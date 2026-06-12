Дроны атаковали химический завод в Самарской области РФ: вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО+ФОТО

Рано утром 12 июня беспилотники атаковали Самарскую область России. Под ударом оказался химический завод "Тольяттикаучук" в Тольятти, после чего на территории предприятия возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили OSINT-сообщества и российские Telegram-каналы.

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По данным аналитиков, в городе раздалась серия взрывов, после чего очевидцы зафиксировали густой черный дым над территорией предприятия.

"Силы обороны ударными БПЛА нанесли удар по химическому заводу "Тольяттикаучук" в Самарской области. На объекте пожар", - говорится в сообщениях OSINT-каналов.

В сети также распространяются видео, на которых слышны звуки взрывов и пролет беспилотников над городом.

Атака длилась несколько часов

По состоянию на 05:20 сообщалось, что атака на Тольятти продолжается. В регионе активно работали российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.

Официального подтверждения поражения предприятия со стороны российских властей на момент публикации не было.

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Что известно о заводе "Тольяттикаучук"

"Тольяттикаучук" — крупное нефтехимическое предприятие в Тольятти, с 2019 года входит в группу "Татнефть", является одним из крупнейших предприятий химической промышленности России

Основная продукция завода:

синтетические каучуки различных марок;

углеводородные фракции;

продукты органического и неорганического синтеза;

мономеры;

полимеры и присадки для автомобильных бензинов.

Среди ключевых направлений - бутадиен-стирольный и изопреновый каучук. Его синтетические каучуки идут на производство шин и других резинотехнических изделий.

Поскольку такие материалы используются в транспортной, промышленной и специальной технике, предприятие является важным элементом сырьевой цепочки, которая опосредованно работает и на ВПК страны-агрессора.

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В городе сильное задымление









