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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетного удара по Чебоксарам. ВИДЕО+ФОТО

Утром 10 июня 2026 года в российских Чебоксарах раздаются взрывы, город подвергается ракетной атаке.

Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев, информирует Цензор.НЕТ.

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"Рано утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. В настоящее время уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания общественного порядка", - сообщает российский чиновник.

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Что пострадало?

Как сообщает телеграм-канал ASTRA, завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах (Чувашская Республика РФ) был атакован утром 10 июня, сообщает ASTRA со ссылкой на видео и фото очевидцев.

Горит завод в Чебоксарах
Горит завод в Чебоксарах
Горит завод в Чебоксарах
Горит завод в Чебоксарах
Горит завод в Чебоксарах

Что известно о предприятии?

Предприятие "ВНИИР-Прогресс" производит для российской армии антенны "Комета", которые используются для защиты беспилотников ВС РФ от украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Завод также занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем навигации ГЛОНАСС, GPS и Galileo, а также модулей типа "Комета". Эти компоненты применяются в дронах-камикадзе типа Shahed, ракетах комплексов "Искандер-М" и "Калибр", а также в модулях УМПК для авиабомб.

Отметим, что завод "ВНИИР-Прогресс" дважды подвергался атаке 5 мая.

Автор: 

Чувашия (12) Удары по РФ (1007) Чебоксары (5)
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Топ комментарии
+9
чуваки ,не спати страждати
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10.06.2026 07:04 Ответить
+6
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10.06.2026 07:32 Ответить
+6
Фото з місця влучання Фламінго
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10.06.2026 07:35 Ответить
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чуваки ,не спати страждати
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10.06.2026 07:04 Ответить
Пришестя святих фламіндічей! Пишаюсь що я сплачував податки на це з кожного батона.
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10.06.2026 07:36 Ответить
Свободу чувакам!!!
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10.06.2026 08:40 Ответить
Ну гарнесенько, навіть не посперечаєшся.!
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10.06.2026 07:05 Ответить
https://t.me/eRadarrua/96109 Фламінго
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10.06.2026 07:13 Ответить
https://t.me/ssternenko/59208?single Ще
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10.06.2026 07:16 Ответить
Ракетна атака ?🤔🤔🤔
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10.06.2026 07:14 Ответить
Туди долетіли ракети? Фламінго? 1700 км.
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10.06.2026 07:14 Ответить
Судячи з відео, саме вони.

https://t.me/operativnoZSU/212983?single
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10.06.2026 07:15 Ответить
Ну ось, а вчора нили, що фламінги не літають...

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10.06.2026 07:17 Ответить
Крыла-а-а-атые ракеты,
Летят, летя-я-я-я-ят, летят
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10.06.2026 07:21 Ответить
До речі, до самари походу теж фламінги завітали...
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10.06.2026 07:24 Ответить
літають,але низенько низенько
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10.06.2026 07:21 Ответить
Історичні кадри прольоту «Фламінго» над Чувашією
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10.06.2026 07:22 Ответить
Чудові новини в той час як ворог воює з мирним населенням ,наші ССО знищують ворожу логістику.
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10.06.2026 07:21 Ответить
🔥 Ранок на болотах розпочинається з «Фламінго»🦩
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10.06.2026 07:24 Ответить
чуваки , де пепео ?
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10.06.2026 07:25 Ответить
З 2025 року ми його атакуємо. Може на цей раз русні це буде не до дупи.
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10.06.2026 07:28 Ответить
Вычеркиваем
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10.06.2026 07:31 Ответить
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10.06.2026 07:32 Ответить
Це вчорашній генерал ще не встиг догоріти, вже завод горить 🤣🤣🤣
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10.06.2026 07:44 Ответить
А скоро і по москві, по всіх домах де сплять свиноцапи 😁😁😁
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10.06.2026 07:35 Ответить
Фото з місця влучання Фламінго
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10.06.2026 07:35 Ответить
точно військовий завод , вишки спостереження стоять
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10.06.2026 07:38 Ответить
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10.06.2026 07:41 Ответить
Зараз кацапи пісню "Розовий фламінго" заборонять як екстримістську, а Альону Свирідову визнають іноагентом й дадуть років 15 путлерівських лагерів)))
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10.06.2026 07:51 Ответить
Це все глобальне потепління, он куди фламінги літають. А проти природи не попреш...
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10.06.2026 08:06 Ответить
Чебурашка, Чебурекі, Чебоксари.
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10.06.2026 08:06 Ответить
Чемодан...
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10.06.2026 08:36 Ответить
Чуваші чувагі до чаво ж ві хараші.
В чорних чувалах.
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10.06.2026 08:30 Ответить
 
 