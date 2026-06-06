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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Поражены пункт базирования "Кронштадт", арсенал и нефтяная инфраструктура в Ленинградской области, — Генштаб

удары по Ленинградской области

5 июня и в ночь на 6 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и логистических объектов российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удары по Ленинградской области

Как отмечается, на территории Ленинградской области РФ поражен пункт базирования "Кронштадт" (Санкт-Петербург, РФ). На территории объекта зафиксированы взрывы, степень поражения уточняется.

"Кронштадт" — является главным узлом базирования, ремонта и обеспечения кораблей Балтийского флота в восточной части Балтики, а также прикрывает морские подходы к Санкт-Петербургу.

  • Также поражена нефтебаза "Петергофская" (г. Ломоносов, Ленинградская область, РФ). Зафиксировано попадание, взрыв и возгорание на объекте.
  • Кроме того, нанесен удар по нефтяному терминалу "Несте" (г. Ломоносов, Ленинградская область, РФ). Зафиксировано возгорание в районе терминала, результаты поражения уточняются. Терминал является узловым объектом распределения нефтепродуктов (бензин, дизель) в северо-западном регионе России. Единовременный объем хранения — 40 000 кубических метров светлых нефтепродуктов.
  • Пострадал арсенал комплекса хранения ракетного вооружения, боеприпасов и военного имущества 1060-го Центра материально-технического обеспечения (пгт Большая Ижора, Ленинградская область, РФ). Зафиксированы взрывы на территории объекта, вторичная детонация и пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские силы атаковали арсенал ВМФ РФ, базу в Кронштадте и нефтебазу в Краснодарском крае, — СБУ

Другие поражения

  • Среди прочего поражена нефтебаза "Усть-Лабинск" (Краснодарский край, РФ) — на территории объекта зафиксирован пожар. Результаты поражения и нанесенный ущерб уточняются.
  • Нефтебаза "Усть-Лабинск" является важным тыловым узлом хранения и распределения горюче-смазочных материалов. Через железнодорожную инфраструктуру Краснодарского края она непосредственно задействована в обеспечении топливом группировок российских войск на Южном и Восточном направлениях.
  • Украинские воины также наносили удары по командно-наблюдательному пункту подразделения противника в районе Малиновки (Белгородская область, РФ) и складу материально-технических средств в районе Караичного Луганской области.
  • Поражены и пункты управления БПЛА противника в районах Воскресенки и Одрадного Донецкой области, а также Новофедоровки и Железнодорожного Запорожской области.
  • Нанесены удары по районам сосредоточения личного состава противника вблизи Покровска и Родинского в Донецкой области, Петропавловки в Харьковской области, а также Теткино и Анатолиевки в Курской области (РФ).

"Силы обороны Украины продолжают системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины", — отмечают в Генштабе.

Читайте также: Атака дронов на Ленинградскую область: вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ, проводится частичная эвакуация

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня беспилотники атаковали российские регионы и оккупированные территории. После массированной атаки БПЛА загорелись нефтебазы в Краснодарском крае и на оккупированной территории Донецкой области.
  • Также сообщается об ударах по портовой инфраструктуре.
  • Одним из главных направлений атаки стала Ленинградская область. Местные жители сообщали о пролете ударных беспилотников на низких высотах в районе Санкт-Петербурга и прилегающих населенных пунктов.
  • Впоследствии стало известно, что вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ в Ленинградской области, проводится частичная эвакуация.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин пожаловался на "определенный ущерб" от атак ВСУ: "Россия будет усиливать безопасность"

Автор: 

Генштаб ВС (8144) Ленинградская область (43) Удары по РФ (998) Краснодарский край РФ (67)
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Топ комментарии
+9
Дуже добра новина, смерть рашиським окупантам. Слава ССО !
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06.06.2026 14:51 Ответить
+6
Героям Украни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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06.06.2026 15:01 Ответить
+6
Ждет Ватостопаль
Ждет Камчатка,
А Кроншдат вже дождався!
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06.06.2026 15:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
На два раніше не могли?
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06.06.2026 14:44 Ответить
Тебе забули спитати.
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06.06.2026 14:47 Ответить
Розтягують задоволення... Щоб кацапня, кожний вечір, лягаючи спати, думала: "Кагда и куда севодня прилетит?". Більше страждань, часом, приносить не сама біда, а її очікування..."
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06.06.2026 14:57 Ответить
Це ще добре, що цю операцію зеленський не злив самозванному, як і про ваогнерівців!!
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06.06.2026 15:05 Ответить
Дуже добра новина, смерть рашиським окупантам. Слава ССО !
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06.06.2026 14:51 Ответить
Молодець зе!
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06.06.2026 14:58 Ответить
А воно сюди яким боком?
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06.06.2026 15:04 Ответить
Героям Украни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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06.06.2026 15:01 Ответить
Ждет Ватостопаль
Ждет Камчатка,
А Кроншдат вже дождався!
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06.06.2026 15:03 Ответить
"У Расії нєт граніц" (в.в.хуйло)
Дякуємо, ми давно все зрозуміли, тому і отримайте українськи "подарунки" без митного оподаткування. "Движуха", фулі вам ще "нада".
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06.06.2026 15:37 Ответить
 
 