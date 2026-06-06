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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Атака дронів на Ленінградську область: спалахнула пожежа на об’єкті Міноборони РФ, проводиться часткова евакуація

Ленінградську область атакували дрони

У Ломоносовському районі Ленінградської області РФ оголосили часткову евакуацію населення після атаки безпілотників.

Про це заявив губернатор російського регіону Олександр Дрозденко, інформує Цензор.НЕТ

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Деталі

"У Ломоносовському районі на об’єкті Міністерства оборони виникла пожежа. Створено тимчасовий оперативний штаб для контролю та управління ситуацією в Ломоносовському районі. Ухвалено рішення про часткову евакуацію мешканців із зони поблизу осередку займання - цей захід є тимчасовим, сподіваюся, що протягом кількох годин усі зможуть повернутися до своїх домівок. Ситуація перебуває під контролем", - запевнив російський чиновник.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 червня безпілотники атакували російські регіони та окуповані території. Після масованої атаки БпЛА спалахнули нафтобази в Краснодарському краї та на окупованій Донеччині.
  • Також повідомляється про удари по портовій інфраструктурі.
  • Одним із головних напрямків атаки стала Ленінградська область. Місцеві жителі повідомляли про проліт ударних безпілотників на низьких висотах у районі Санкт-Петербурга та прилеглих населених пунктів.

Також читайте: Уражено ворожий корвет у Кронштадті, - Генштаб

Автор: 

Ленінградська область (45) дрони (8356) Удари по РФ (1003)
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Топ коментарі
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Три роки тому русня підірвала Каховську ГЕС, спричинивши одну з найбільших екологічних катастроф XXI століття. Ми тоді працювали на Херсонському напрямку і бачили це на власні очі. Тисячі сімей враз залишилися без дому, а тварини гинули, не розуміючи, куди їм тікати від води.

Жодна Грета Тунберг не приїхала рятувати природу в наш край, а Організація Об'єднаних Націй не зробила нічого, щоб гідно засудити цей злочин проти нашої природи.

Прошу сьогодні згадати всіх, хто загинув у ті дні, рятуючи людей і тварин від цієї біди.
ТГ Позивний Каппа
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06.06.2026 11:16 Відповісти
+6
Агов, чЛенінбургці, яка вона, війна, з власного віконця, а не з екрана телевізора? До смаку?
А попереду у вас ще зима. А ЗСУ ще і не почили.
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06.06.2026 11:20 Відповісти
+6
Надіюся - якась база ***********. Евакуація робиться, частіше всього, в таких випадках...
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06.06.2026 11:20 Відповісти
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Три роки тому русня підірвала Каховську ГЕС, спричинивши одну з найбільших екологічних катастроф XXI століття. Ми тоді працювали на Херсонському напрямку і бачили це на власні очі. Тисячі сімей враз залишилися без дому, а тварини гинули, не розуміючи, куди їм тікати від води.

Жодна Грета Тунберг не приїхала рятувати природу в наш край, а Організація Об'єднаних Націй не зробила нічого, щоб гідно засудити цей злочин проти нашої природи.

Прошу сьогодні згадати всіх, хто загинув у ті дні, рятуючи людей і тварин від цієї біди.
ТГ Позивний Каппа
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06.06.2026 11:16 Відповісти
ООН нажаль це просто бізнесструктура, яка ніякої користі не несе в плані регулювання конфліктів, для нас хіба з них користь, що зернові купляють і поставляють в бідні країни.

Її давно необхідно розформувати і перетворити в якийсь фонд допомоги та і все.
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06.06.2026 11:23 Відповісти
Сама побудова Каховської дамби урядом СССР стала найбільшою екологічною та етнічною катастрофою.
Під воду тоді пішла не одна Дніпровська Січ та пам'ятки української культури... затопило плодючі землі та були виселені тисячі якщо не десятки тисяч українців з їх земель.
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06.06.2026 11:58 Відповісти
А що саме в тому районі уразили, не повідомдяють?
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06.06.2026 11:18 Відповісти
Надіюся - якась база ***********. Евакуація робиться, частіше всього, в таких випадках...
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06.06.2026 11:20 Відповісти
Було б добре якби виробництво чогось, там багато заводів оборонних в тому числі з вибуховими речовинами.
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06.06.2026 11:26 Відповісти
https://www.google.com/maps/@59.8101545,29.9908128,2546m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D загляни сюди
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06.06.2026 11:26 Відповісти
ГШ згодон відзвітують. Трохі зачекаємо.
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06.06.2026 11:21 Відповісти
https://www.google.com/maps/@59.8101545,29.9908128,2546m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Спробую поставити на Горбунки...щось вони мені сподобались
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06.06.2026 11:25 Відповісти
15-й арсенал ГРАУ (або 15-й арсенал ВМФ, в/ч 81263, раніше в/ч 69233) - це російська військова база, яка розташована в селищі Велика Іжора Ломоносовського району Ленінградської області
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06.06.2026 11:26 Відповісти
Значить, я вгадав...
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06.06.2026 11:41 Відповісти
А це значить, що ні про які "декілька годин" не йдеться
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06.06.2026 13:18 Відповісти
Та які там "кілька годин"... Вони будуть вичікувать, поки там все не вигорить, перестануть вибухать **********, та останні струмочки диму перестануть підніматься над згарищем. Хіба що заженуть туди пожежні танки, щоб розділить та ізолювать "осередки загоряння"...
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06.06.2026 13:36 Відповісти
Судячи з опису об'єкту - це "від тижня". Там таки, є чому горіти
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06.06.2026 13:44 Відповісти
Тоді важливо, щоб до ПМЕФ-2026 долітали хоча би звуки, і була хороша видимість. Там по прямій ~40км....
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06.06.2026 11:54 Відповісти
Агов, чЛенінбургці, яка вона, війна, з власного віконця, а не з екрана телевізора? До смаку?
А попереду у вас ще зима. А ЗСУ ще і не почили.
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06.06.2026 11:20 Відповісти
Ну теперь можно сказать с почином 😁
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06.06.2026 11:34 Відповісти
Хочу побачити пропагандоныв.
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06.06.2026 11:24 Відповісти
Евакуацыя? Добре куярнули.
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06.06.2026 11:25 Відповісти
евакуація "братєв" до Кабзона
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06.06.2026 11:28 Відповісти
https://t.me/voynareal/137747 ❗️ Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати - Зеленський Президент додав, що наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга - до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. Це важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР.
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06.06.2026 11:30 Відповісти
все карошо прекрасная пуйла
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06.06.2026 11:32 Відповісти
"Часткова евакуація" правдиво звучить, евакуація по частинах кацапів.
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06.06.2026 11:33 Відповісти
... ...
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06.06.2026 11:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FeVR_O9axjQ
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06.06.2026 12:06 Відповісти
 
 