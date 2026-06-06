Уражено пункт базування "Кронштадт", арсенал і нафтову інфраструктуру в Ленінградській області, - Генштаб

5 червня та в ніч на 6 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих військових та логістичних об'єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по Ленінградській області

Як зазначається, на території Ленінградської області РФ уражено пункт базування "Кронштадт" (Санкт-Петербург, РФ). На території об'єкта зафіксовано вибухи, ступінь ураження уточнюється.

"Кронштадт" - є головним вузлом базування, ремонту та забезпечення кораблів Балтійського флоту в східній частині Балтики, а також прикриває морські підходи до Санкт-Петербурга.

Також уражено нафтобазу "Петергофская" (м. Ломоносов, Ленінградська область, рф). Зафіксовано влучання, вибух та займання на об'єкті.

Окрім того, завдано ураження по нафтовому терміналу "Несте" (м. Ломоносов, Ленінградська область, рф). Зафіксовано займання в районі терміналу, результати ураження уточнюються. Термінал є вузловим об'єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні Росії. Одноразовий об'єм зберігання - 40 000 кубічних метрів світлих нафтопродуктів.

Уражено арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів та військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення (смт Большая Іжора, Ленінградська область, рф). Зафіксовано вибухи на території об'єкта, вторинну детонацію та пожежу.

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Інші ураження

Серед іншого уражено нафтобазу "Усть-Лабінськ" (Краснодарський край, РФ) - на території об'єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження та завдані збитки уточнюються.

Нафтобаза "Усть-Лабінськ" є важливим тиловим вузлом зберігання та розподілу паливно-мастильних матеріалів. Через залізничну інфраструктуру Краснодарського краю вона безпосередньо задіяна у забезпеченні пальним угруповань російських військ на Південному та Східному напрямках.

Українські воїни також били по командно-спостережному пункту підрозділу противника в районі Малинівки (Бєлгородська область, рф) та складу матеріально-технічних засобів у районі Караїчного Луганської області.

Уражено і пункти управління БпЛА противника в районах Воскресенки та Одрадного Донецької області, а також Новофедорівки та Залізничного Запорізької області.

Завдано ударів по районах зосередження особового складу противника поблизу Покровська та Родинського Донецької області, Петропавлівки на Харківщині, а також Тьоткіного та Анатоліївки Курської області (РФ).

"Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - наголошують у Генштабі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 червня безпілотники атакували російські регіони та окуповані території. Після масованої атаки БпЛА спалахнули нафтобази в Краснодарському краї та на окупованій Донеччині.

Також повідомляється про удари по портовій інфраструктурі.

Одним із головних напрямків атаки стала Ленінградська область. Місцеві жителі повідомляли про проліт ударних безпілотників на низьких висотах у районі Санкт-Петербурга та прилеглих населених пунктів.

Згодом стало відомо, що спалахнула пожежа на об’єкті Міноборони РФ у Ленінградській області, проводиться часткова евакуація.

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