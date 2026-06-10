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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Подверглась атаке нефтеперекачивающая станция "Второво" во Владимирской области РФ: на объекте пожар, - СМИ. ФОТО

Во Владимирской области РФ горит нефтеперекачивающая станция "Второво" после атаки дронов на регион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.

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Детали

По данным аналитика, над объектом в Камешковском районе зафиксировано сильное задымление, что подтверждают фото очевидцев, опубликованные в Telegram-канале Exilenova+.

удар по Владимирской области
удар по Владимирской области

Пожар в этой локации также фиксирует спутниковый сервис NASA FIRMS, который отслеживает температурные аномалии.

Ранее губернатор Владимирской области заявлял о возгорании на двух объектах инфраструктуры после ударов БПЛА в Камешковском и Александровском округах.

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Что предшествовало?

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Удары по РФ (1007) Владимирская область (2)
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Нє - ну - сьогодні так серйозно взялися за кацапів
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10.06.2026 09:02 Ответить
гарна погода треба працювати
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10.06.2026 09:24 Ответить
Ні дня без движухи. Все, як хотіли московити.
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10.06.2026 09:15 Ответить
Гойда....це ж гойда??
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10.06.2026 09:36 Ответить
Це тактика, і москві та путіну це до жопи. Треба знімати договорняк зелі та розносити москву. Це стратегія перемоги. Захід про це пише давно. Про дива спокою в столиці ворога.
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10.06.2026 10:38 Ответить
 
 