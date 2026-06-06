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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Атака дронов на Ленинградскую область: вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ, проводится частичная эвакуация

Ленинградскую область атаковали дроны

В Ломоносовском районе Ленинградской области РФ объявили о частичной эвакуации населения после атаки беспилотников.

Об этом заявил губернатор российского региона Александр Дрозденко, сообщает Цензор.НЕТ

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Детали

"В Ломоносовском районе на объекте Министерства обороны возник пожар. Создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны вблизи очага возгорания - эта мера является временной, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома. Ситуация находится под контролем", - заверил российский чиновник.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня беспилотники атаковали российские регионы и оккупированные территории. После массированной атаки БПЛА загорелись нефтебазы в Краснодарском крае и на оккупированной Донецкой области.
  • Также сообщается об ударах по портовой инфраструктуре.
  • Одним из главных направлений атаки стала Ленинградская область. Местные жители сообщали о пролете ударных беспилотников на низких высотах в районе Санкт-Петербурга и прилегающих населенных пунктов.

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Автор: 

Ленинградская область (43) дроны (7293) Удары по РФ (998)
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Топ комментарии
+17
Три роки тому русня підірвала Каховську ГЕС, спричинивши одну з найбільших екологічних катастроф XXI століття. Ми тоді працювали на Херсонському напрямку і бачили це на власні очі. Тисячі сімей враз залишилися без дому, а тварини гинули, не розуміючи, куди їм тікати від води.

Жодна Грета Тунберг не приїхала рятувати природу в наш край, а Організація Об'єднаних Націй не зробила нічого, щоб гідно засудити цей злочин проти нашої природи.

Прошу сьогодні згадати всіх, хто загинув у ті дні, рятуючи людей і тварин від цієї біди.
ТГ Позивний Каппа
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06.06.2026 11:16 Ответить
+6
Агов, чЛенінбургці, яка вона, війна, з власного віконця, а не з екрана телевізора? До смаку?
А попереду у вас ще зима. А ЗСУ ще і не почили.
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06.06.2026 11:20 Ответить
+5
Надіюся - якась база ***********. Евакуація робиться, частіше всього, в таких випадках...
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06.06.2026 11:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Три роки тому русня підірвала Каховську ГЕС, спричинивши одну з найбільших екологічних катастроф XXI століття. Ми тоді працювали на Херсонському напрямку і бачили це на власні очі. Тисячі сімей враз залишилися без дому, а тварини гинули, не розуміючи, куди їм тікати від води.

Жодна Грета Тунберг не приїхала рятувати природу в наш край, а Організація Об'єднаних Націй не зробила нічого, щоб гідно засудити цей злочин проти нашої природи.

Прошу сьогодні згадати всіх, хто загинув у ті дні, рятуючи людей і тварин від цієї біди.
ТГ Позивний Каппа
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06.06.2026 11:16 Ответить
ООН нажаль це просто бізнесструктура, яка ніякої користі не несе в плані регулювання конфліктів, для нас хіба з них користь, що зернові купляють і поставляють в бідні країни.

Її давно необхідно розформувати і перетворити в якийсь фонд допомоги та і все.
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06.06.2026 11:23 Ответить
Сама побудова Каховської дамби урядом СССР стала найбільшою екологічною та етнічною катастрофою.
Під воду тоді пішла не одна Дніпровська Січ та пам'ятки української культури... затопило плодючі землі та були виселені тисячі якщо не десятки тисяч українців з їх земель.
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06.06.2026 11:58 Ответить
А що саме в тому районі уразили, не повідомдяють?
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06.06.2026 11:18 Ответить
Надіюся - якась база ***********. Евакуація робиться, частіше всього, в таких випадках...
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06.06.2026 11:20 Ответить
Було б добре якби виробництво чогось, там багато заводів оборонних в тому числі з вибуховими речовинами.
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06.06.2026 11:26 Ответить
https://www.google.com/maps/@59.8101545,29.9908128,2546m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D загляни сюди
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06.06.2026 11:26 Ответить
ГШ згодон відзвітують. Трохі зачекаємо.
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06.06.2026 11:21 Ответить
https://www.google.com/maps/@59.8101545,29.9908128,2546m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Спробую поставити на Горбунки...щось вони мені сподобались
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06.06.2026 11:25 Ответить
15-й арсенал ГРАУ (або 15-й арсенал ВМФ, в/ч 81263, раніше в/ч 69233) - це російська військова база, яка розташована в селищі Велика Іжора Ломоносовського району Ленінградської області
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06.06.2026 11:26 Ответить
Значить, я вгадав...
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06.06.2026 11:41 Ответить
Тоді важливо, щоб до ПМЕФ-2026 долітали хоча би звуки, і була хороша видимість. Там по прямій ~40км....
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06.06.2026 11:54 Ответить
Агов, чЛенінбургці, яка вона, війна, з власного віконця, а не з екрана телевізора? До смаку?
А попереду у вас ще зима. А ЗСУ ще і не почили.
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06.06.2026 11:20 Ответить
Ну теперь можно сказать с почином 😁
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06.06.2026 11:34 Ответить
Хочу побачити пропагандоныв.
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06.06.2026 11:24 Ответить
Евакуацыя? Добре куярнули.
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06.06.2026 11:25 Ответить
евакуація "братєв" до Кабзона
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06.06.2026 11:28 Ответить
https://t.me/voynareal/137747 ❗️ Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати - Зеленський Президент додав, що наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга - до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. Це важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР.
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06.06.2026 11:30 Ответить
все карошо прекрасная пуйла
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06.06.2026 11:32 Ответить
"Часткова евакуація" правдиво звучить, евакуація по частинах кацапів.
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06.06.2026 11:33 Ответить
... ...
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06.06.2026 11:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FeVR_O9axjQ
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06.06.2026 12:06 Ответить
 
 