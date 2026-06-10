На перевалочній нафтобазі "Грушовая" горіла інфраструктура та два резервуари з нафтою, - дорозвідка Генштабу
За результатами дорозвідки уражених 8 червня 2026 року об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури Російської федерації підтверджено додаткові результати ураження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по нафтобазі "Грушовая"
Як зазначається, на перевалочній нафтобазі "Грушовая" в районі населеного пункту Грушова Балка Краснодарського краю підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою, а також інфраструктури, задіяної в оцінці якості нафтопродуктів.
Інші ураження
- На нафтоперекачувальній станції "Красноармейск" у Саратовській області Російської федерації підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою об'ємом по 50 тис. м³ кожний.
- На лінійній виробничо-диспетчерській станції "Красний Яр" у Волгоградській області Російської федерації підтверджено горіння одного резервуара з нафтою об'ємом 50 тис. м³.
"Сили оборони України продовжують завдавати втрат критично важливій паливно-енергетичній та логістичній інфраструктурі держави-агресора, яка забезпечує ведення війни проти України", - інформує Генштаб.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що близько 15 резервуарів пошкоджено внаслідок ударів по нафтобазі "Грушовая" в Новоросійську.
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