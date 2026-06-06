Атакованы арсеналы ВМФ РФ в Ленинградской области, база в Кронштадте и нефтебаза в Краснодарском крае, - Зеленский

Прошлой ночью украинские дроны нанесли удары по арсеналам ВМФ противника в Ленинградской области и по базе в Кронштадте.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали от Зеленского

"Эту войну пора заканчивать. Но российский руководитель хочет воевать. Поэтому действуют украинские санкции за эту агрессию. Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга - до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте. А также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров до Краснодарского региона и нанесли удар по нефтебазе. Важные результаты совместной работы воинов ВСУ, СБУ и ГУР. России нужно завершать свою войну и прекращать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины получат справедливый ответ. Спасибо нашим воинам за меткость", - подчеркнул глава государства.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня беспилотники атаковали российские регионы и оккупированные территории. После массированной атаки БПЛА загорелись нефтебазы в Краснодарском крае и на оккупированной Донецкой области.

Также сообщается об ударах по портовой инфраструктуре.

Одним из главных направлений атаки стала Ленинградская область. Местные жители сообщали о пролете ударных беспилотников на низких высотах в районе Санкт-Петербурга и прилегающих населенных пунктов.

Впоследствии стало известно, что вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ в Ленинградской области, проводится частичная эвакуация

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