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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Атаковано арсенали ВМФ РФ у Ленінградській області, базу в Кронштадті та нафтобазу у Краснодарському краї, - Зеленський. ВIДЕО

Минулої ночі українські дрони атакували арсенали ВМФ ворога у Ленінградській області та базу в Кронштадті.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Зеленського

"Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга - до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі. Важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. Дякую нашим воїнам за влучність", - наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін побідкався на "певну шкоду" від атак ЗСУ: "Росія посилюватиме безпеку"

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 червня безпілотники атакували російські регіони та окуповані території. Після масованої атаки БпЛА спалахнули нафтобази в Краснодарському краї та на окупованій Донеччині.
  • Також повідомляється про удари по портовій інфраструктурі.
  • Одним із головних напрямків атаки стала Ленінградська область. Місцеві жителі повідомляли про проліт ударних безпілотників на низьких висотах у районі Санкт-Петербурга та прилеглих населених пунктів.
  • Згодом стало відомо, що спалахнула пожежа на об’єкті Міноборони РФ у Ленінградській області, проводиться часткова евакуація.

Також читайте: Уражено ворожий корвет у Кронштадті, - Генштаб

Автор: 

Ленінградська область (45) дрони (8356) Удари по РФ (1003)
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Топ коментарі
+20
Клоун, твоєї заслуги тут нема.
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06.06.2026 11:37 Відповісти
+19
Після атаки і підриву, вибухають ********** на арсеналі мінно-торпеднлї бази противника в Іжорі, Ленінградська область.

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06.06.2026 11:47 Відповісти
+14
А чому не літають ''Фламінго''? Їх вже мало б бути до 4000 тисяч. Для кого ті накопичення?
Перед листом направив би тисяч три по москві і дивись пуйло б саме попросило миру.
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06.06.2026 11:48 Відповісти
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Клоун, твоєї заслуги тут нема.
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06.06.2026 11:37 Відповісти
Перепрошую, тут доречно - КЛОВАН.
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06.06.2026 11:43 Відповісти
Та що ви "стрілки переводите"? Ну, захотілося "Блазню", "пофоткаться" , на фоні "величної заграви", створеної стараннями наших воїнів... Ти вірші Агнії Барто, читав, коли-небудь?

Агния Барто, "Володин портрет", 1957 г.

Фотография в журнале -
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то -
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!

Портрет Володей

Сколько в мире есть Володей -
всё спортивные ребята,
в шалаше живут по году
и дзюдо применят складно!

Только, что о них мы знаем?
Только то, что о них снимают!
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06.06.2026 11:55 Відповісти
Насрати на зекодлу та на нього особисто. СОУ молодці, геніальні накладачі санкцій на кацапстан.
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06.06.2026 11:45 Відповісти
Після атаки і підриву, вибухають ********** на арсеналі мінно-торпеднлї бази противника в Іжорі, Ленінградська область.

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06.06.2026 11:47 Відповісти
А чому не літають ''Фламінго''? Їх вже мало б бути до 4000 тисяч. Для кого ті накопичення?
Перед листом направив би тисяч три по москві і дивись пуйло б саме попросило миру.
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06.06.2026 11:48 Відповісти
Фламінги літають в Ізраїль.
Накопичення йде в офшори..
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06.06.2026 12:01 Відповісти
Дякуємо ЗСУ, дякуємо СБС та Мадяру!
Зезиденту питання - Хто такий "Вова"?
Всі й так знають, але всеж скажи, Вова..
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06.06.2026 11:49 Відповісти
зєлічка почав ще й шпрехшталмейстером своєї оп-и підробляти
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06.06.2026 11:50 Відповісти
Гарно горить! Слава ЗСУ!
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06.06.2026 11:54 Відповісти
... ...
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06.06.2026 12:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FeVR_O9axjQ
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06.06.2026 12:07 Відповісти
Рашистский телеграм-канал, отслеживающий украинские беспилотники, сообщил, что Питер, его окрестности и Крондштадт было атакованы 200ми беспилотниками, но пока видим лишь один пожар, что мало
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06.06.2026 12:09 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"Список уничтоженного только что вооружения 15-го арсенала ВМФ РФ (Лебяжье, для Балтийского флота):

• Крылатые ракеты «Калибр» (3М-14К/3М-54К, Калибр-НК/ПЛ) -контейнеры/пакеты для надводных кораблей и подлодок (Буян-М, Каракурт, Варшавянка и др.). Возможное количество: десятки - сотни единиц (в транспортно-пусковых контейнерах).
• Торпеды 533 мм (УГСТ «Физик», УЭТ-1, ТЭСТ-71, СЭТ-65, 53-65К и др.) - универсальные и противолодочные.
Возможное количество: сотни единиц.
• Торпеды 650 мм (65-76 «Кит» и модификации) - тяжелые противокорабельные. Возможное количество: десятки - сотни.
• Морские мины (МДМ-1/2/5 донные, ПМК-2, МДМ, якорные, самотранспортирующиеся МДС/СМДМ) - противолодочные и противокорабельные. Возможное количество: тысячи единиц.
• Глубинные бомбы (противолодочные, реактивные для РБУ-6000/12000) - десятки - сотни.
• Боевые зарядные отделения (БЗО) торпед и мин, взрывчатые вещества и компоненты.
• Снаряды корабельной артиллерии (76 мм, 130 мм и др. для корветов/тральщиков) - тысячи.
• Минно-тральное имущество (тралы, параваны и т.д.).

Всё это хранилось и обслуживалось до сегодняшнего дня для обеспечения кораблей, подлодок и сил Балтийского флота РФ."
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06.06.2026 12:16 Відповісти
это же какой там был взрыв!!!
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06.06.2026 12:30 Відповісти
Верховний речник працює . На пів ставки мабудь . Якби не він , то ніхто б нічого не дізнався . А що там з його улюбеною темою - скільки кабів прилетіло і що не робиться робиться для того , щоб цьому завадити ? Проголошувати позитивні новини , до яких не має ніякого відношення - хибна справа . Рейтингу не додасть , а відразу посилить . Якби мовчав , більше поваги було б .
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06.06.2026 12:50 Відповісти
Дякуємо , пане Президент ! 👍
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06.06.2026 13:03 Відповісти
А подякувати ЗСУ не хочеш?
Не напружуйся так, учора твій кореш NNN до блиску натер сфінктер мародеру Зеленському.
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06.06.2026 13:48 Відповісти
И все это происходит не благодаря зедроту, а вопреки его подрывной работе.7
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06.06.2026 13:16 Відповісти
 
 