Оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетного удара по Чебоксарам. ВИДЕО+ФОТО

Утром 10 июня 2026 года в российских Чебоксарах раздаются взрывы, город подвергается ракетной атаке.

Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев, информирует Цензор.НЕТ.

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"Рано утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. В настоящее время уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания общественного порядка", - сообщает российский чиновник.

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Что пострадало?

Как сообщает телеграм-канал ASTRA, завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах (Чувашская Республика РФ) был атакован утром 10 июня, сообщает ASTRA со ссылкой на видео и фото очевидцев.











Что известно о предприятии?

Предприятие "ВНИИР-Прогресс" производит для российской армии антенны "Комета", которые используются для защиты беспилотников ВС РФ от украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Завод также занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем навигации ГЛОНАСС, GPS и Galileo, а также модулей типа "Комета". Эти компоненты применяются в дронах-камикадзе типа Shahed, ракетах комплексов "Искандер-М" и "Калибр", а также в модулях УМПК для авиабомб.

Отметим, что завод "ВНИИР-Прогресс" дважды подвергался атаке 5 мая.