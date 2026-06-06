Атака дронів на Ленінградську область: спалахнула пожежа на об’єкті Міноборони РФ, проводиться часткова евакуація

У Ломоносовському районі Ленінградської області РФ оголосили часткову евакуацію населення після атаки безпілотників.

Про це заявив губернатор російського регіону Олександр Дрозденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"У Ломоносовському районі на об’єкті Міністерства оборони виникла пожежа. Створено тимчасовий оперативний штаб для контролю та управління ситуацією в Ломоносовському районі. Ухвалено рішення про часткову евакуацію мешканців із зони поблизу осередку займання - цей захід є тимчасовим, сподіваюся, що протягом кількох годин усі зможуть повернутися до своїх домівок. Ситуація перебуває під контролем", - запевнив російський чиновник.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 червня безпілотники атакували російські регіони та окуповані території. Після масованої атаки БпЛА спалахнули нафтобази в Краснодарському краї та на окупованій Донеччині.

Також повідомляється про удари по портовій інфраструктурі.

Одним із головних напрямків атаки стала Ленінградська область. Місцеві жителі повідомляли про проліт ударних безпілотників на низьких висотах у районі Санкт-Петербурга та прилеглих населених пунктів.

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