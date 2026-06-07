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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У Ленінградській області РФ досі горить арсенал ВМФ, пожежу видно з космосу, - росЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Внаслідок атаки українських дронів на Ленінградську область РФ 6 червня спалахнули пожежі на арсеналі російського ВМФ у Ломоносовському районі. Загоряння охопили територію площею близько 1,5 квадратних кілометра. Пожежу видно навіть з космосу.

Про це пише телеграм-канал ASTRA, публікуючи супутникові знімки, що підтверджують пожежі на складах 15-го арсеналу ВМФ РФ у селищі Велика Іжора, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо про цей арсенал? 

15-й арсенал ВМФ РФ — великий військово-морський склад боєприпасів Балтійського флоту. Він був заснований у 1930-х роках як склад морських боєприпасів ЧБФ (Червонопрапорного Балтійського флоту).

Будувався як захищена база зберігання боєприпасів із підземною інфраструктурою. У радянський період був одним із ключових арсеналів Балтійського флоту.

супутникові фото пожежі у Ленінградській області

супутникові фото пожежі у Ленінградській області

супутникові фото пожежі у Ленінградській області

Дивіться також: Атаковано арсенали ВМФ РФ у Ленінградській області, базу в Кронштадті та нафтобазу у Краснодарському краї, - Зеленський. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що минулої ночі українські дрони атакували арсенали ВМФ ворога у Ленінградській області та базу в Кронштадті.

Читайте також: Уражено пункт базування "Кронштадт", арсенал і нафтову інфраструктуру в Ленінградській області, - Генштаб

Автор: 

ВМС рф (141) Ленінградська область (49) пожежа (4478)
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Топ коментарі
+11
Та то вугілля загорілося та димить. ***** ж брехати не буде
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07.06.2026 17:28 Відповісти
+7
Чудовий салют, з приводу завершення економічного форуму на расії...
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07.06.2026 17:31 Відповісти
+4
іжорци нєдоумєвают - за что?
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07.06.2026 17:29 Відповісти
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Та то вугілля загорілося та димить. ***** ж брехати не буде
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07.06.2026 17:28 Відповісти
шишки димлять
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07.06.2026 18:13 Відповісти
димить мох,
і ..
палають дупи московітів..
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07.06.2026 18:25 Відповісти
Тарфьянікі
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07.06.2026 18:44 Відповісти
А хлопки бавовну чути?
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07.06.2026 17:29 Відповісти
іжорци нєдоумєвают - за что?
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07.06.2026 17:29 Відповісти
так надо
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07.06.2026 17:35 Відповісти
Чудовий салют, з приводу завершення економічного форуму на расії...
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07.06.2026 17:31 Відповісти
кажи просто Вова
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07.06.2026 17:35 Відповісти
ху*лу на бумажках принесли отчет, он его и цитирует.
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07.06.2026 17:44 Відповісти
В ТГ з'явилося свіже відео палаючої нафтобази в Усть-Лабінську на Кубані.
(два дні вже горить)
Красівоє...
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07.06.2026 17:47 Відповісти
https://t.me/voynareal/137795 Пляжі Адлєра в Краснодарському краю перетворюються на військові бази - замість лежаків тепер кулемети серед відпочиваючих.
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07.06.2026 17:49 Відповісти
А навіщо там кулемети? 🤔😁
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07.06.2026 18:07 Відповісти
який канал ?
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07.06.2026 17:51 Відповісти
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07.06.2026 17:59 Відповісти
Це не останній)
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07.06.2026 17:47 Відповісти
Большая Ижора --> Большая Изжога 🤣
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07.06.2026 18:11 Відповісти
вогню, вогню..
хай кров кипить у жилах м'оскаля!
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07.06.2026 18:23 Відповісти
ХАрашо гАріт, мля
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07.06.2026 18:46 Відповісти
Ну на то он и арсенал чтобы хорошо гореть как ни странно но НПЗ и арсеналы имеют свойство гореть на работе а наше дело немножечко им помочь...
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07.06.2026 18:50 Відповісти
 
 