Куйбышевский НПЗ горит после атаки в Самаре. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на среду, 10 июня 2026 года, был атакованСамарская область РФ. Жители жаловались в соцсетях на многочисленные взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Первые подробности
Как отмечается, в ночь на 10 июня жители Самарской области сообщили о взрывах. Губернатор региона заявил о ракетной опасности.
Согласно анализу видео и фото очевидцев, проведенному ASTRA, под атакой оказался Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре, где возник пожар.
Предприятие является одним из крупнейших объектов нефтяной отрасли региона и входит в состав ПАО "НК "Роснефть".
Что предшествовало?
Ранее российские СМИ сообщали, что Куйбышевский НПЗ в РФ приостановил работу после атаки дронов 28 августа.
Топ комментарии
+6 Олександр #581937
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+5 Roman Romal
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+5 Sergii #613470
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Але хто би міг подумати, скільки у кацапів "одних з найбільших" підприємств....🤔🤔
«Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры.Все экстренные службы уже работают на местах. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка».
https://t.me/astrapress/115213 https://t.me/astrapress/115213