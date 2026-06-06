Атаковано арсенали ВМФ РФ у Ленінградській області, базу в Кронштадті та нафтобазу у Краснодарському краї, - Зеленський. ВIДЕО

Минулої ночі українські дрони атакували арсенали ВМФ ворога у Ленінградській області та базу в Кронштадті.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Зеленського

"Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга - до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі. Важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. Дякую нашим воїнам за влучність", - наголосив глава держави.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 червня безпілотники атакували російські регіони та окуповані території. Після масованої атаки БпЛА спалахнули нафтобази в Краснодарському краї та на окупованій Донеччині.

Також повідомляється про удари по портовій інфраструктурі.

Одним із головних напрямків атаки стала Ленінградська область. Місцеві жителі повідомляли про проліт ударних безпілотників на низьких висотах у районі Санкт-Петербурга та прилеглих населених пунктів.

Згодом стало відомо, що спалахнула пожежа на об’єкті Міноборони РФ у Ленінградській області, проводиться часткова евакуація.

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