Дроны атаковали Татарстан: в Нижнекамске вспыхнул пожар на одном из крупнейших нефтехимических заводов РФ
Утром 12 июня беспилотники атаковали российский Татарстан. После взрывов в Нижнекамске возник крупный пожар на территории одного из крупнейших нефтехимических предприятий России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+.
В три часа ночи в Татарстане была объявлена беспилотная опасность. В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.
Впоследствии жители Нижнекамска сообщили о мощных взрывах в городе.
По данным мониторинговых ресурсов, дроны поразили объект компании "Сибур" в Нижнекамске.
Речь идет о комплексе "Нижнекамскнефтехим" - одном из крупнейших нефтехимических заводов России, специализирующемся на производстве пластиков, синтетического каучука, полиэтилена, полипропилена и другой продукции из нефти и газа.
Предварительно, в результате атаки загорелась установка АВТ-8.
Что известно об установке АВТ-8
АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатая установка) является одним из ключевых элементов нефтеперерабатывающего производства. Именно там осуществляется первичная переработка сырой нефти и ее разделение на бензиновые, дизельные, керосиновые и другие фракции.
В сети появились видео, на которых виден густой черный дым над территорией предприятия и мощное возгорание.
Российская ПВО могла попасть в жилой дом
В то же время российские телеграм-каналы сообщают, что во время отражения атаки силы ПВО якобы попали в жилой дом. На обнародованных кадрах видно значительные разрушения части многоэтажки.
Официальной информации от российских властей о причинах повреждения жилого дома пока нет.
На момент публикации украинская сторона не комментировала атаку. Российские власти также не подтверждали поражение нефтехимического предприятия и масштабы повреждений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Маня... Мы, русские, не "духовно богатые", а "душевно больные..." .
Тільки "божевільні" будуть висловлювать "васторг", з приводу біди, що прилетіла в їх країну...