Куйбышевский НПЗ горит после атаки в Самаре. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на среду, 10 июня 2026 года, был атакованСамарская область РФ. Жители жаловались в соцсетях на многочисленные взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

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Первые подробности

Как отмечается, в ночь на 10 июня жители Самарской области сообщили о взрывах. Губернатор региона заявил о ракетной опасности.

Согласно анализу видео и фото очевидцев, проведенному ASTRA, под атакой оказался Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре, где возник пожар.

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Предприятие является одним из крупнейших объектов нефтяной отрасли региона и входит в состав ПАО "НК "Роснефть".

Что предшествовало?

Ранее российские СМИ сообщали, что Куйбышевский НПЗ в РФ приостановил работу после атаки дронов 28 августа.

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