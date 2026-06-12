Дроны атаковали химический завод в Самарской области РФ: вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО+ФОТО
Рано утром 12 июня беспилотники атаковали Самарскую область России. Под ударом оказался химический завод "Тольяттикаучук" в Тольятти, после чего на территории предприятия возник пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили OSINT-сообщества и российские Telegram-каналы.
По данным аналитиков, в городе раздалась серия взрывов, после чего очевидцы зафиксировали густой черный дым над территорией предприятия.
"Силы обороны ударными БПЛА нанесли удар по химическому заводу "Тольяттикаучук" в Самарской области. На объекте пожар", - говорится в сообщениях OSINT-каналов.
В сети также распространяются видео, на которых слышны звуки взрывов и пролет беспилотников над городом.
Атака длилась несколько часов
По состоянию на 05:20 сообщалось, что атака на Тольятти продолжается. В регионе активно работали российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы.
Официального подтверждения поражения предприятия со стороны российских властей на момент публикации не было.
Что известно о заводе "Тольяттикаучук"
"Тольяттикаучук" — крупное нефтехимическое предприятие в Тольятти, с 2019 года входит в группу "Татнефть", является одним из крупнейших предприятий химической промышленности России
Основная продукция завода:
- синтетические каучуки различных марок;
- углеводородные фракции;
- продукты органического и неорганического синтеза;
- мономеры;
- полимеры и присадки для автомобильных бензинов.
Среди ключевых направлений - бутадиен-стирольный и изопреновый каучук. Его синтетические каучуки идут на производство шин и других резинотехнических изделий.
Поскольку такие материалы используются в транспортной, промышленной и специальной технике, предприятие является важным элементом сырьевой цепочки, которая опосредованно работает и на ВПК страны-агрессора.
В городе сильное задымление
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