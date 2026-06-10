Оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" горить після ракетної атаки на Чебоксари. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зранку 10 червня 2026 року у російських Чебоксарах лунають вибухи, місто перебуває під ракетною атакою.
Про це повідомив глава Чувашії Олег Ніколаєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Рано-вранці Чебоксари зазнали ракетної атаки. Наразі уточнюється кількість постраждалих, а також число пошкоджених об’єктів інфраструктури. Усі екстрені служби вже працюють на місцях. Вживаються необхідні заходи для забезпечення безпеки мешканців та підтримання громадського порядку", - звітує російський чиновник.
Що уражено?
Як інформує телеграм-канал ASTRA, завод "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах (Чуваська Республіка РФ) був атакований вранці 10 червня, повідомляє ASTRA з посиланням на відео та фото очевидців.
Що про підприємство відомо?
Підприємство "ВНИИР-Прогресс" виробляє для російської армії антени "Комета", які використовуються для захисту безпілотників ЗС РФ від українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Завод також займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів і антен для систем навігації ГЛОНАСС, GPS та Galileo, а також модулів типу "Комета". Ці компоненти застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, ракетах комплексів "Іскандер-М" і "Калібр", а також у модулях УМПК для авіабомб.
Зазначимо, що завод "ВНИИР-Прогресс" двічі потрапляв під атаку 5 травня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль