Атаковано нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Владимирській області РФ: на об’єкті пожежа, - ЗМІ. ФОТО
У Владимирській області РФ палає нафтоперекачувальна станція "Второво" після дронової атаки на регіон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.
Деталі
За даними аналітика, над об’єктом у Камешковському районі зафіксовано сильне задимлення, що підтверджують фото очевидців, опубліковані в Telegram-каналі Exilenova+.
Пожежу в цій локації також фіксує супутниковий сервіс NASA FIRMS, який відстежує температурні аномалії.
Раніше губернатор Владимирської області заявляв про займання на двох об’єктах інфраструктури після ударів БПЛА у Камешковському та Александровському округах.
Що передувало?
- Як повідомлялося, оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" горить після ракетної атаки на Чебоксари.
- Згодом стало відомо, що завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань.
- Також у ніч проти середи, 10 червня 2026 року, було атаковано Самарську область РФ. Після атаки горить Куйбишевський НПЗ.
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Валентин Коваль #620706
показати весь коментар10.06.2026 09:02 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Iryna LIV #303361
показати весь коментар10.06.2026 09:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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