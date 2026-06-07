В Ленинградской области РФ до сих пор горит арсенал ВМФ, пожар виден из космоса, - росСМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В результате атаки украинских дронов на Ленинградскую область РФ 6 июня начались пожары на арсенале российского ВМФ в Ломоносовском районе. Пожары охватили территорию площадью около 1,5 квадратных километра. Пожар виден даже из космоса.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, публикуя спутниковые снимки, подтверждающие пожары на складах 15-го арсенала ВМФ РФ в поселке Великая Ижора, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно об этом арсенале?

15-й арсенал ВМФ РФ - крупный военно-морской склад боеприпасов Балтийского флота. Он был основан в 1930-х годах как склад морских боеприпасов ЧБФ (Краснознаменного Балтийского флота).

Строился как защищенная база хранения боеприпасов с подземной инфраструктурой. В советский период был одним из ключевых арсеналов Балтийского флота.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что прошлой ночью украинские дроны атаковали арсеналы ВМФ врага в Ленинградской области и базу в Кронштадте.

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