На перевалочній нафтобазі "Грушовая" горіла інфраструктура та два резервуари з нафтою, - дорозвідка Генштабу

За результатами дорозвідки уражених 8 червня 2026 року об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури Російської федерації підтверджено додаткові результати ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар по нафтобазі "Грушовая"

Як зазначається, на перевалочній нафтобазі "Грушовая" в районі населеного пункту Грушова Балка Краснодарського краю підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою, а також інфраструктури, задіяної в оцінці якості нафтопродуктів.

Інші ураження

На нафтоперекачувальній станції "Красноармейск" у Саратовській області Російської федерації підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою об'ємом по 50 тис. м³ кожний.

На лінійній виробничо-диспетчерській станції "Красний Яр" у Волгоградській області Російської федерації підтверджено горіння одного резервуара з нафтою об'ємом 50 тис. м³.

"Сили оборони України продовжують завдавати втрат критично важливій паливно-енергетичній та логістичній інфраструктурі держави-агресора, яка забезпечує ведення війни проти України", - інформує Генштаб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську: спалахнула пожежа

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що близько 15 резервуарів пошкоджено внаслідок ударів по нафтобазі "Грушовая" в Новоросійську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаковано нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Владимирській області РФ: на об’єкті пожежа, - ЗМІ. ФОТО