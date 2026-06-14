Поражена нефтеперекачивающая станция "Палкино" в Ярославской области, - ССО
Силы специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением в РФ провели успешную спецоперацию на нефтеперекачивающей станции "Палкино" в Ярославской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Как отмечается, благодаря координации между операторами ССО и представителями повстанческого движения был нанесен удар по ключевым элементам нефтотранспортной инфраструктуры противника. Это уже вторая за неделю совместная операция с повстанческим движением. 12 июня был нанесен удар по НПЗ "Танеко" в Татарстане.
Что известно о пораженном объекте?
НПС "Палкино" является важной составляющей магистрального нефтепровода "Сургут - Полоцк". Через станцию осуществляется транспортировка сырой нефти, поступающей из Сибири и далее перекачиваемой в направлении нефтеперерабатывающих предприятий и экспортных терминалов.
После ввода в эксплуатацию Балтийской трубопроводной системы станция вошла в состав компании "Транснефть - Балтика" и стала одним из ключевых элементов логистической цепочки, обеспечивающей экспорт российской нефти через порт Приморск в Ленинградской области.
"Поражение объектов нефтетранспортной инфраструктуры снижает возможности противника по экспорту энергоресурсов и сокращает финансовые поступления, которые используются для обеспечения войны против Украины", - отмечают в ССО.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что поражен комбинат "Темп" Росрезерва в Ярославской области, где хранилось топливо.
- Также отмечалось, что химкомбинат "Азот" горит в Новомосковске Тульской области после атаки дронов.
- По данным СБУ, на пораженной нефтебазе Росрезерва "Темп" масштабный пожар, есть как минимум три крупных очага.
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ой как гарим !
руZь сидящая, руZь горящая..... руZь пропащая
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Нащо таке звездіти?
Чикісти їх шукатимуть і матимите репресії.
Коли бла бла і розвідка не потрібна ССО.....
Панове СБУ, як думаєте, вона ще існує?