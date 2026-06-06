Атака дронов на Ленинградскую область: вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ, проводится частичная эвакуация

В Ломоносовском районе Ленинградской области РФ объявили о частичной эвакуации населения после атаки беспилотников.

Об этом заявил губернатор российского региона Александр Дрозденко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

"В Ломоносовском районе на объекте Министерства обороны возник пожар. Создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны вблизи очага возгорания - эта мера является временной, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома. Ситуация находится под контролем", - заверил российский чиновник.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня беспилотники атаковали российские регионы и оккупированные территории. После массированной атаки БПЛА загорелись нефтебазы в Краснодарском крае и на оккупированной Донецкой области.

Также сообщается об ударах по портовой инфраструктуре.

Одним из главных направлений атаки стала Ленинградская область. Местные жители сообщали о пролете ударных беспилотников на низких высотах в районе Санкт-Петербурга и прилегающих населенных пунктов.

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