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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували хімічний завод у Самарській області РФ: спалахнула масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рано вранці 12 червня безпілотники атакували Самарську область Росії. Під ударом опинився хімічний завод "Тольяттікаучук" у Тольятті, після чого на території підприємства виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили OSINT-спільноти та російські телеграм-канали.

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За даними аналітиків, у місті пролунала серія вибухів, після чого очевидці зафіксували густий чорний дим над територією підприємства.

"Сили оборони ударними БпЛА влупили по хімічному заводу "Тольяттікаучук" у Самарській області. На об'єкті пожежа", – йдеться у повідомленнях OSINT-каналів.

У мережі також поширюються відео, на яких чути звуки вибухів і проліт безпілотників над містом.

Атака тривала кілька годин

Станом на 05:20 повідомлялося, що атака на Тольятті продовжується. У регіоні активно працювали російські сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби.

Офіційного підтвердження ураження підприємства з боку російської влади на момент публікації не було.

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Що відомо про завод "Тольяттікаучук"

"Тольяттикаучук" - велике нафтохімічне підприємство в Тольятті, з 2019 року входить до групи "Татнефть", є одним із найбільших підприємств хімічної промисловості Росії

Основна продукція заводу:

  • синтетичні каучуки різних марок;
  • вуглеводневі фракції;
  • продукти органічного та неорганічного синтезу;
  • мономери;
  • полімери та присадки для автомобільних бензинів.

Серед ключових напрямків - бутадієн-стирольний та ізопреновий каучук. Його синтетичні каучуки йдуть на виробництво шин та інших гумотехнічних виробів.

Оскільки такі матеріали використовуються у транспортній, промисловій та спеціальній техніці, підприємство є важливим елементом сировинного ланцюга, який опосередковано працює і на ВПК країни-агресора.

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У місті сильне задимлення

Вибухи у Тольятті: дрони уразили завод "Тольяттікаучук"
Вибухи у Тольятті: дрони уразили завод "Тольяттікаучук"
Вибухи у Тольятті: дрони уразили завод "Тольяттікаучук"
Вибухи у Тольятті: дрони уразили завод "Тольяттікаучук"
Вибухи у Тольятті: дрони уразили завод "Тольяттікаучук"

Автор: 

Удари по РФ (1023) Самарська область (10)
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настав час перейменувати у "тольяттіскавчук"...
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12.06.2026 07:11 Відповісти
Запахла рэзінай😁
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12.06.2026 07:15 Відповісти
Приємно читати,коли ЗСУ мають успіх Але,мені здається,що іде перекос--ми починаємо перебільшення "маштабни пожеж"---так дим є,але це не пожежа.
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12.06.2026 07:43 Відповісти
Агентура з фіксацією підводить...
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12.06.2026 08:21 Відповісти
Василю все не так...
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12.06.2026 08:26 Відповісти
 
 