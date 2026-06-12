Дроны атаковали Татарстан: в Нижнекамске вспыхнул пожар на одном из крупнейших нефтехимических заводов РФ

Утром 12 июня беспилотники атаковали российский Татарстан. После взрывов в Нижнекамске возник крупный пожар на территории одного из крупнейших нефтехимических предприятий России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В три часа ночи в Татарстане была объявлена беспилотная опасность. В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.

Впоследствии жители Нижнекамска сообщили о мощных взрывах в городе.

По данным мониторинговых ресурсов, дроны поразили объект компании "Сибур" в Нижнекамске.

Речь идет о комплексе "Нижнекамскнефтехим" - одном из крупнейших нефтехимических заводов России, специализирующемся на производстве пластиков, синтетического каучука, полиэтилена, полипропилена и другой продукции из нефти и газа.

Предварительно, в результате атаки загорелась установка АВТ-8.

Что известно об установке АВТ-8

АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатая установка) является одним из ключевых элементов нефтеперерабатывающего производства. Именно там осуществляется первичная переработка сырой нефти и ее разделение на бензиновые, дизельные, керосиновые и другие фракции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На перевалочной нефтебазе "Грушовая" горела инфраструктура и два резервуара с нефтью, - разведка Генштаба

В сети появились видео, на которых виден густой черный дым над территорией предприятия и мощное возгорание.

Российская ПВО могла попасть в жилой дом

В то же время российские телеграм-каналы сообщают, что во время отражения атаки силы ПВО якобы попали в жилой дом. На обнародованных кадрах видно значительные разрушения части многоэтажки.

Официальной информации от российских властей о причинах повреждения жилого дома пока нет.

На момент публикации украинская сторона не комментировала атаку. Российские власти также не подтверждали поражение нефтехимического предприятия и масштабы повреждений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали химический завод в Самарской области РФ: вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж