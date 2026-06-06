УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9046 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
2 020 14

Уражено пункт базування "Кронштадт", арсенал і нафтову інфраструктуру в Ленінградській області, - Генштаб

удари по ленінградській області

5 червня та в ніч на 6 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих військових та логістичних об'єктів російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари по Ленінградській області

Як зазначається, на території Ленінградської області РФ уражено пункт базування "Кронштадт" (Санкт-Петербург, РФ). На території об'єкта зафіксовано вибухи, ступінь ураження уточнюється.

"Кронштадт" - є головним вузлом базування, ремонту та забезпечення кораблів Балтійського флоту в східній частині Балтики, а також прикриває морські підходи до Санкт-Петербурга.

  • Також уражено нафтобазу "Петергофская" (м. Ломоносов, Ленінградська область, рф). Зафіксовано влучання, вибух та займання на об'єкті.
  • Окрім того, завдано ураження по нафтовому терміналу "Несте" (м. Ломоносов, Ленінградська область, рф). Зафіксовано займання в районі терміналу, результати ураження уточнюються. Термінал є вузловим об'єктом розподілу нафтопродуктів (бензин, дизель) у північно-західному регіоні Росії. Одноразовий об'єм зберігання - 40 000 кубічних метрів світлих нафтопродуктів.
  • Уражено арсенал комплексу зберігання ракетного озброєння, боєприпасів та військового майна 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення (смт Большая Іжора, Ленінградська область, рф). Зафіксовано вибухи на території об'єкта, вторинну детонацію та пожежу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські сили атакували арсенал ВМФ РФ, базу в Кронштадті та нафтобазу в Краснодарському краї, - СБУ

Інші ураження

  • Серед іншого уражено нафтобазу "Усть-Лабінськ" (Краснодарський край, РФ) - на території об'єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження та завдані збитки уточнюються.
  • Нафтобаза "Усть-Лабінськ" є важливим тиловим вузлом зберігання та розподілу паливно-мастильних матеріалів. Через залізничну інфраструктуру Краснодарського краю вона безпосередньо задіяна у забезпеченні пальним угруповань російських військ на Південному та Східному напрямках.
  • Українські воїни також били по командно-спостережному пункту підрозділу противника в районі Малинівки (Бєлгородська область, рф) та складу матеріально-технічних засобів у районі Караїчного Луганської області.
  • Уражено і пункти управління БпЛА противника в районах Воскресенки та Одрадного Донецької області, а також Новофедорівки та Залізничного Запорізької області.
  • Завдано ударів по районах зосередження особового складу противника поблизу Покровська та Родинського Донецької області, Петропавлівки на Харківщині, а також Тьоткіного та Анатоліївки Курської області (РФ).

"Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - наголошують у Генштабі.

Також читайте: Атака дронів на Ленінградську область: спалахнула пожежа на об’єкті Міноборони РФ, проводиться часткова евакуація

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 червня безпілотники атакували російські регіони та окуповані території. Після масованої атаки БпЛА спалахнули нафтобази в Краснодарському краї та на окупованій Донеччині.
  • Також повідомляється про удари по портовій інфраструктурі.
  • Одним із головних напрямків атаки стала Ленінградська область. Місцеві жителі повідомляли про проліт ударних безпілотників на низьких висотах у районі Санкт-Петербурга та прилеглих населених пунктів.
  • Згодом стало відомо, що спалахнула пожежа на об’єкті Міноборони РФ у Ленінградській області, проводиться часткова евакуація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін побідкався на "певну шкоду" від атак ЗСУ: "Росія посилюватиме безпеку"

Автор: 

Генштаб ЗС (8451) Ленінградська область (45) Удари по РФ (1008) Краснодарський край РФ (67)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Дуже добра новина, смерть рашиським окупантам. Слава ССО !
показати весь коментар
06.06.2026 14:51 Відповісти
+8
Героям Украни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
06.06.2026 15:01 Відповісти
+8
Ждет Ватостопаль
Ждет Камчатка,
А Кроншдат вже дождався!
показати весь коментар
06.06.2026 15:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На два раніше не могли?
показати весь коментар
06.06.2026 14:44 Відповісти
Тебе забули спитати.
показати весь коментар
06.06.2026 14:47 Відповісти
Розтягують задоволення... Щоб кацапня, кожний вечір, лягаючи спати, думала: "Кагда и куда севодня прилетит?". Більше страждань, часом, приносить не сама біда, а її очікування..."
показати весь коментар
06.06.2026 14:57 Відповісти
Це ще добре, що цю операцію зеленський не злив самозванному, як і про ваогнерівців!!
показати весь коментар
06.06.2026 15:05 Відповісти
Дуже добра новина, смерть рашиським окупантам. Слава ССО !
показати весь коментар
06.06.2026 14:51 Відповісти
Молодець зе!
показати весь коментар
06.06.2026 14:58 Відповісти
А воно сюди яким боком?
показати весь коментар
06.06.2026 15:04 Відповісти
просто поспішів подякувати за відеозвіт, який буде тільки ввечері.
показати весь коментар
06.06.2026 16:10 Відповісти
Міндіч йому теж дякує
показати весь коментар
06.06.2026 16:27 Відповісти
Героям Украни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
06.06.2026 15:01 Відповісти
Ждет Ватостопаль
Ждет Камчатка,
А Кроншдат вже дождався!
показати весь коментар
06.06.2026 15:03 Відповісти
"У Расії нєт граніц" (в.в.хуйло)
Дякуємо, ми давно все зрозуміли, тому і отримайте українськи "подарунки" без митного оподаткування. "Движуха", фулі вам ще "нада".
показати весь коментар
06.06.2026 15:37 Відповісти
жаль ПМЕФ далеченько від 15-го арсеналу ВМФ - 50 кілометрів. Гості можуть не почути вторинної детонації.
показати весь коментар
06.06.2026 16:08 Відповісти
 
 