В Ленинградской области РФ до сих пор горит арсенал ВМФ, пожар виден из космоса, - росСМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
В результате атаки украинских дронов на Ленинградскую область РФ 6 июня начались пожары на арсенале российского ВМФ в Ломоносовском районе. Пожары охватили территорию площадью около 1,5 квадратных километра. Пожар виден даже из космоса.
Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, публикуя спутниковые снимки, подтверждающие пожары на складах 15-го арсенала ВМФ РФ в поселке Великая Ижора, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно об этом арсенале?
15-й арсенал ВМФ РФ - крупный военно-морской склад боеприпасов Балтийского флота. Он был основан в 1930-х годах как склад морских боеприпасов ЧБФ (Краснознаменного Балтийского флота).
Строился как защищенная база хранения боеприпасов с подземной инфраструктурой. В советский период был одним из ключевых арсеналов Балтийского флота.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что прошлой ночью украинские дроны атаковали арсеналы ВМФ врага в Ленинградской области и базу в Кронштадте.
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хлопкибавовну чути?
(два дні вже горить)
Красівоє...