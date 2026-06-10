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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Куйбишевський НПЗ горить після атаки в Самарі. ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 10 червня 2026 року, було атаковано Самарську область РФ. Мешканці скаржились у соцмережах на численні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Перші деталі

Як зазначається, у ніч на 10 червня жителі Самарської області повідомили про вибухи. Губернатор регіону заявив про ракетну небезпеку.

Згідно з аналізом відео та фото очевидців, проведеним ASTRA, під атакою опинився Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, де виникла пожежа.

Також читайте: У Ленінградській області РФ досі горить арсенал ВМФ, пожежу видно з космосу, - росЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Горить нпз у Самарі
Горить нпз у Самарі
Горить нпз у Самарі
Горить нпз у Самарі
Горить нпз у Самарі

Підприємство є одним із найбільших об’єктів нафтової галузі регіону та входить до складу ПАТ "НК "Роснефть".

Що передувало?

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Куйбишевський НПЗ у РФ призупинив роботу після атаки дронів 28 серпня.

Читайте: Атака дронів на Ленінградську область: спалахнула пожежа на об’єкті Міноборони РФ, проводиться часткова евакуація

Автор: 

безпілотник БпЛА (5954) НПЗ (1007) Самара (22) Удари по РФ (1013)
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Але хто би міг подумати, скільки у кацапів "одних з найбільших" підприємств....🤔🤔
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10.06.2026 06:36 Відповісти
" Нам етат куйбьішевскій нпз в самарє і нах*й нє нужон"
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10.06.2026 06:50 Відповісти
Забайпасіруйтє завод 😁
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10.06.2026 06:52 Відповісти
це все із за префікса Куй
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10.06.2026 06:57 Відповісти
У російських Чебоксарах, імовірно, чергової ракетної атаки зазнав оборонний завод "Прогрес"
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10.06.2026 07:00 Відповісти
Глава Чувашии:
«Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры.Все экстренные службы уже работают на местах. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка».

https://t.me/astrapress/115213 https://t.me/astrapress/115213
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10.06.2026 07:01 Відповісти
чуваки у шоці
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10.06.2026 07:02 Відповісти
Кожний ранок починається з приємних новин
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10.06.2026 07:02 Відповісти
 
 