности противника по экспорту энергоресурсов и сокращает финансовые поступления, которые используются для обеспечения войны против Украины", - отмечают в ССО.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что поражен комбинат "Темп" Росрезерва в Ярославской области, где хранилось топливо.
  • Также отмечалось, что химкомбинат "Азот" горит в Новомосковске Тульской области после атаки дронов.
  • По данным СБУ, на пораженной нефтебазе Росрезерва "Темп" масштабный пожар, есть как минимум три крупных очага.

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Автор: 

нефтепровод (168) ССО (715) Удары по РФ (1021) Ярославская область РФ (24)
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Топ комментарии
+10
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14.06.2026 13:02 Ответить
+6
Ні, свято буде коли бахнуть по капустяному яру
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14.06.2026 13:03 Ответить
+6
Давайте ждуни та капітулянти, починайте скиглить, що це не має сенсу
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14.06.2026 13:19 Ответить
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14.06.2026 13:02 Ответить
десь поблизу ще є база йолкіно, ще й її потрібно підігріти.
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14.06.2026 13:02 Ответить
І база качалкіно незабудьте!
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14.06.2026 13:04 Ответить
Ні, свято буде коли бахнуть по капустяному яру
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14.06.2026 13:03 Ответить
Гарно взялися 👍
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14.06.2026 13:04 Ответить
Логічно, що наступною НПС має бути Йолкіно
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14.06.2026 13:05 Ответить
Героям України слава👍🏼🙏🏼❤️
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14.06.2026 13:07 Ответить
гарим, братцы !
ой как гарим !

руZь сидящая, руZь горящая..... руZь пропащая

.

.
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14.06.2026 13:08 Ответить
То лобково, то палкіно. У кацапів з фантазією геть погано
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14.06.2026 13:09 Ответить
ні і ні... то кацапський менталітет, то кацапські скрєпи - кацапське єство в топонімах.
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14.06.2026 13:16 Ответить
Слава нашім Воїнам !!! Слава ЗСУ !!!❤️ ...
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14.06.2026 13:15 Ответить
Давайте ждуни та капітулянти, починайте скиглить, що це не має сенсу
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14.06.2026 13:19 Ответить
Якій повстанський рух?
Нащо таке звездіти?
Чикісти їх шукатимуть і матимите репресії.
Коли бла бла і розвідка не потрібна ССО.....
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14.06.2026 13:25 Ответить
А може ніякого повстанського руху там і не було. Просто дезу вкинули. Тепер фсб буде там шманати всіх. Може когось і посадить для галочки.
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14.06.2026 15:10 Ответить
Показове згадування "повстанського руху". Є там той рух або немає його - вже не важливо. ФСБ гарантовано буде змушений виконувати роботу з розслідувань, опросів, посилення пропускного режиму та навіть фільтрації, починаючи з персоналу відповідних об'єктів. А це, як ми розуміємо, ну ніяк не покращить моральний стан всіх пов'язаних осіб, а також, потенційно, здатне сповільнити заходи з відновлення роботи відповідних потужностей промислових.
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14.06.2026 13:35 Ответить
За часів сересеру, була біля дяревні Корміліціно, ярославської області, військова частина. І приквартирований до неї підроздів ППО, мій брат там служив.
Панове СБУ, як думаєте, вона ще існує?
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14.06.2026 13:39 Ответить
палкіно , йолкіно , мухосранск , лобково ... одна назва краща за іншу .
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14.06.2026 13:58 Ответить
ну і назви населених пунктів у кацапів: Палкіно, Дурикіно.....
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14.06.2026 14:17 Ответить
Палкіно-Йолкіно )
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14.06.2026 14:45 Ответить
Кацапам кинули палкино...
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14.06.2026 14:58 Ответить
 
 