Атакованы арсеналы ВМФ РФ в Ленинградской области, база в Кронштадте и нефтебаза в Краснодарском крае, - Зеленский
Прошлой ночью украинские дроны нанесли удары по арсеналам ВМФ противника в Ленинградской области и по базе в Кронштадте.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Детали от Зеленского
"Эту войну пора заканчивать. Но российский руководитель хочет воевать. Поэтому действуют украинские санкции за эту агрессию. Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга - до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте. А также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров до Краснодарского региона и нанесли удар по нефтебазе. Важные результаты совместной работы воинов ВСУ, СБУ и ГУР. России нужно завершать свою войну и прекращать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины получат справедливый ответ. Спасибо нашим воинам за меткость", - подчеркнул глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня беспилотники атаковали российские регионы и оккупированные территории. После массированной атаки БПЛА загорелись нефтебазы в Краснодарском крае и на оккупированной Донецкой области.
- Также сообщается об ударах по портовой инфраструктуре.
- Одним из главных направлений атаки стала Ленинградская область. Местные жители сообщали о пролете ударных беспилотников на низких высотах в районе Санкт-Петербурга и прилегающих населенных пунктов.
- Впоследствии стало известно, что вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ в Ленинградской области, проводится частичная эвакуация
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Агния Барто, "Володин портрет", 1957 г.
Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
Портрет Володей
Сколько в мире есть Володей -
всё спортивные ребята,
в шалаше живут по году
и дзюдо применят складно!
Только, что о них мы знаем?
Только то, что о них снимают!
Перед листом направив би тисяч три по москві і дивись пуйло б саме попросило миру.
Накопичення йде в офшори..
Зезиденту питання - Хто такий "Вова"?
Всі й так знають, але всеж скажи, Вова..
"Список уничтоженного только что вооружения 15-го арсенала ВМФ РФ (Лебяжье, для Балтийского флота):
• Крылатые ракеты «Калибр» (3М-14К/3М-54К, Калибр-НК/ПЛ) -контейнеры/пакеты для надводных кораблей и подлодок (Буян-М, Каракурт, Варшавянка и др.). Возможное количество: десятки - сотни единиц (в транспортно-пусковых контейнерах).
• Торпеды 533 мм (УГСТ «Физик», УЭТ-1, ТЭСТ-71, СЭТ-65, 53-65К и др.) - универсальные и противолодочные.
Возможное количество: сотни единиц.
• Торпеды 650 мм (65-76 «Кит» и модификации) - тяжелые противокорабельные. Возможное количество: десятки - сотни.
• Морские мины (МДМ-1/2/5 донные, ПМК-2, МДМ, якорные, самотранспортирующиеся МДС/СМДМ) - противолодочные и противокорабельные. Возможное количество: тысячи единиц.
• Глубинные бомбы (противолодочные, реактивные для РБУ-6000/12000) - десятки - сотни.
• Боевые зарядные отделения (БЗО) торпед и мин, взрывчатые вещества и компоненты.
• Снаряды корабельной артиллерии (76 мм, 130 мм и др. для корветов/тральщиков) - тысячи.
• Минно-тральное имущество (тралы, параваны и т.д.).
Всё это хранилось и обслуживалось до сегодняшнего дня для обеспечения кораблей, подлодок и сил Балтийского флота РФ."
не робитьсяробиться для того , щоб цьому завадити ? Проголошувати позитивні новини , до яких не має ніякого відношення - хибна справа . Рейтингу не додасть , а відразу посилить . Якби мовчав , більше поваги було б .