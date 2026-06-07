У Ленінградській області РФ досі горить арсенал ВМФ, пожежу видно з космосу, - росЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Внаслідок атаки українських дронів на Ленінградську область РФ 6 червня спалахнули пожежі на арсеналі російського ВМФ у Ломоносовському районі. Загоряння охопили територію площею близько 1,5 квадратних кілометра. Пожежу видно навіть з космосу.
Про це пише телеграм-канал ASTRA, публікуючи супутникові знімки, що підтверджують пожежі на складах 15-го арсеналу ВМФ РФ у селищі Велика Іжора, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо про цей арсенал?
15-й арсенал ВМФ РФ — великий військово-морський склад боєприпасів Балтійського флоту. Він був заснований у 1930-х роках як склад морських боєприпасів ЧБФ (Червонопрапорного Балтійського флоту).
Будувався як захищена база зберігання боєприпасів із підземною інфраструктурою. У радянський період був одним із ключових арсеналів Балтійського флоту.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що минулої ночі українські дрони атакували арсенали ВМФ ворога у Ленінградській області та базу в Кронштадті.
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палають дупи московітів..
хлопкибавовну чути?
(два дні вже горить)
Красівоє...
хай кров кипить у жилах м'оскаля!