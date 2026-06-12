Дрони атакували хімічний завод у Самарській області РФ: спалахнула масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рано вранці 12 червня безпілотники атакували Самарську область Росії. Під ударом опинився хімічний завод "Тольяттікаучук" у Тольятті, після чого на території підприємства виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили OSINT-спільноти та російські телеграм-канали.
За даними аналітиків, у місті пролунала серія вибухів, після чого очевидці зафіксували густий чорний дим над територією підприємства.
"Сили оборони ударними БпЛА влупили по хімічному заводу "Тольяттікаучук" у Самарській області. На об'єкті пожежа", – йдеться у повідомленнях OSINT-каналів.
У мережі також поширюються відео, на яких чути звуки вибухів і проліт безпілотників над містом.
Атака тривала кілька годин
Станом на 05:20 повідомлялося, що атака на Тольятті продовжується. У регіоні активно працювали російські сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби.
Офіційного підтвердження ураження підприємства з боку російської влади на момент публікації не було.
Що відомо про завод "Тольяттікаучук"
"Тольяттикаучук" - велике нафтохімічне підприємство в Тольятті, з 2019 року входить до групи "Татнефть", є одним із найбільших підприємств хімічної промисловості Росії
Основна продукція заводу:
- синтетичні каучуки різних марок;
- вуглеводневі фракції;
- продукти органічного та неорганічного синтезу;
- мономери;
- полімери та присадки для автомобільних бензинів.
Серед ключових напрямків - бутадієн-стирольний та ізопреновий каучук. Його синтетичні каучуки йдуть на виробництво шин та інших гумотехнічних виробів.
Оскільки такі матеріали використовуються у транспортній, промисловій та спеціальній техніці, підприємство є важливим елементом сировинного ланцюга, який опосередковано працює і на ВПК країни-агресора.
У місті сильне задимлення
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