Українські сили атакували арсенал ВМФ РФ, базу в Кронштадті та нафтобазу в Краснодарському краї, - СБУ

Підрозділи СБУ, ЗСУ та ГУР уразили 15-й арсенал ВМФ РФ, Кронштадтську військово-морську базу та нафтобазу "Усть-Лабінськ". Виведення цих об’єктів з ладу ускладнює логістику та забезпечення російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, воїни "Альфи" СБУ спільно із Збройними силами України та ГУР МО завдали ударів по низці важливих військових і логістичних об’єктів на території РФ. Зокрема, по 15-му арсеналу ВМФ РФ у Ленінградській області, Кронштадтській військово-морській базі та нафтобазі "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після успішної атаки на склади 15-го арсеналу ВМФ РФ там спостерігаються пожежа та вторинна детонація. На об’єкті зберігаються ракети та боєприпаси. У місцевих чатах повідомляють про можливу евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Також зафіксовано займання в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу.



"Усі ці військові об’єкти забезпечують діяльність корабельного угруповання ворога в Балтійському морі.

На території нафтобази "Усть-Лабінськ" зафіксовано низку вибухів, після яких розпочалася масштабна пожежа. Вогнем охоплено щонайменше три резервуари з нафтопродуктами. Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках.

"Такого роду спецоперації послаблюють Балтійський флот ворога. Уражені об’єкти використовуються для зберігання боєприпасів, ремонту та забезпечення бойової діяльності кораблів. Їх виведення з ладу ускладнює логістику противника, знижує боєготовність флоту та обмежує можливості росії діяти в Балтійському регіоні", - додали в СБУ.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 червня безпілотники атакували російські регіони та окуповані території. Після масованої атаки БпЛА спалахнули нафтобази в Краснодарському краї та на окупованій Донеччині.

Також повідомляється про удари по портовій інфраструктурі.

Одним із головних напрямків атаки стала Ленінградська область. Місцеві жителі повідомляли про проліт ударних безпілотників на низьких висотах у районі Санкт-Петербурга та прилеглих населених пунктів.

Згодом стало відомо, що спалахнула пожежа на об’єкті Міноборони РФ у Ленінградській області, проводиться часткова евакуація.

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