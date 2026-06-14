Химкомбинат "Азот" горит в Новомосковске Тульской области после атаки дронов
В ночь с 13 на 14 июня в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на заводе "Азот" в Новомосковске Тульской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Что пострадало?
Как отмечается, OSINT-анализ установил это по видеозаписи с пламенем и дымом, снятой со стороны городского кладбища на расстоянии около 4 км от химкомбината. Пожар на "Азоте" также зафиксировал спутниковый сервис мониторинга температурных аномалий NASA FIRMS.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что обломки украинских беспилотников упали "на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска". Название и тип предприятия губернатор не уточнил.
Что известно о предприятии?
Как указано на сайте предприятия, "Новомосковская акционерная компания "Азот" является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из лидеров отрасли по номенклатуре и объемам производства.
- Предприятие выпускает минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, концентрированную и особо чистую азотную кислоту, аргон и метанол".
- С 2002 года НАК "Азот" входит в состав холдинга "ЕвроХим".
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