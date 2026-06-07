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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В Ленинградской области РФ до сих пор горит арсенал ВМФ, пожар виден из космоса, - росСМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В результате атаки украинских дронов на Ленинградскую область РФ 6 июня начались пожары на арсенале российского ВМФ в Ломоносовском районе. Пожары охватили территорию площадью около 1,5 квадратных километра. Пожар виден даже из космоса.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, публикуя спутниковые снимки, подтверждающие пожары на складах 15-го арсенала ВМФ РФ в поселке Великая Ижора, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно об этом арсенале? 

15-й арсенал ВМФ РФ - крупный военно-морской склад боеприпасов Балтийского флота. Он был основан в 1930-х годах как склад морских боеприпасов ЧБФ (Краснознаменного Балтийского флота).

Строился как защищенная база хранения боеприпасов с подземной инфраструктурой. В советский период был одним из ключевых арсеналов Балтийского флота.

Спутниковые фото пожара в Ленинградской области

Спутниковые фото пожара в Ленинградской области

Спутниковые фото пожара в Ленинградской области

Смотрите также: Атакованы арсеналы ВМФ РФ в Ленинградской области, база в Кронштадте и нефтебаза в Краснодарском крае, - Зеленский. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что прошлой ночью украинские дроны атаковали арсеналы ВМФ врага в Ленинградской области и базу в Кронштадте.

Читайте также: Поражен пункт базирования "Кронштадт", арсенал и нефтяную инфраструктуру в Ленинградской области, — Генштаб

Автор: 

ВМФ РФ (176) Ленинградская область (47) пожар (6032)
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Топ комментарии
+6
Та то вугілля загорілося та димить. ***** ж брехати не буде
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07.06.2026 17:28 Ответить
+4
Чудовий салют, з приводу завершення економічного форуму на расії...
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07.06.2026 17:31 Ответить
+2
іжорци нєдоумєвают - за что?
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07.06.2026 17:29 Ответить
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Та то вугілля загорілося та димить. ***** ж брехати не буде
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07.06.2026 17:28 Ответить
А хлопки бавовну чути?
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07.06.2026 17:29 Ответить
іжорци нєдоумєвают - за что?
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07.06.2026 17:29 Ответить
так надо
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07.06.2026 17:35 Ответить
Чудовий салют, з приводу завершення економічного форуму на расії...
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07.06.2026 17:31 Ответить
кажи просто Вова
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07.06.2026 17:35 Ответить
ху*лу на бумажках принесли отчет, он его и цитирует.
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07.06.2026 17:44 Ответить
В ТГ з'явилося свіже відео палаючої нафтобази в Усть-Лабінську на Кубані.
(два дні вже горить)
Красівоє...
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07.06.2026 17:47 Ответить
https://t.me/voynareal/137795 Пляжі Адлєра в Краснодарському краю перетворюються на військові бази - замість лежаків тепер кулемети серед відпочиваючих.
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07.06.2026 17:49 Ответить
А навіщо там кулемети? 🤔😁
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07.06.2026 18:07 Ответить
який канал ?
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07.06.2026 17:51 Ответить
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07.06.2026 17:59 Ответить
Це не останній)
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07.06.2026 17:47 Ответить
 
 