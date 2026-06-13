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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелся морской терминал. ФОТО

В ночь на 13 июня беспилотники атаковали Темрюкский район Краснодарского края РФ. В результате удара на территории морского терминала возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что возгорание якобы возникло из-за падения обломков беспилотников.

Темрюк

По его словам, в результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

К тушению привлекли почти сотню спасателей

Ликвидацию пожара на морском терминале осуществляют 96 человек и более 30 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России.

Информация о масштабах повреждений и возможном влиянии на работу объекта уточняется.

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Автор: 

беспилотник (5315) Краснодарский край РФ (74)
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Топ комментарии
+12
На сросії людей немає. Там орки, які закабздонюються.
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13.06.2026 07:49 Ответить
+10
У Краснодарському краї після атаки БпЛА спалахнув морський термінал: є загиблий і поранені.
Одне питання, який таки загиблий? він просто здох!
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13.06.2026 07:58 Ответить
+7
нічьо нє падєлаєш-ета двіжуха...
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13.06.2026 07:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
На сросії людей немає. Там орки, які закабздонюються.
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13.06.2026 07:49 Ответить
І зігрілись, і розім'ялись )
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13.06.2026 07:50 Ответить
нічьо нє падєлаєш-ета двіжуха...
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13.06.2026 07:51 Ответить
У Краснодарському краї після атаки БпЛА спалахнув морський термінал: є загиблий і поранені.
Одне питання, який таки загиблий? він просто здох!
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13.06.2026 07:58 Ответить
Типове члЄном вредітєльство орка на підприємстві!!
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13.06.2026 09:56 Ответить
Тмуторока́нське кня́зівство - прийняте в історіографії найменування «заморського володіння» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі з центром у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C Тмутороканьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80-1 [1]. Існувало у Х-ХІ ст. Ймовірно, займало частину ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Таманського півострова (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарський край), який у минулому становив групу островів, утворених рукавами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Кубанської дельти.
Оле́г Святосла́вич (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 д.-рус. Ѡлегъ Свѧтославичъ, Ѡлегъ Ст҃ославичь; сер. XI ст.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%A3%D0%A0%D0%951982%D0%A2%D0%BE%D0%BC_7,_c._521-1 [1] - https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1115 1115) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C руський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C князь з династії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96 Рюриковичів. Князь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE володимирський (https://uk.wikipedia.org/wiki/1074 1074https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0:_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B82006%D1%81._373-2 [2] /https://uk.wikipedia.org/wiki/1077 1077https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%95%D0%86%D0%A32010%D1%81._563-3 [3]-https://uk.wikipedia.org/wiki/1077 1077), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE тмутороканський (https://uk.wikipedia.org/wiki/1083 1083-https://uk.wikipedia.org/wiki/1094 1094), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE чернігівський (https://uk.wikipedia.org/wiki/1094 1094-https://uk.wikipedia.org/wiki/1096 1096) і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE новгород-сіверський (https://uk.wikipedia.org/wiki/1097 1097-https://uk.wikipedia.org/wiki/1115 1115).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0:_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B82006%D1%81._373-2 [2]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%95%D0%86%D0%A32010%D1%81._563-3 [3] Син https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 київського князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святослава II Ярославича, онук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9 Ярослава I Мудрого. Засновник роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96 Ольговичів.

"Історично" (як ******* говорить кацапи) - НАША земля... Тому , "хочемо - хліб сіємо... А хочемо - "бур'ян випалюємо...".
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13.06.2026 08:02 Ответить
"Сємья пагібшега" отримає пачку пельменів.
"Всьо скрєпна, вкусна па-дамашніму".
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13.06.2026 08:03 Ответить
лєнівих пєльмєнєй.
без м'яса і тіста.
тільки, стара гнила капуста залита окропом.
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13.06.2026 08:08 Ответить
Фау-1
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13.06.2026 08:12 Ответить
Незрозуміло тільки як оті "обломки" літають по 2 000 кілометрів??? Може якісь...біологічні мутанти....бойові бджоли,або взагалі іноземні технології...
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13.06.2026 08:17 Ответить
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13.06.2026 08:20 Ответить
Не менше 5разів ВСУ атакували цей термінал з 2024 (!) року. Без ракет це дуже важко. Як приклад, які пошкодження робить навіть одна (з 5 запущених фламінго) на заводі у Чебоксарах....
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13.06.2026 08:19 Ответить
до 25 року порт Темрюк не піддавася ураження. Перша атака була вже у 25-у році. ******* сьогоднішнє - це четверта. У тому порту чогось особливого для застосування КР практично нема, тільки невеличкий газовий термінал з резервуарним паром у три десятка РГСів, на який достатньо дольоту одного дрона, щоб сто пожежників добу контролювали вигоряння.
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13.06.2026 09:05 Ответить
Звикайте *********** - "Що має згоріти те не потоне".
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13.06.2026 08:23 Ответить
Оце так обломки:
1 загиблий;
3 поранених;
ліквідацію пожежі здійснюють 96 осіб та понад 30 одиниць техніки.

Може краще розвивати індустрію обломків, раз у них така висока ефективність?
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13.06.2026 08:40 Ответить
тємрюкі такі тупі, могли би вже зрозуміти, що ми атакуємо порт стабільно через кожні двадцять днів. А то вдають що тіпа ураження було неподіване.
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13.06.2026 08:44 Ответить
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13.06.2026 09:00 Ответить
Ніхера собі "обломки"... то ж які вони повинні бути ?
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13.06.2026 09:35 Ответить
 
 