РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Атака дронов на регионы РФ
3 936 10

Куйбышевский НПЗ горит после атаки в Самаре. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на среду, 10 июня 2026 года, был атакованСамарская область РФ. Жители жаловались в соцсетях на многочисленные взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

Как отмечается, в ночь на 10 июня жители Самарской области сообщили о взрывах. Губернатор региона заявил о ракетной опасности.

Согласно анализу видео и фото очевидцев, проведенному ASTRA, под атакой оказался Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре, где возник пожар.

Читайте также: В Ленинградской области РФ до сих пор горит арсенал ВМФ, пожар виден из космоса, - росСМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Горит НПЗ в Самаре
Горит НПЗ в Самаре
Горит НПЗ в Самаре
Горит НПЗ в Самаре
Горит НПЗ в Самаре

Предприятие является одним из крупнейших объектов нефтяной отрасли региона и входит в состав ПАО "НК "Роснефть".

Что предшествовало?

Ранее российские СМИ сообщали, что Куйбышевский НПЗ в РФ приостановил работу после атаки дронов 28 августа.

Читайте: Атака дронов на Ленинградскую область: вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ, проводится частичная эвакуация

Автор: 

беспилотник (5302) НПЗ (521) Самара (23) Удары по РФ (1007)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Кожний ранок починається з приємних новин
показать весь комментарий
10.06.2026 07:02 Ответить
+5
++
Але хто би міг подумати, скільки у кацапів "одних з найбільших" підприємств....🤔🤔
показать весь комментарий
10.06.2026 06:36 Ответить
+5
" Нам етат куйбьішевскій нпз в самарє і нах*й нє нужон"
показать весь комментарий
10.06.2026 06:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
++
Але хто би міг подумати, скільки у кацапів "одних з найбільших" підприємств....🤔🤔
показать весь комментарий
10.06.2026 06:36 Ответить
" Нам етат куйбьішевскій нпз в самарє і нах*й нє нужон"
показать весь комментарий
10.06.2026 06:50 Ответить
Забайпасіруйтє завод 😁
показать весь комментарий
10.06.2026 06:52 Ответить
це все із за префікса Куй
показать весь комментарий
10.06.2026 06:57 Ответить
У російських Чебоксарах, імовірно, чергової ракетної атаки зазнав оборонний завод "Прогрес"
показать весь комментарий
10.06.2026 07:00 Ответить
Глава Чувашии:
«Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры.Все экстренные службы уже работают на местах. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка».

https://t.me/astrapress/115213 https://t.me/astrapress/115213
показать весь комментарий
10.06.2026 07:01 Ответить
чуваки у шоці
показать весь комментарий
10.06.2026 07:02 Ответить
Кожний ранок починається з приємних новин
показать весь комментарий
10.06.2026 07:02 Ответить
Москва спить завжди.
показать весь комментарий
10.06.2026 07:29 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2026 07:44 Ответить
 
 