В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелся морской терминал. ФОТО
В ночь на 13 июня беспилотники атаковали Темрюкский район Краснодарского края РФ. В результате удара на территории морского терминала возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что возгорание якобы возникло из-за падения обломков беспилотников.
По его словам, в результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
К тушению привлекли почти сотню спасателей
Ликвидацию пожара на морском терминале осуществляют 96 человек и более 30 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России.
Информация о масштабах повреждений и возможном влиянии на работу объекта уточняется.
Топ комментарии
+12 Марина Нєчаєва #561431
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+10 Valeriy Levitskiy
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+7 Александр Чуднивец #474549
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Одне питання, який таки загиблий? він просто здох!
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"Історично" (як ******* говорить кацапи) - НАША земля... Тому , "хочемо - хліб сіємо... А хочемо - "бур'ян випалюємо...".
"Всьо скрєпна, вкусна па-дамашніму".
без м'яса і тіста.
тільки, стара гнила капуста залита окропом.
1 загиблий;
3 поранених;
ліквідацію пожежі здійснюють 96 осіб та понад 30 одиниць техніки.
Може краще розвивати індустрію обломків, раз у них така висока ефективність?