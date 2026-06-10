Подверглась атаке нефтеперекачивающая станция "Второво" во Владимирской области РФ: на объекте пожар, - СМИ. ФОТО
Во Владимирской области РФ горит нефтеперекачивающая станция "Второво" после атаки дронов на регион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.
Детали
По данным аналитика, над объектом в Камешковском районе зафиксировано сильное задымление, что подтверждают фото очевидцев, опубликованные в Telegram-канале Exilenova+.
Пожар в этой локации также фиксирует спутниковый сервис NASA FIRMS, который отслеживает температурные аномалии.
Ранее губернатор Владимирской области заявлял о возгорании на двух объектах инфраструктуры после ударов БПЛА в Камешковском и Александровском округах.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетного удара по Чебоксарам.
- Впоследствии стало известно, что завод в Чебоксарах понес катастрофические разрушения.
- Также в ночь на среду, 10 июня 2026 года, была атакована Самарская область РФ. После атаки горит Куйбышевский НПЗ.
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