Атаковано нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Владимирській області РФ: на об’єкті пожежа, - ЗМІ. ФОТО

У Владимирській області РФ палає нафтоперекачувальна станція "Второво" після дронової атаки на регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

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Деталі

За даними аналітика, над об’єктом у Камешковському районі зафіксовано сильне задимлення, що підтверджують фото очевидців, опубліковані в Telegram-каналі Exilenova+.





Пожежу в цій локації також фіксує супутниковий сервіс NASA FIRMS, який відстежує температурні аномалії.

Раніше губернатор Владимирської області заявляв про займання на двох об’єктах інфраструктури після ударів БПЛА у Камешковському та Александровському округах.

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Що передувало?

Як повідомлялося, оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" горить після ракетної атаки на Чебоксари.

Згодом стало відомо, що завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань.

Також у ніч проти середи, 10 червня 2026 року, було атаковано Самарську область РФ. Після атаки горить Куйбишевський НПЗ.

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