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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Атаковано нафтоперекачувальну станцію "Второво" у Владимирській області РФ: на об’єкті пожежа, - ЗМІ. ФОТО

У Владимирській області РФ палає нафтоперекачувальна станція "Второво" після дронової атаки на регіон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OSINT-аналіз ASTRA.

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Деталі

За даними аналітика, над об’єктом у Камешковському районі зафіксовано сильне задимлення, що підтверджують фото очевидців, опубліковані в Telegram-каналі Exilenova+.

удар по Владимирській області
удар по Владимирській області

Пожежу в цій локації також фіксує супутниковий сервіс NASA FIRMS, який відстежує температурні аномалії.

Раніше губернатор Владимирської області заявляв про займання на двох об’єктах інфраструктури після ударів БПЛА у Камешковському та Александровському округах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ленінградській області РФ досі горить арсенал ВМФ, пожежу видно з космосу, - росЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Що передувало?

  • Як повідомлялося, оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" горить після ракетної атаки на Чебоксари.
  • Згодом стало відомо, що завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань.
  • Також у ніч проти середи, 10 червня 2026 року, було атаковано Самарську область РФ. Після атаки горить Куйбишевський НПЗ.

Також читайте: Атаковано арсенали ВМФ РФ у Ленінградській області, базу в Кронштадті та нафтобазу у Краснодарському краї, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Удари по РФ (1013) Владимирська область (1)
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Нє - ну - сьогодні так серйозно взялися за кацапів
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10.06.2026 09:02 Відповісти
Ні дня без движухи. Все, як хотіли московити.
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10.06.2026 09:15 Відповісти
 
 