Атака дронов на Ленинградскую область: вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ, проводится частичная эвакуация
В Ломоносовском районе Ленинградской области РФ объявили о частичной эвакуации населения после атаки беспилотников.
Об этом заявил губернатор российского региона Александр Дрозденко, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
"В Ломоносовском районе на объекте Министерства обороны возник пожар. Создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны вблизи очага возгорания - эта мера является временной, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома. Ситуация находится под контролем", - заверил российский чиновник.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня беспилотники атаковали российские регионы и оккупированные территории. После массированной атаки БПЛА загорелись нефтебазы в Краснодарском крае и на оккупированной Донецкой области.
- Также сообщается об ударах по портовой инфраструктуре.
- Одним из главных направлений атаки стала Ленинградская область. Местные жители сообщали о пролете ударных беспилотников на низких высотах в районе Санкт-Петербурга и прилегающих населенных пунктов.
Топ комментарии
+17 Владимир Николенко #234291
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+6 Старый зольдат
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+5 Яр Холодний
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Жодна Грета Тунберг не приїхала рятувати природу в наш край, а Організація Об'єднаних Націй не зробила нічого, щоб гідно засудити цей злочин проти нашої природи.
Прошу сьогодні згадати всіх, хто загинув у ті дні, рятуючи людей і тварин від цієї біди.
ТГ Позивний Каппа
Її давно необхідно розформувати і перетворити в якийсь фонд допомоги та і все.
Під воду тоді пішла не одна Дніпровська Січ та пам'ятки української культури... затопило плодючі землі та були виселені тисячі якщо не десятки тисяч українців з їх земель.
А попереду у вас ще зима. А ЗСУ ще і не почили.