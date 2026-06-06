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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Украинские силы атаковали арсенал ВМФ РФ, базу в Кронштадте и нефтебазу в Краснодарском крае, - СБУ

Украинские силы атаковали арсенал ВМФ РФ, базу в Кронштадте и нефтебазу

Подразделения СБУ, ВСУ и ГУР нанесли удар по 15-му арсеналу ВМФ РФ, Кронштадтской военно-морской базе и нефтебазе "Усть-Лабинск". Вывод этих объектов из строя затрудняет логистику и снабжение российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Выполняя задачи, поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским, бойцы "Альфы" СБУ совместно с Вооруженными силами Украины и ГУР МО нанесли удары по ряду важных военных и логистических объектов на территории РФ. В частности, по 15-му арсеналу ВМФ РФ в Ленинградской области, Кронштадтской военно-морской базе и нефтебазе "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после успешной атаки на склады 15-го арсенала ВМФ РФ там наблюдаются пожар и вторичная детонация. На объекте хранятся ракеты и боеприпасы. В местных чатах сообщают о возможной эвакуации жителей прилегающих населенных пунктов.

Также зафиксировано возгорание в районе Кронштадтской военно-морской базы и Кронштадтского морского завода.

"Все эти военные объекты обеспечивают деятельность корабельной группировки противника в Балтийском море.

На территории нефтебазы "Усть-Лабинск" зафиксирован ряд взрывов, после которых начался масштабный пожар. Огнем охвачено как минимум три резервуара с нефтепродуктами. Эта нефтебаза является важным тыловым узлом хранения и снабжения топливом российских войск на южном и восточном направлениях.

"Подобные спецоперации ослабляют Балтийский флот противника. Пораженные объекты используются для хранения боеприпасов, ремонта и обеспечения боевой деятельности кораблей. Их вывод из строя затрудняет логистику противника, снижает боеготовность флота и ограничивает возможности России действовать в Балтийском регионе", - добавили в СБУ.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня беспилотники атаковали российские регионы и оккупированные территории. После массированной атаки БПЛА загорелись нефтебазы в Краснодарском крае и на оккупированной Донецкой области.
  • Также сообщается об ударах по портовой инфраструктуре.
  • Одним из главных направлений атаки стала Ленинградская область. Местные жители сообщали о пролете ударных беспилотников на низких высотах в районе Санкт-Петербурга и прилегающих населенных пунктов.
  • Впоследствии стало известно, что вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ в Ленинградской области, проводится частичная эвакуация.

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СБУ (20743) ВСУ (7780) ГУР (812) Удары по РФ (998)
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@ (мова оригіналц):
"Есть ещё такая штука как "Ямальский "крест" - стратегический газотранспортный узел на юге Ямальского полуострова (неподалеку от поселка Пангоды в ЯНАО), где сходятся сразу 17 магистральных газопроводов высокого давления. Через него транспортируется 85% всего добываемого в РФ газа."

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06.06.2026 13:52 Ответить
То - на десерт ...
І до речі - "У Тюмені https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kronshtadt-i-skladi-vmf-rf-u-sankt-peterburzi-atakuvali-droni-detali-50613896.html сталася масштабна пожежа на Антипинському нафтопереробному заводі...
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06.06.2026 13:57 Ответить
Та що ж ви робите! Сьогодня ж, субота...
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06.06.2026 14:01 Ответить
То й що? Всі повинні шабат відзначати?
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06.06.2026 15:20 Ответить
 
 