Подверглась атаке нефтеперекачивающая станция "Второво" во Владимирской области РФ: на объекте пожар, - СМИ. ФОТО

Во Владимирской области РФ горит нефтеперекачивающая станция "Второво" после атаки дронов на регион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.

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Детали

По данным аналитика, над объектом в Камешковском районе зафиксировано сильное задымление, что подтверждают фото очевидцев, опубликованные в Telegram-канале Exilenova+.





Пожар в этой локации также фиксирует спутниковый сервис NASA FIRMS, который отслеживает температурные аномалии.

Ранее губернатор Владимирской области заявлял о возгорании на двух объектах инфраструктуры после ударов БПЛА в Камешковском и Александровском округах.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетного удара по Чебоксарам.

Впоследствии стало известно, что завод в Чебоксарах понес катастрофические разрушения.

Также в ночь на среду, 10 июня 2026 года, была атакована Самарская область РФ. После атаки горит Куйбышевский НПЗ.

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