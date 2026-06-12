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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Татарстан: в Нижнекамске вспыхнул пожар на одном из крупнейших нефтехимических заводов РФ

Утром 12 июня беспилотники атаковали российский Татарстан. После взрывов в Нижнекамске возник крупный пожар на территории одного из крупнейших нефтехимических предприятий России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+.

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В три часа ночи в Татарстане была объявлена беспилотная опасность. В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.

Впоследствии жители Нижнекамска сообщили о мощных взрывах в городе.

По данным мониторинговых ресурсов, дроны поразили объект компании "Сибур" в Нижнекамске.

Речь идет о комплексе "Нижнекамскнефтехим" - одном из крупнейших нефтехимических заводов России, специализирующемся на производстве пластиков, синтетического каучука, полиэтилена, полипропилена и другой продукции из нефти и газа.

Предварительно, в результате атаки загорелась установка АВТ-8.

Что известно об установке АВТ-8

АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатая установка) является одним из ключевых элементов нефтеперерабатывающего производства. Именно там осуществляется первичная переработка сырой нефти и ее разделение на бензиновые, дизельные, керосиновые и другие фракции.

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В сети появились видео, на которых виден густой черный дым над территорией предприятия и мощное возгорание.

Российская ПВО могла попасть в жилой дом

В то же время российские телеграм-каналы сообщают, что во время отражения атаки силы ПВО якобы попали в жилой дом. На обнародованных кадрах видно значительные разрушения части многоэтажки.

Официальной информации от российских властей о причинах повреждения жилого дома пока нет.

На момент публикации украинская сторона не комментировала атаку. Российские власти также не подтверждали поражение нефтехимического предприятия и масштабы повреждений.

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Автор: 

Татарстан (40) Удары по РФ (1017)
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Топ комментарии
+8
З днем Параші вас, парашніки.
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12.06.2026 07:40 Ответить
+7
з днем Немитої вас кацапня
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12.06.2026 07:35 Ответить
+6
Зі святом кацапи! Доброго раночку! 😁
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12.06.2026 07:41 Ответить
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з днем Немитої вас кацапня
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12.06.2026 07:35 Ответить
О О
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12.06.2026 07:36 Ответить
З днем Параші вас, парашніки.
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12.06.2026 07:40 Ответить
Зі святом кацапи! Доброго раночку! 😁
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12.06.2026 07:41 Ответить
вонючі кацапи
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12.06.2026 08:11 Ответить
Все идет по плану, денег нет но вы держитесь, Смутное время уже на пороге.
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12.06.2026 07:48 Ответить
В нєчєво била співать мірна літящій дрон.
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12.06.2026 07:52 Ответить
Горіла вааатаа пааалалааа
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12.06.2026 07:56 Ответить
Нарешті кацапи почали відчувати есвеошний оргазм....
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12.06.2026 08:11 Ответить
дівка на відео так кайфує
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12.06.2026 08:24 Ответить
- Вань... Батюшка, в церкви, говорил, что мы, русские, "духовно багатые...".
- Маня... Мы, русские, не "духовно богатые", а "душевно больные..." .
Тільки "божевільні" будуть висловлювать "васторг", з приводу біди, що прилетіла в їх країну...
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12.06.2026 08:47 Ответить
Скільки в росії найбільших заводів ?
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12.06.2026 08:26 Ответить
Куди влучили, там і найбільший .
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12.06.2026 08:47 Ответить
Гойдааааааа!!!!
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12.06.2026 08:31 Ответить
 
 