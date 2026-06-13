В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелся морской терминал. ФОТО

В ночь на 13 июня беспилотники атаковали Темрюкский район Краснодарского края РФ. В результате удара на территории морского терминала возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что возгорание якобы возникло из-за падения обломков беспилотников.

По его словам, в результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

К тушению привлекли почти сотню спасателей

Ликвидацию пожара на морском терминале осуществляют 96 человек и более 30 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России.

Информация о масштабах повреждений и возможном влиянии на работу объекта уточняется.

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