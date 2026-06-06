Поражены пункт базирования "Кронштадт", арсенал и нефтяная инфраструктура в Ленинградской области, — Генштаб

5 июня и в ночь на 6 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и логистических объектов российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удары по Ленинградской области

Как отмечается, на территории Ленинградской области РФ поражен пункт базирования "Кронштадт" (Санкт-Петербург, РФ). На территории объекта зафиксированы взрывы, степень поражения уточняется.

"Кронштадт" — является главным узлом базирования, ремонта и обеспечения кораблей Балтийского флота в восточной части Балтики, а также прикрывает морские подходы к Санкт-Петербургу.

Также поражена нефтебаза "Петергофская" (г. Ломоносов, Ленинградская область, РФ). Зафиксировано попадание, взрыв и возгорание на объекте.

Кроме того, нанесен удар по нефтяному терминалу "Несте" (г. Ломоносов, Ленинградская область, РФ). Зафиксировано возгорание в районе терминала, результаты поражения уточняются. Терминал является узловым объектом распределения нефтепродуктов (бензин, дизель) в северо-западном регионе России. Единовременный объем хранения — 40 000 кубических метров светлых нефтепродуктов.

Пострадал арсенал комплекса хранения ракетного вооружения, боеприпасов и военного имущества 1060-го Центра материально-технического обеспечения (пгт Большая Ижора, Ленинградская область, РФ). Зафиксированы взрывы на территории объекта, вторичная детонация и пожар.

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Другие поражения

Среди прочего поражена нефтебаза "Усть-Лабинск" (Краснодарский край, РФ) — на территории объекта зафиксирован пожар. Результаты поражения и нанесенный ущерб уточняются.

Нефтебаза "Усть-Лабинск" является важным тыловым узлом хранения и распределения горюче-смазочных материалов. Через железнодорожную инфраструктуру Краснодарского края она непосредственно задействована в обеспечении топливом группировок российских войск на Южном и Восточном направлениях.

Украинские воины также наносили удары по командно-наблюдательному пункту подразделения противника в районе Малиновки (Белгородская область, РФ) и складу материально-технических средств в районе Караичного Луганской области.

Поражены и пункты управления БПЛА противника в районах Воскресенки и Одрадного Донецкой области, а также Новофедоровки и Железнодорожного Запорожской области.

Нанесены удары по районам сосредоточения личного состава противника вблизи Покровска и Родинского в Донецкой области, Петропавловки в Харьковской области, а также Теткино и Анатолиевки в Курской области (РФ).

"Силы обороны Украины продолжают системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", — отмечают в Генштабе.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня беспилотники атаковали российские регионы и оккупированные территории. После массированной атаки БПЛА загорелись нефтебазы в Краснодарском крае и на оккупированной территории Донецкой области.

Также сообщается об ударах по портовой инфраструктуре.

Одним из главных направлений атаки стала Ленинградская область. Местные жители сообщали о пролете ударных беспилотников на низких высотах в районе Санкт-Петербурга и прилегающих населенных пунктов.

Впоследствии стало известно, что вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ в Ленинградской области, проводится частичная эвакуация.

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